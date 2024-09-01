«Краснодар» выиграл 6 матчей подряд. Поражений нет 10 игр – после Суперкубка
«Краснодар» не проигрывает с середины июля.
Команда Мурада Мусаева разгромила «Локомотив» (3:0) в 7-м туре Мир РПЛ. Ее победная серия достигла 6 игр во всех турнирах.
Поражений у «быков» нет уже 10 матчей. Они уступили только «Зениту» в игре за OLIMPBET Суперкубок России в начале сезона.
14 сентября «Краснодар» примет «Ростов».
P.S. Обидное удаление Кордобы в конце матча. Его будет не хватать в матче с Ростовом
Ну а так, конечно, молодцы, хорошая серия, выиграть у почти всех (за исключением Спартака) московских команд (а у армейцев дважды) - это дорогого стоит. Это реально задел на чемпионство, такого рода победы над московскими конкурентами. Если бы не нелепая игра с аутсайдерами, то были бы лидерами таблицы сейчас. Команда хорошо играет. Какой интересный чемпионат стал, Спартак подтянулся в борьбу (Барко - украшение РПЛ, такой игрок приехал), Краснодар и молодое, русское Локо выдают серии и находятся вверху, есть еще Динамо Лички. Будем с нетерпением ждать следующих игр, говорю как болельщик Зенита
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