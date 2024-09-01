Перес внес мяч в свои ворота после незабитого пенальти Тюкавина. Через несколько минут Маухуб забил дебютный гол с 11-метрового
Константин Тюкавина не забил пенальти «Оренбургу».
Сегодня «Динамо» играет с оренбуржцами на выезде (2:1, второй тайм) в рамках 7-го тура Мир РПЛ. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 65-й минуте встречи арбитр Кирилл Левников после проверки ВАР назначил одиннадцатиметровый из-за попадания мяча в руку Мохаммаду Горбани.
Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отбил удар Константина Тюкавина с пенальти. Затем нападающий попытался сделать добивание, но голкипер подскочил, чтобы вновь выбить мяч, и ткнул им в грудь подоспевшего Матиас Переса. От защитника мяч залетел в сетку.
На 72-й минуте «Динамо» получило право на второй пенальти, его реализовал Эль-Мехди Маухуб. Это дебютный гол марокканского форварда за клуб.
На счету Константина Тюкавина по-прежнему только один гол в новом сезоне. В начале августа форвард забил «Акрону» (2:0) в чемпионате России.
Но мотивации Пересу добавило, сравнял в добавленное