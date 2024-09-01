«Бенфика» рассматривает назначение Аллегри. Агент экс-тренера «Юве» – в Лиссабоне

Теги высшая лига Португалия Бенфика Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Рогер Шмидт Футбол

Массимилиано Аллегри может возглавить «Бенфику».

Как пишет Il Bianconero со ссылкой на Corriere dello Sport, португальский клуб рассматривает кандидатуру итальянского специалиста. Агента экс-тренера «Юве» заметили в Лиссабоне.

Ранее «Бенфика» уволила главного тренера Рогера Шмидта. В текущем сезоне клуб набрал 7 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в португальской лиге. В 4-м туре «орлы» сыграли вничью с «Морейренсе» (1:1).

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8 комментариев
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Ну нет же
Никак не вписывается в модель клуба, который развивает молодых
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Зачем в атакующем португальском клубе тренер-апологет оборонительной игры?
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Ди Мария завершает клубную карьеру
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Охохохохохо
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Бенфика завершает клубную карьеру
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ахаха.Худшего варианта трудно представить
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Хороший был клуб. Помянем.
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Юве как раз с Бенфикой в Л.Ч. играт,будет проходной матчь для Юве👍
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