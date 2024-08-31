Семак о травме Глушенкова: «На «Зенит» это влияет. В «Спартаке», «Динамо» уберите лидеров – будет другая команда»

Сергей Семак высказался о сроках восстановления Максима Глушенкова.

Хавбек Зенита получил травму в матче пятого тура Мир с «Химками» (1:1). У игрока диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением.

– Из уст главного тренера хотелось услышать, когда ожидается возвращение в строй. Из-за того, что он отсутствовал, резко снизилась результативность команды. Это совпадение или факт? И приход устранит эту проблему, на ваш взгляд?

– Максим вернется после паузы на игры сборных. Сразу после нее или нет? Это вопрос к докторам, когда они смогут его выпустить на футбольное поле. Что касается второй части вопроса по поводу совпадения, я думаю, конечно, это не совпадение.

Считаю, в любой команде такое может быть. Кордоба не в форме и Сперцян – это будет это влиять на команду? Конечно, будет. То же самое и здесь. Глушенков и – два лидера, которые очень ярко начали. Будет это влиять? Ну конечно, будет.

Поэтому в любой команде уберите двух ведущих игроков, и будет такая же картина. Будь то « », «Динамо»… Тюкавина и Бителло уберите – тоже будет другая команда. Это задача тренеров – работать в любых ситуациях.

Когда-то выпадают игроки. И лидеры выпадают – они тоже люди не железные. Это жизнь, никуда не денешься. Безусловно, все это влияет на игру клуба, – сказал главный тренер «Зенита».