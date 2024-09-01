«Отменили чистый гол Тюкавина – в нашей стране ВАР не нужен. Левникову не предъявишь, ему порекомендовали – он сделал». Силкин о судействе в матче «Динамо» с «Оренбургом»

Сергей Силкин раскритиковал судейство в матче «Динамо» с «Оренбургом».

Встреча 7-го тура Мир завершилась вничью – 2:2. На 89‑й минуте при счете 2:1 в пользу москвичей нападающий забил третий гол команды, но он не был засчитал из‑за офсайда. На 95‑й минуте защитник « » Матиас Перес сравнял счет. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с , судьей на ВАР был Артем Чистяков.

«Результат должен был быть в пользу « ». Не засчитывается гол при счете 2:1. Тюкавин забил чистый гол, его отменяет ВАР. В нашей стране ВАР не нужен.

К Левникову претензий не предъявишь – ему порекомендовали [арбитр на ВАР] – он сделал», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Команда Марцела Лички набрала 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 6 очками идет 11‑м.