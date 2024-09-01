Дмитрий Кабутов: «Матч со «Спартаком» показал, что «Рубин» ничуть не хуже. Цель команды быть не ниже, чем в прошлом сезоне»
Дмитрий Кабутов оценил старт сезона для «Рубина».
После семи туров казанцы занимают 7-е место с 10 очками. Накануне команда уступила «Спартаку» со счетом 0:1.
– Пауза на сборные – это плюс для «Рубина»?
– Надо немного перезагрузиться. Цель команды быть не ниже, чем в прошлом сезоне.
– Как бы вы оценили старт сезона?
– Хотелось бы выступить немного лучше. Матч показал, что мы ничуть не хуже «Спартака».
– Стало известно, что с Вуячичем?
– Пока ничего непонятно, – сказал полузащитник «Рубина».
На 30-й минуте встречи капитан «Рубина» Игор Вуячич получил тяжелую травму и покинул поле на носилках.
Если только в грязной игры в фол