У Холанда 8 хет-триков в АПЛ, он догнал Анри, Кейна и Оуэна. Больше лишь у 3 игроков в истории лиги, лидер – Агуэро (12)

Лишь три футболиста опережают Эрлинга Холанда по числу хет-триков в АПЛ.

« » на выезде обыграл « » (3:1) в матче 7-го тура АПЛ.

забил три гола в этом матче. Всего на счету норвежца 8 хет-триков в Премьер-лиге за два года.

Больше матчей с как минимум тремя голами в только у (12), Алана Ширера (11), Робби Фаулера (9).

У Тьерри Анри, Харри Кейна и Майкла Оуэна по 8 хет-триков в чемпионате Англии.