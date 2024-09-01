У «МЮ» три поражения и одна победа в 4 матчах сезона

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с трех поражений в четырех матчах.

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Ливерпулем» (0:3) в 3-м туре АПЛ. Ранее она также уступила «Брайтону» (1:2) в чемпионате и «Манчестер Сити» по пенальти в матче за Суперкубок Англии.

Единственная победа – над «Фулхэмом» (1:0) 16 августа.

В следующей игре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном» – это произойдет 14 сентября.

Материалы по теме

93 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МЮ летом потратил 215 млн евро на усиление

Ливерпуль 13 на Кьезу

А вообще Тен Хаг за 3 года слил 665 млн. Игры ноль. Не работает ничего. Можете сколько угодно критиковать Каземиро, Лисандро и даже Рэшфорда. Дело не в них
+130
-1
+129
Главная интрига сезона для МЮ: сможет ли Тен Хаг выйти в положительную разницу мячей
+63
-2
+61
Зато у МЮ самый успешный тренер по трофеям после Пепа.
+47
-2
+45
Ответ Opera10
МЮ летом потратил 215 млн евро на усиление Ливерпуль 13 на Кьезу А вообще Тен Хаг за 3 года слил 665 млн. Игры ноль. Не работает ничего. Можете сколько угодно критиковать Каземиро, Лисандро и даже Рэшфорда. Дело не в них
Дайте Тен Хагу поработать!
+43
-3
+40
С Ипсвичем было гораздо сложнее.
+32
-2
+30
дайте 7хагу поработать! он всего третий год тренирует, купил летом всего лишь всех кого хотел, ну подумаешь проиграл тренеру с нулем покупок(кьеза трехдневной давности не в счет) и 2мя месяцами в клубе, ничего страшного, остальные 19 клубов апл умоляют дать 7хагу побольше времени
+17
-1
+16
Ответ Николай Бойко
Дайте Тен Хагу поработать!
Да пусть работает. Кто его гонит.
+15
0
+15
Даже костерить не хочется мем хага, бесполезно все! Очередной сезон насмарку
+13
-2
+11
Ответ Adamdfdgds
Главная интрига сезона для МЮ: сможет ли Тен Хаг выйти в положительную разницу мячей
Тут нет интриги, будем объективны((
+11
-1
+10
Спасибо Ливерпулю за приятный вечер!
+11
-1
+10
Ответ Opera10
МЮ летом потратил 215 млн евро на усиление Ливерпуль 13 на Кьезу А вообще Тен Хаг за 3 года слил 665 млн. Игры ноль. Не работает ничего. Можете сколько угодно критиковать Каземиро, Лисандро и даже Рэшфорда. Дело не в них
мало того, Кьеза настолько крут, что даже не пришлось выходить на поле
+9
0
+9
Сейчас он скажет, что игра была сложная, через неделю что равная, а через месяц уже МЮ был ближе к победе и его план почти сработал
+8
0
+8
Блестящий сеанс экзорцизма красных дьяволов от ливерпульских отцов
+9
-1
+8
Самое смешное что и от Фулхема они отскочили в самом конце матча.
+5
0
+5
Тен Хаг дома на Олд Траффорд проиграл самому принципиальному сопернику 0:3, еще и в очном противостоянии тренеров голландского цеха.
При этом МЮ лучше усилился за это лето.
Какие еще будут оправдания у Тен Хага? Травмы не мешают, Роналду не мешает, Санчо в Челси!
+5
0
+5
Защитники ТХ типо товарища Лавинка, что скажете в этот раз?
+4
0
+4
Эрик Тен Хаг построил МЮ, а какой-то 7Хаг его унижает уже третий сезон
+5
-2
+3
Как же Гвардиола ловко затроллил владельцев МЮ в прошлом сезоне отдав Кубок!
+3
0
+3
Да и вообще, не понимаю, за что критиковать тен хага. У слота уже целых три матча руководства ливерпулем, а у тен хага всего лишь третий сезон, слишком мало времени, чтобы выводы можно было делать
+3
0
+3
Ответ Carasa
Да и вообще, не понимаю, за что критиковать тен хага. У слота уже целых три матча руководства ливерпулем, а у тен хага всего лишь третий сезон, слишком мало времени, чтобы выводы можно было делать
От Тен Хага требуют невозможного
Ему еще не весь Аякс выкупили
Попробуй без Де Йонга побеждать
+3
0
+3
Тен Хааг инфоцыган. Просто поймите, его на домашней арене обыгрывает, хотя нет - громит самый принципиальный соперник. В 4й раз...
И этот "тренер" стелет себе солому, говоря что Слоту достался сыгранный состав, а он пришел на выжженную землю. Слот 3 официальных матча в АПЛ, Тен Хааг 3 года.
Можно сколько угодно размышлять, что нет его вины... Ведь Каземиро привез оба гола, но кто его ставит в состав? Строитель МЮ.
+4
-1
+3
плохой старт, похоже Хаг будет уволен.
+3
0
+3
Ответ Opera10
МЮ летом потратил 215 млн евро на усиление Ливерпуль 13 на Кьезу А вообще Тен Хаг за 3 года слил 665 млн. Игры ноль. Не работает ничего. Можете сколько угодно критиковать Каземиро, Лисандро и даже Рэшфорда. Дело не в них
походу как в анекдоте: "я ж говорил проклятое место. А ты "руки из жопы! руки из жопы!"
+3
0
+3
Ответ Johnie
Зато у МЮ самый успешный тренер по трофеям после Пепа.
Это веская причина, чтобы переподписать контракт с гением ( чтобы топы не увели), и увеличить зарплатку в 3 раза.
+3
0
+3
Надо уволить еще больше уборщиц и другого обслуживающего персонала, и победы придут
+2
0
+2
Случилось то, что должно было случиться и в прошлом сезоне. Ливерпуль без шансов и проблем разобрался с Хаг Юнайтед. Отскока не произошло
+3
-1
+2
Тотальное унижение Тен Хага от тренера дебютанта. И все по делу: один тихо работает на поле, другой - только болтает в интервью
+2
0
+2
7+3=10 хаг
+2
0
+2
Ответ Adamdfdgds
Главная интрига сезона для МЮ: сможет ли Тен Хаг выйти в положительную разницу мячей
Сможет ли доработать 2 летний контракт...
+2
0
+2
Ответ grishapelengator
С Ипсвичем было гораздо сложнее.
😂😂😂
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий