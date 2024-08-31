«Ноттингем» купил защитника «Бенфики» Морато за 15 млн фунтов и арендовал Уорд-Проуза у «Вест Хэма»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Вест Хэм премьер-лига Англия трансферы Ноттингем Форест Джеймс Уорд-Проуз Фелипе Морато Футбол

«Ноттингем Форест» усилился двумя игроками перед закрытием трансферного окна.

Английский клуб объявил о подписании Фелипе Морато и Джеймса Уорд-Проуза. Бразильский защитник подписал контракт на 5 лет, английский хавбек будет выступать за «лесников» один сезон на правах аренды из «Вест Хэма». 

По информации Sky Sports, за трансфер Морато «Бенфика» получит 15 миллионов фунтов. 

Подробную статистику бразильца можно найти здесь, англичанина – здесь

Фото: https://x.com/NFFC

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Морато, ну ## твою, Морато!
0
0
0
Морато на бумаге вроде как усиление..жаль уорд-прауз не в Саутгемптон вернулся ,было бы красиво
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий