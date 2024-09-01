«Отменили чистый гол Тюкавина – в нашей стране ВАР не нужен. Левникову не предъявишь, ему порекомендовали – он сделал». Силкин о судействе в матче «Динамо» с «Оренбургом»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Силкин Оренбург Кирилл Левников видеоповторы Артем Чистяков Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Сергей Силкин раскритиковал судейство в матче «Динамо» с «Оренбургом».

Встреча 7-го тура Мир РПЛ завершилась вничью – 2:2. На 89‑й минуте при счете 2:1 в пользу москвичей нападающий Константин Тюкавин забил третий гол команды, но он не был засчитал из‑за офсайда. На 95‑й минуте защитник «Оренбурга» Матиас Перес сравнял счет. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, судьей на ВАР был Артем Чистяков.

«Результат должен был быть в пользу «Динамо». Не засчитывается гол при счете 2:1. Тюкавин забил чистый гол, его отменяет ВАР. В нашей стране ВАР не нужен.

К Левникову претензий не предъявишь – ему порекомендовали [арбитр на ВАР] – он сделал», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Команда Марцела Лички набрала 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 6 очками идет 11‑м.

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27 комментариев
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Где он чистый?Даже по телевизору офсайд очевидный был виден.
+35
-3
+32
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ

Сырожа, а где пенальти за руку Гладышева?????

https://vk.com/video779059226_456239040
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-1
+23
Я редко пишу комментарии, но по-моему все очевидно с отменённым голом. Даже оффсайдные линии расчертили
+26
-4
+22
То, что этот гол чистый, это чистое вранье. Скорее так.
+12
-1
+11
стыдно "специалисту " Силкину не видеть очевидного офсайта. Лишь бы отметиться в сети
+8
0
+8
Вылезла пьяньчушка из под забора со своими важными комментариями

арбитр ДВА пенальти вам подарил за матч и уже ТРИ с начала чемпионата

ФК Зенит за 2 сезона столько не бьет сколько вы за 4 тура, позорники
+18
-11
+7
Ответ Stell - NoName
Я редко пишу комментарии, но по-моему все очевидно с отменённым голом. Даже оффсайдные линии расчертили
Сетовать надо на игру команды, в целом, а не на конкретные эпизоды. В 1 тайме не было никакого желания играть на победу, просто ходили и катали мяч. Оренбург 4 голевых момента, Динамо 0
+7
-1
+6
Уж не динамикам ныть о судействе...
+7
-2
+5
Ответ Вэлс
Гол Оренбурга из внеигры засчитали, а гол Тюкавина абсолютно так же располагающийся к линии защиты -нет. К первому тайму когда Орен вел в счтете 2 минуты прибавили. К второму когда он проигрывал ВОСЕМЬ, хотя только ВАР смотрели в первом тайме минуты три
Что я только что прочитал???? для тебя специально линию нарисовали - чистый офсайд. А вот Оренбург грамотно прибила судейская бригада, так как был пенальти в ворота Динамо, но его даже на ВАР не стали смотреть, а вот в ворота Оренбурга поставлен полностью липовый первый пенальти.
+5
-2
+3
Бериевцы совсем охамели, подтасовывать оффсайдные линии в судейский абонемент не входило
+8
-6
+2
Ответ ДудьСдулся
Расчертили, по камере из-за ворот...
нет
+2
0
+2
Что я только что прочитал???? для этого деда специально линию нарисовали - чистый офсайд. А вот Оренбург грамотно прибила судейская бригада, так как был пенальти в ворота Динамо, но его даже на ВАР не стали смотреть, а вот в ворота Оренбурга поставлен полностью липовый первый пенальти.
+4
-3
+1
Ответ t1to
То, что этот гол чистый, это чистое вранье. Скорее так.
Здесь даже с правильной камеры не показали, а это что-то да значит
0
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0
Ответ Red-Blue Warrior.
Что я только что прочитал???? для этого деда специально линию нарисовали - чистый офсайд. А вот Оренбург грамотно прибила судейская бригада, так как был пенальти в ворота Динамо, но его даже на ВАР не стали смотреть, а вот в ворота Оренбурга поставлен полностью липовый первый пенальти.
Линию которую все смотрели из-за ворот
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Ответ Red-Blue Warrior.
Что я только что прочитал???? для тебя специально линию нарисовали - чистый офсайд. А вот Оренбург грамотно прибила судейская бригада, так как был пенальти в ворота Динамо, но его даже на ВАР не стали смотреть, а вот в ворота Оренбурга поставлен полностью липовый первый пенальти.
на ВАР не стали смотреть потому что его и не было он только в твоих влажных фантазиях нарисовался
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Ответ Red-Blue Warrior.
Что я только что прочитал???? для тебя специально линию нарисовали - чистый офсайд. А вот Оренбург грамотно прибила судейская бригада, так как был пенальти в ворота Динамо, но его даже на ВАР не стали смотреть, а вот в ворота Оренбурга поставлен полностью липовый первый пенальти.
Игры рукой не было что-ли?
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Такой ВАР как у нас не нужен, по надцать минут сами рассматривают эпизод с офсайдом, голом или пенальти потом главного арбитра ещё зовут. Но и такие "эксперты" как Силкин и подавно не нужны, если очевидного не видят или не хотят видеть.
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Положение Тюкавина в момент паса очевидно, даже без линий( а с линиями и подавно). Гол отменён по делу. Но всё равно надо погадить на судейство.
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у Тюкавина был офсайд, на линиях все видно, а вот в первом голе Оренбурга линии в трансляции вроде бы не показывали, хотя там более пограничный момент и было бы интересно глянуть, как все это выглядело
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Динамо в яме. В прошлом сезоне была великолепная возможность стать чемпионом- сейчас команда превращается в середняка. Тюкавин слишком часто улыбается- лучше бы голы забивал
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Оренбург нанёс в створ ворот Динамо 5 ударов, а Динамо 10 ударов. Всё таки не зря Москвичева назвали лучшим игроком матча, спас Оренбург от поражения.
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Ждём просьбу Степашина к судье.
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