У «МЮ» три поражения и одна победа в 4 матчах сезона

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с трех поражений в четырех матчах.

Команда Эрика тен сегодня была разгромлена « » (0:3) в 3-м туре . Ранее она также уступила «Брайтону» (1:2) в чемпионате и «Манчестер Сити» по пенальти в матче за Суперкубок Англии.

Единственная победа – над «Фулхэмом» (1:0) 16 августа.

В следующей игре « » встретится с «Саутгемптоном» – это произойдет 14 сентября.