Перес внес мяч в свои ворота после незабитого пенальти Тюкавина. Через несколько минут Маухуб забил дебютный гол с 11-метрового

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Оренбург Кирилл Левников видеоповторы Матиас Перес II Константин Тюкавин Богдан Москвичев Мохаммад Горбани Эль-Мехди Маухуб Футбол

Константин Тюкавина не забил пенальти «Оренбургу».

Сегодня «Динамо» играет с оренбуржцами на выезде (2:1, второй тайм) в рамках 7-го тура Мир РПЛ. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 65-й минуте встречи арбитр Кирилл Левников после проверки ВАР назначил одиннадцатиметровый из-за попадания мяча в руку Мохаммаду Горбани.

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отбил удар Константина Тюкавина с пенальти. Затем нападающий попытался сделать добивание, но голкипер подскочил, чтобы вновь выбить мяч, и ткнул им в грудь подоспевшего Матиас Переса. От защитника мяч залетел в сетку.

На 72-й минуте «Динамо» получило право на второй пенальти, его реализовал Эль-Мехди Маухуб. Это дебютный гол марокканского форварда за клуб.

На счету Константина Тюкавина по-прежнему только один гол в новом сезоне. В начале августа форвард забил «Акрону» (2:0) в чемпионате России.

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6 комментариев
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Обидный для вратаря гол, отбил, успел встать, первым добрался на отскок... несчастный случай, Перес правильно играл отсекая Тюкавина
Но мотивации Пересу добавило, сравнял в добавленное
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Костик, сам не можешь, папу позови, пусть он пробьёт. Спортивная семья. Или закати ещё одну истерику. С такой результативностью, тебя за выкупной двадцатник в Европе с руками оторвут.. гыыы
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Ответ Пользователь Имени
Обидный для вратаря гол, отбил, успел встать, первым добрался на отскок... несчастный случай, Перес правильно играл отсекая Тюкавина Но мотивации Пересу добавило, сравнял в добавленное
Богдан вообще хорошо выглядит!
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Костя Тюююююю.
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Маттиас Перес молодец, что исправился, забив в добавленное время. А автогол может с любым игроком случится. Защите Оренбурга нужно более внимательно играть, чтобы не зарабатывать такие пенальти, как сегодня или как в матче с Акроном.
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