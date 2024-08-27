Мэр Роттердама из-за забастовки полицейских профсоюзов запретил проводить игру «Фейеноорд» – «Аякс» 1 сентября

Матч «Фейеноорд» – «Аякс» перенесут по решению властей Роттердама.

De Telegraaf передает, что мэр Ахмед Абуталеб запретил проводить игру 1 сентября из-за забастовки профсоюза полиции. Представители правоохранительных органов отказываются работать в день матча, добиваясь улучшения условий раннего выхода на пенсию.

Королевский футбольный союз Нидерландов отреагировал на протесты, отметив, что футбол не должен становиться инструментом решения подобных проблем, пускай даже это и подчеркивает его влияние на общество.