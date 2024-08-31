Семак о травме Глушенкова: «На «Зенит» это влияет. В «Спартаке», «Динамо» уберите лидеров – будет другая команда»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Краснодар Джон Кордоба Вендел Эдуард Сперцян Максим Глушенков Константин Тюкавин Бителло Лусиано Гонду Футбол

Сергей Семак высказался о сроках восстановления Максима Глушенкова.

Хавбек Зенита получил травму в матче пятого тура Мир РПЛ с «Химками» (1:1). У игрока диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением.

– Из уст главного тренера хотелось услышать, когда ожидается возвращение Максима Глушенкова в строй. Из-за того, что он отсутствовал, резко снизилась результативность команды. Это совпадение или факт? И приход Лусиано устранит эту проблему, на ваш взгляд?

– Максим вернется после паузы на игры сборных. Сразу после нее или нет? Это вопрос к докторам, когда они смогут его выпустить на футбольное поле. Что касается второй части вопроса по поводу совпадения, я думаю, конечно, это не совпадение.

Считаю, в любой команде такое может быть. Кордоба не в форме и Сперцян – это будет это влиять на команду? Конечно, будет. То же самое и здесь. Глушенков и Вендел – два лидера, которые очень ярко начали. Будет это влиять? Ну конечно, будет.

Поэтому в любой команде уберите двух ведущих игроков, и будет такая же картина. Будь то «Спартак», «Динамо»… Тюкавина и Бителло уберите – тоже будет другая команда. Это задача тренеров – работать в любых ситуациях.

Когда-то выпадают игроки. И лидеры выпадают – они тоже люди не железные. Это жизнь, никуда не денешься. Безусловно, все это влияет на игру клуба, – сказал главный тренер «Зенита».

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32 комментария
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Из Локо убрали лидеров, того же Макса, и результат другой)))
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В зените уберите бразильцев-будет другая команда.😁
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А в Локомотиве как ?
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Ждём возвращения Глушенкова...
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Семаку лучше следить за своей командой. Очень непонятные заявления. Так можно много, что убрать. Например бюджет, или блатные «аренды» в Оренбург, может еще убрать штрафы за «позор России»?
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Ответ Кузя Гитарист
Ждем возвращения Глушакова в Спартак …
Не будет такого.
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Прикол. Скупать оптом со всего рынка и латино американцев - всего там чуть ли не на три состава - чтобы зависеть от одного-двух игроков и считать это "ок"...
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Ответ Stas Politik
Адекватное интервью. Странные выкрики в комментариях выше. Убери 2-3 главных лидеров из любой команды - она станет тенью самой себя
А почему не 10-15? У Зенита нет одного Глушенкова. Что за идиотизм?
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Ответ andrew83
В составе будет Латышонок и Мостовой.😂
Латышонок и Караваев. Именно они вдвоем вышли сегодня. У Мостового нет шансов.
Ну еще играть будет Глущенков и может Соболев, но по последнему не точно.
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Ответ andrew83
В зените уберите бразильцев-будет другая команда.😁
В составе будет Латышонок и Мостовой.😂
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Ответ Эннер Валенсия
Так я простой зритель, не тренер и футболист. В этом и вся разница. Тебе, кстати, как то, что клубы штрафуют за то, что их болельщики кричат, что Зенит - позор России? Кайфово болеть за это?
Мне 6 подряд чемпионств кайфово. А нытье тех, кого моя команда обыгрывает мне приятно.
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Ответ Кузя Гитарист
Ждем возвращения Глушакова в Спартак …
Да это история уже не актуальная. И это вряд ли. Всё забыли.
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Ответ pavlo-one
Ждём возвращения Глушенкова...
Ждем возвращения Глушакова в Спартак …
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Ответ Caniball
Латышонок и Караваев. Именно они вдвоем вышли сегодня. У Мостового нет шансов. Ну еще играть будет Глущенков и может Соболев, но по последнему не точно.
👍😂
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Ответ andrew83
В составе будет Латышонок и Мостовой.😂
Ещё и Соболева в защиту купили.😅
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Ответ Spartakus1984
Да,Ты начал ныть.
Ты чего буквы местами путаешь? Бухаешь?)
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Ответ SMART789
Сейчас начнется про нытье, но по факту сказано просто как оно есть в спорте Если можно без потери качества заменить топ игроков, значит это не топ игроки
Да,Ты начал ныть.
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Неужели бы бех сблева не смогли выигрывать,Сережа.
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Nogoi89 че клован,не вытягиваешь?Кинул в ЧС))хахах.еще один слабачок питерский.
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Наверное лукавит Богданыч. И без Глушенкова выигрывали. Не беда.
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Клаудиньо, Вендел, Мантуан,Педро,Кассера ну да ну да ….
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Адекватное интервью. Странные выкрики в комментариях выше.
Убери 2-3 главных лидеров из любой команды - она станет тенью самой себя
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