Семак о травме Глушенкова: «На «Зенит» это влияет. В «Спартаке», «Динамо» уберите лидеров – будет другая команда»
Сергей Семак высказался о сроках восстановления Максима Глушенкова.
Хавбек Зенита получил травму в матче пятого тура Мир РПЛ с «Химками» (1:1). У игрока диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением.
– Из уст главного тренера хотелось услышать, когда ожидается возвращение Максима Глушенкова в строй. Из-за того, что он отсутствовал, резко снизилась результативность команды. Это совпадение или факт? И приход Лусиано устранит эту проблему, на ваш взгляд?
– Максим вернется после паузы на игры сборных. Сразу после нее или нет? Это вопрос к докторам, когда они смогут его выпустить на футбольное поле. Что касается второй части вопроса по поводу совпадения, я думаю, конечно, это не совпадение.
Считаю, в любой команде такое может быть. Кордоба не в форме и Сперцян – это будет это влиять на команду? Конечно, будет. То же самое и здесь. Глушенков и Вендел – два лидера, которые очень ярко начали. Будет это влиять? Ну конечно, будет.
Поэтому в любой команде уберите двух ведущих игроков, и будет такая же картина. Будь то «Спартак», «Динамо»… Тюкавина и Бителло уберите – тоже будет другая команда. Это задача тренеров – работать в любых ситуациях.
Когда-то выпадают игроки. И лидеры выпадают – они тоже люди не железные. Это жизнь, никуда не денешься. Безусловно, все это влияет на игру клуба, – сказал главный тренер «Зенита».
Ну еще играть будет Глущенков и может Соболев, но по последнему не точно.
Убери 2-3 главных лидеров из любой команды - она станет тенью самой себя