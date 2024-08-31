«Ноттингем» купил защитника «Бенфики» Морато за 15 млн фунтов и арендовал Уорд-Проуза у «Вест Хэма»
«Ноттингем Форест» усилился двумя игроками перед закрытием трансферного окна.
Английский клуб объявил о подписании Фелипе Морато и Джеймса Уорд-Проуза. Бразильский защитник подписал контракт на 5 лет, английский хавбек будет выступать за «лесников» один сезон на правах аренды из «Вест Хэма».
По информации Sky Sports, за трансфер Морато «Бенфика» получит 15 миллионов фунтов.
Подробную статистику бразильца можно найти здесь, англичанина – здесь.
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