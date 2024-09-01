Дмитрий Кабутов: «Матч со «Спартаком» показал, что «Рубин» ничуть не хуже. Цель команды быть не ниже, чем в прошлом сезоне»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Дмитрий Кабутов Игор Вуячич Футбол

Дмитрий Кабутов оценил старт сезона для «Рубина».

После семи туров казанцы занимают 7-е место с 10 очками. Накануне команда уступила «Спартаку» со счетом 0:1.

Пауза на сборные – это плюс для «Рубина»?

– Надо немного перезагрузиться. Цель команды быть не ниже, чем в прошлом сезоне.

Как бы вы оценили старт сезона?

– Хотелось бы выступить немного лучше. Матч показал, что мы ничуть не хуже «Спартака».

Стало известно, что с Вуячичем?

– Пока ничего непонятно, – сказал полузащитник «Рубина».

На 30-й минуте встречи капитан «Рубина» Игор Вуячич получил тяжелую травму и покинул поле на носилках.

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10 комментариев
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Ничуть не хуже чего? Рубин вообще не играл в футбол от слова "совсем"
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Ахахаха, что ты несешь
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Я может чего-то не понимаю, но разве Рубин не отбивался целый матч (по крайней мере до удаления точно) с владением мячом 30%.
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чем рубин не хуже ? сидеть всю игру в штрафной и фолить постоянно ...
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Ответ Никита Самарин
Я может чего-то не понимаю, но разве Рубин не отбивался целый матч (по крайней мере до удаления точно) с владением мячом 30%.
Он и после удаление также отбивался,Так как владение 81% и я вообще такого не видел никогда
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+2
Пусть счтитает как хочет,нам то что
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Не хуже в каком компоненте?
Если только в грязной игры в фол
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если,только играть в автобусной лиге,тогда шанс на улучшение есть
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Ответ Jonny
чем рубин не хуже ? сидеть всю игру в штрафной и фолить постоянно ...
Унесли на носилках только почему то игрока Рубина после грубейшего фола Денисова. А Зобнин поставил рекорд по числу фолов за матч за что и был удален
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-1
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