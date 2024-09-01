«Бенфика» рассматривает назначение Аллегри. Агент экс-тренера «Юве» – в Лиссабоне

Массимилиано Аллегри может возглавить «Бенфику».

Как пишет Il Bianconero со ссылкой на Corriere dello Sport, португальский клуб рассматривает кандидатуру итальянского специалиста. Агента экс-тренера «Юве» заметили в Лиссабоне.

Ранее «Бенфика» уволила главного тренера Рогера Шмидта. В текущем сезоне клуб набрал 7 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в португальской лиге. В 4-м туре «орлы» сыграли вничью с «Морейренсе» (1:1).