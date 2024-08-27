Мэр Роттердама из-за забастовки полицейских профсоюзов запретил проводить игру «Фейеноорд» – «Аякс» 1 сентября

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд происшествия Федерация футбола Нидерландов Политика календарь Футбол

Матч «Фейеноорд» – «Аякс» перенесут по решению властей Роттердама.

De Telegraaf передает, что мэр Ахмед Абуталеб запретил проводить игру 1 сентября из-за забастовки профсоюза полиции. Представители правоохранительных органов отказываются работать в день матча, добиваясь улучшения условий раннего выхода на пенсию.

Королевский футбольный союз Нидерландов отреагировал на протесты, отметив, что футбол не должен становиться инструментом решения подобных проблем, пускай даже это и подчеркивает его влияние на общество.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что они там позволяют?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий