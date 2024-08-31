У Холанда 8 хет-триков в АПЛ, он догнал Анри, Кейна и Оуэна. Больше лишь у 3 игроков в истории лиги, лидер – Агуэро (12)

Теги Робби Фаулер Тьерри Анри Майкл Оуэн Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Алан Ширер Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Лишь три футболиста опережают Эрлинга Холанда по числу хет-триков в АПЛ.

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм» (3:1) в матче 7-го тура АПЛ. 

Эрлинг Холанд забил три гола в этом матче. Всего на счету норвежца 8 хет-триков в Премьер-лиге за два года.

Больше матчей с как минимум тремя голами в АПЛ только у Серхио Агуэро (12), Алана Ширера (11), Робби Фаулера (9).

У Тьерри Анри, Харри Кейна и Майкла Оуэна по 8 хет-триков в чемпионате Англии. 

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51 комментарий
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Холанд единственный нападающий, которого ненавидят за то, что он делает свою работу...
+118
-4
+114
Этот то хет-трик считается?
Вроде в гостях, против крепкого Вест Хэма.
Или опять не то?
+63
-4
+59
Ответ Отец Абду
Холанд единственный нападающий, которого ненавидят за то, что он делает свою работу...
Это да. Уже не знают, какие отмазки придумать))
+46
-1
+45
Холанд в этом сезоне забил больше голов в АПЛ, чем любой другой клуб:)

1. Холанд - 7
2. Челси - 6
3. Арсенал - 5
4. Ливерпуль - 4
5. МЮ - 2
+46
-5
+41
Ответ Олег Лисицын
Этот то хет-трик считается? Вроде в гостях, против крепкого Вест Хэма. Или опять не то?
Только и может всяким Челси и Вест Хэмам забивать!
+39
-1
+38
В этом сезоне обгонит Агуэро
+16
-3
+13
Любой другой футболист забивший столько голов был бы фаворитом на ЗМ, но только не Холанд. Почему? Потому что он играет с Сити и ему все на блюдечке дают?
+13
-2
+11
Ответ Александр Кораблев
Комментарий скрыт
Баварии, Арсеналу, Ливерпулю, Мю, Челси, Лейпцигу))
+12
-2
+10
1-2 сезона и станет единоличным лидером, а если задержится в апл на многие годы, то возможно побьет все рекорды!
+8
-1
+7
Одни играли практически всю карьеру в АПЛ, Эрлинг только третий сезон)
+7
-1
+6
Ответ Отец Абду
Холанд в этом сезоне забил больше голов в АПЛ, чем любой другой клуб:) 1. Холанд - 7 2. Челси - 6 3. Арсенал - 5 4. Ливерпуль - 4 5. МЮ - 2
> в этом сезоне
> идет третий тур

Думайте
+7
-3
+4
Ответ Александр Кораблев
Арсенал 1-1 Брайтон вот и весь твой Арсенал;)))
Хороший наброс)
+3
0
+3
Ответ Случайно заскочил
У меня только один вопрос: как в этот список смог затесаться Роби Фаулер?
Тебе лет сколько?
+2
0
+2
Ответ Kasatka Edvard
да вообще, как и с Левандовским в свое время ((
А у Лёвы сколько золотых бутс по чемпионатам Европы ?
+2
0
+2
Ответ MarshalJukov
Любой другой футболист забивший столько голов был бы фаворитом на ЗМ, но только не Холанд. Почему? Потому что он играет с Сити и ему все на блюдечке дают?
Ну ты вперёд забежал. В этом сезоне он если не сбавит. Получит зм. Турниров сборных нет. Надо только в лч себя проявить за сити. До этого был Месси с его чм. А в прошлый сезон Холланд был сломан месяца 4. И был евро. Его скорее из-за сборной ниже котируют по зм. Нужно со сборной проявлять себя. У Холланда единственный вариант, это проявлять себя в годы, когда нет чм и евро.
+3
-1
+2
В этом сезоне он вышел на новый уровень. Вперед викинг за золотым мячом
+3
-1
+2
Ответ Отец Абду
Холанд единственный нападающий, которого ненавидят за то, что он делает свою работу...
Не встречал того, кто его ненавидит. Может говорят, что он только наконечник и без полузащитников не будет иметь такую стату, но чтобы ненавидели, не слышал.
+2
-1
+1
Вот он нужен был Реалу. Как влитой был бы)
+11
-10
+1
Сегодняшняя результативность бешеная просто, при чем покер мог в конце делать. Далеко не в простой ситуации
+1
0
+1
Ответ Александр Кораблев
если только Ливерпуль и Бавария. остальные в нынешнее время выглядят не лучше Вест Хэма. я сказал бы даже хуже.а Реалу сколько!? :)))
То есть, Арсенал на уровне Вест Хэма?)) Аахахахаххахахахахах. Какие еще отмазки?))
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Холанд - машина. Второй хет-трик подряд. Просто топ
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Ответ Streetbor
Одни играли практически всю карьеру в АПЛ, Эрлинг только третий сезон)
Футбол сильно изменился. Не перейди Роналду в Реал, кто знает сколько бы он за Юнайтед наколотил. Сколько там Лео в Ла Лиге хет-триков сделал?
+1
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Ответ A Saitov
еслиб к нам в обратном направлении Мбапе пришёл, тот же Алварез только прокаченнее
Лучше Холанд пусть будет, чем Мбаппе. Холанд уже сыгрался с партнерами по команде, а что получится у Мбаппе, никто не знает.
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Ответ JuVero
Вот он нужен был Реалу. Как влитой был бы)
еслиб к нам в обратном направлении Мбапе пришёл, тот же Алварез только прокаченнее
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Ответ Отец Абду
Холанд единственный нападающий, которого ненавидят за то, что он делает свою работу...
Очень хладнокровный норвежский парень по имени Эрлинг просто решил переписать все рекорды для нападающих в истории АПЛ и красиво-спокойно делает свою работу!!!🇳🇴=🇬🇧
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Ответ DolJun
Комментарий скрыт
ну конечно, был ведь у него топ 1 игрок по хет трикам в апл. теперь вот второй будет
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Ответ JuVero
Вот он нужен был Реалу. Как влитой был бы)
Вам так кажется. В сити его хорошо снабжают мячом. С мбаппе тоже казалось, что беспроигрышный вариант. В Испании ещё больше автобусов чем в АПЛ.
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Ответ MarshalJukov
Любой другой футболист забивший столько голов был бы фаворитом на ЗМ, но только не Холанд. Почему? Потому что он играет с Сити и ему все на блюдечке дают?
да вообще, как и с Левандовским в свое время ((
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Ответ Fendiman
В этом сезоне обгонит Агуэро
не думаю
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Ответ Артур Мкртычян
Ну ты вперёд забежал. В этом сезоне он если не сбавит. Получит зм. Турниров сборных нет. Надо только в лч себя проявить за сити. До этого был Месси с его чм. А в прошлый сезон Холланд был сломан месяца 4. И был евро. Его скорее из-за сборной ниже котируют по зм. Нужно со сборной проявлять себя. У Холланда единственный вариант, это проявлять себя в годы, когда нет чм и евро.
За календарный год он забил больше всех, если я не ошибаюсь.
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