У Холанда 8 хет-триков в АПЛ, он догнал Анри, Кейна и Оуэна. Больше лишь у 3 игроков в истории лиги, лидер – Агуэро (12)
Лишь три футболиста опережают Эрлинга Холанда по числу хет-триков в АПЛ.
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм» (3:1) в матче 7-го тура АПЛ.
Эрлинг Холанд забил три гола в этом матче. Всего на счету норвежца 8 хет-триков в Премьер-лиге за два года.
Больше матчей с как минимум тремя голами в АПЛ только у Серхио Агуэро (12), Алана Ширера (11), Робби Фаулера (9).
У Тьерри Анри, Харри Кейна и Майкла Оуэна по 8 хет-триков в чемпионате Англии.
Вроде в гостях, против крепкого Вест Хэма.
Или опять не то?
1. Холанд - 7
2. Челси - 6
3. Арсенал - 5
4. Ливерпуль - 4
5. МЮ - 2
> идет третий тур
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