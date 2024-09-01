У «МЮ» три поражения и одна победа в 4 матчах сезона
«Манчестер Юнайтед» начал сезон с трех поражений в четырех матчах.
Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Ливерпулем» (0:3) в 3-м туре АПЛ. Ранее она также уступила «Брайтону» (1:2) в чемпионате и «Манчестер Сити» по пенальти в матче за Суперкубок Англии.
Единственная победа – над «Фулхэмом» (1:0) 16 августа.
В следующей игре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном» – это произойдет 14 сентября.
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А вообще Тен Хаг за 3 года слил 665 млн. Игры ноль. Не работает ничего. Можете сколько угодно критиковать Каземиро, Лисандро и даже Рэшфорда. Дело не в них
При этом МЮ лучше усилился за это лето.
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И этот "тренер" стелет себе солому, говоря что Слоту достался сыгранный состав, а он пришел на выжженную землю. Слот 3 официальных матча в АПЛ, Тен Хааг 3 года.
Можно сколько угодно размышлять, что нет его вины... Ведь Каземиро привез оба гола, но кто его ставит в состав? Строитель МЮ.