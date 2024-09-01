«Краснодар» выиграл 6 матчей подряд. Поражений нет 10 игр – после Суперкубка

«Краснодар» не проигрывает с середины июля.

Команда Мурада Мусаева разгромила « » (3:0) в 7-м туре Мир . Ее победная серия достигла 6 игр во всех турнирах.

Поражений у «быков» нет уже 10 матчей. Они уступили только «Зениту» в игре за OLIMPBET Суперкубок России в начале сезона.

14 сентября « » примет «Ростов».