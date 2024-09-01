Эндрю Робертсон: «Салах – легенда АПЛ. Он главный игрок «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон назвал Мохамеда Салаха легендой АПЛ.

«Вы можете видеть, в какой Салах форме. С возрастом Мо становится лучше с точки зрения физической отдачи и характеристик. Он игрок больших матчей. Его голы и ассисты говорят сами за себя, он всегда показывает себя против наших соперников.

Он легенда АПЛ, конечно, но все еще хочет написать еще несколько историй. И, надеюсь, он поучаствует в других важных матчах сезона. Очевидно, Салах – наш главный игрок, и команды пытаются остановить его», – сказал защитник «Ливерпуля».

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