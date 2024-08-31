«Ноттингем» купил защитника «Бенфики» Морато за 15 млн фунтов и арендовал Уорд-Проуза у «Вест Хэма»

«Ноттингем Форест» усилился двумя игроками перед закрытием трансферного окна.

Английский клуб объявил о подписании и . Бразильский защитник подписал контракт на 5 лет, английский хавбек будет выступать за «лесников» один сезон на правах аренды из « ».

По информации Sky Sports, за трансфер Морато « » получит 15 миллионов фунтов.

Подробную статистику бразильца можно найти здесь, англичанина – здесь.

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