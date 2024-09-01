Матч «Фейеноорда» и «Аякса», отмененный из-за забастовки полицейских, перенесен на 30 октября

Матч «Фейеноорда» и «Аякса» перенесен на 30 октября.

Новая дата была назначена после консультаций с муниципалитетом Роттердама.

Изначально игра 4-го тура чемпионата Нидерландов должна была пройти в воскресенье, но была отменена по решению властей.

Мэр города Ахмед Абуталеб запретил проведение матча 1 сентября из-за забастовки профсоюза полиции.

Представители правоохранительных органов отказались работать в день игры, добиваясь улучшения условий раннего выхода на пенсию.