Дмитрий Кабутов: «Матч со «Спартаком» показал, что «Рубин» ничуть не хуже. Цель команды быть не ниже, чем в прошлом сезоне»

Дмитрий Кабутов оценил старт сезона для «Рубина».

После семи туров казанцы занимают 7-е место с 10 очками. Накануне команда уступила « » со счетом 0:1.

– Пауза на сборные – это плюс для « »?

– Надо немного перезагрузиться. Цель команды быть не ниже, чем в прошлом сезоне.

– Как бы вы оценили старт сезона?

– Хотелось бы выступить немного лучше. Матч показал, что мы ничуть не хуже «Спартака».

– Стало известно, что с Вуячичем?

– Пока ничего непонятно, – сказал полузащитник «Рубина».

На 30-й минуте встречи капитан «Рубина» получил тяжелую травму и покинул поле на носилках.