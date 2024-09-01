«Краснодар» выиграл 6 матчей подряд. Поражений нет 10 игр – после Суперкубка

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» не проигрывает с середины июля.

Команда Мурада Мусаева разгромила «Локомотив» (3:0) в 7-м туре Мир РПЛ. Ее победная серия достигла 6 игр во всех турнирах.

Поражений у «быков» нет уже 10 матчей. Они уступили только «Зениту» в игре за OLIMPBET Суперкубок России в начале сезона.

14 сентября «Краснодар» примет «Ростов».

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23 комментария
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Краснодар - красавцы, как говорят в их академии: "Krasnodar está en nuestro corazón, entreguemos nuestro corazón por el sur de Rusia, nuestra academia y nuestro parque"
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Ждем комментария Мостового о Мусаеве
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Ответ Alex8007
Ну главное что перед своими хозяевами (Зенит) ноги стабильно раздвигают и сливают безвольно (последняя победа с голом Торнике через себя), зато с другими клубами костьми ложатся и борются за пятерные премиальные
Да-да ведь Зенит всегда андердог в матчах с Краснодаром и выигрывает по чистой случайности
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Что творит этот физрук Мусаев? Зачем он мешает юзерам спортса писать искрометные комментарии о его работе?

P.S. Обидное удаление Кордобы в конце матча. Его будет не хватать в матче с Ростовом
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Занятно, что Зенит забил Краснодару в суперкубке больше голов, чем Краснодар пропустил за все матчи РПЛ

Ну а так, конечно, молодцы, хорошая серия, выиграть у почти всех (за исключением Спартака) московских команд (а у армейцев дважды) - это дорогого стоит. Это реально задел на чемпионство, такого рода победы над московскими конкурентами. Если бы не нелепая игра с аутсайдерами, то были бы лидерами таблицы сейчас. Команда хорошо играет. Какой интересный чемпионат стал, Спартак подтянулся в борьбу (Барко - украшение РПЛ, такой игрок приехал), Краснодар и молодое, русское Локо выдают серии и находятся вверху, есть еще Динамо Лички. Будем с нетерпением ждать следующих игр, говорю как болельщик Зенита
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В таблице впереди все вровень идут, разве что у "Зенита" игровой запас большой виден. Любят у нас выводы после шести-семи туров делать. Пока "Краснодар" на серии, но игровых проблем куча. Всë ещё не раз перевернётся.
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Дорский, ты там перепутал немного...
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При всем везении объективно команда прибавляет и заслужено забралась на 2е место.
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Узбекский Хаби Алонсо доминирует над московскими командами
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Ответ Пушка_Кутепова
Ждем комментария Мостового о Мусаеве
Не ждём.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Физрук и есть.Игры нет вообще никакой,хотя состав очень достойный. Пока дико везет, вот сегодня Лантратов подарил победу Краснодару.
О, видимо лично Мостовой на мой комментарий ответил. Приятно познакомиться!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Физрук и есть.Игры нет вообще никакой,хотя состав очень достойный. Пока дико везет, вот сегодня Лантратов подарил победу Краснодару.
Так все ведь кричали, что Ивич из этого жалкого состава выжимает максимум, а с этими бездарями невозможно играть в атакующий футбол. Теперь Мусаеву прилетает за то, что он играет не так ярко, как всем хотелось бы
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Ответ Alex8007
Ну главное что перед своими хозяевами (Зенит) ноги стабильно раздвигают и сливают безвольно (последняя победа с голом Торнике через себя), зато с другими клубами костьми ложатся и борются за пятерные премиальные
Такую ересь несусветную я тут давно на сайте не читал.
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