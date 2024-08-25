92% – рекордная точность пасов «Ливерпуля» в АПЛ. Слот сразу установил контроль

Первым в АПЛ начал с двух побед.

«Ливерпуль» начал эпоху Арне Слота с двух побед по 2:0. Сначала в гостях над «Ипсвичем», а на этих выходных – и на «Энфилде» над «Брентфордом».

Новый тренер потихоньку меняет стиль команды. Например, прививает новую культуру паса.

Уже во втором матче при Слоте «Ливерпуль» побил клубный рекорд по точности пасов в Премьер-лиге. Против «Брентфорда» – 92%. Opta говорит, что это лучший показатель команды как минимум с 2003-го, когда начались подсчеты.

Если без округлений, точность 91,52 – это уверенные топ-15 за всю историю АПЛ. Лучший результат тут, конечно, у «Ман Сити» – в матче против «Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне (93,3%).

Слот много раз говорил, что во многом ориентируется на Пепа Гвардиолу. Один из принципов Арне: лучший способ контролировать матчи – максимально ограничить владение соперника и заставлять его всю игру работать без мяча. В первых двух играх получилось отлично.

«Ливерпуль» играет по-новому. Но забивает в стиле Клоппа

Да, «Ливерпуль» во многом перестраивается под видение Слота: больше владения, больше билдапа из глубины, больше передач. Но и старые механизмы, отточенные при Юргене Клоппе, работают отлично. Оба гола «Брентфорду» получились типично клопповскими.

Первый – реактивный вылет в атаку после углового. Ибраима Конате выбил, Мохамед Салах отборолся, а Диогу Жота и Луис Диас организовали контратаку, колумбиец реализовал.

Второй мяч – прессинг в финальной трети позволил отобрать.

В три передачи довели до Салаха, египтянин переиграл вратаря.

Салах, кстати, забивает во втором матче подряд. Еще одно приятное наследство от Клоппа.

«Ливерпуль» мог забить еще пару раз, но где-то тащил вратарь, где-то подвела реализация. Достаточно, чтобы болельщики стали говорить про слотболл.

Слот мощно начал, но впереди выезд к «МЮ». Шанс поставить рекорд

Качество игры подтверждают цифры. Если верить данным Understat, «Ливерпуль» прямо сейчас – лучшая команда Премьер-лиги по ожидаемым голам – 6,65 xG за два матча. Следом «Ман Сити» с 4,26 xG.

В плане обороны у Слота тоже все хорошо. «Ливерпуль» допустил 0,8 xG за два тура. Почти в два раза меньше, чем тот же «Сити» (1,54 xGA). План по ограничению соперника через контроль удобен команде – во второй половине прошлого сезона «красные» лишь три раза играли на ноль в АПЛ. В этом – уже дважды.

Кстати, Арне Слот первым в эпоху АПЛ начал с «Ливерпулем» двумя победами в чемпионате. Еще с двух побед подряд в «Ливерпуле» разгонялись Грэм Сунесс и Боб Пэйсли.

С трех побед подряд не стартовал ни один тренер в истории клуба. Чтобы это сделать, в следующем туре Арне Слоту нужно обыграть «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Огромный профайл на Арне Слота

Что голландский тренер поменял в «Ливерпуле» за предсезонку

Фото: Gettyimages