Матч «Фейеноорда» и «Аякса», отмененный из-за забастовки полицейских, перенесен на 30 октября

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд происшествия Политика календарь Футбол

Матч «Фейеноорда» и «Аякса» перенесен на 30 октября.

Новая дата была назначена после консультаций с муниципалитетом Роттердама. 

Изначально игра 4-го тура чемпионата Нидерландов должна была пройти в воскресенье, но была отменена по решению властей. 

Мэр города Ахмед Абуталеб запретил проведение матча 1 сентября из-за забастовки профсоюза полиции.

Представители правоохранительных органов отказались работать в день игры, добиваясь улучшения условий раннего выхода на пенсию.

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2 комментария
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А так можно? Полиция должна забастовщиков запугивать, в тюрьму сажать. Совсем у них неправильная демократия.
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Ответ Ozz99
А так можно? Полиция должна забастовщиков запугивать, в тюрьму сажать. Совсем у них неправильная демократия.
Тяжко им, никому травки не подкинешь. Точнее подкинуть можно, но "палку" на этом не заработаешь.
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