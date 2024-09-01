«Отменили чистый гол Тюкавина – в нашей стране ВАР не нужен. Левникову не предъявишь, ему порекомендовали – он сделал». Силкин о судействе в матче «Динамо» с «Оренбургом»
Сергей Силкин раскритиковал судейство в матче «Динамо» с «Оренбургом».
Встреча 7-го тура Мир РПЛ завершилась вничью – 2:2. На 89‑й минуте при счете 2:1 в пользу москвичей нападающий Константин Тюкавин забил третий гол команды, но он не был засчитал из‑за офсайда. На 95‑й минуте защитник «Оренбурга» Матиас Перес сравнял счет. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, судьей на ВАР был Артем Чистяков.
«Результат должен был быть в пользу «Динамо». Не засчитывается гол при счете 2:1. Тюкавин забил чистый гол, его отменяет ВАР. В нашей стране ВАР не нужен.
К Левникову претензий не предъявишь – ему порекомендовали [арбитр на ВАР] – он сделал», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
Команда Марцела Лички набрала 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 6 очками идет 11‑м.
Сырожа, а где пенальти за руку Гладышева?????
https://vk.com/video779059226_456239040
арбитр ДВА пенальти вам подарил за матч и уже ТРИ с начала чемпионата
ФК Зенит за 2 сезона столько не бьет сколько вы за 4 тура, позорники