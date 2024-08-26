Матч «Фейеноорд» – «Аякс» 1 сентября под угрозой срыва. Профсоюзы полицейских в Нидерландах протестуют по поводу нового пенсионного плана

Матч «Фейеноорда» с «Аяксом» находится под угрозой срыва.

Встреча 4-го тура Эредивизи должна пройти 1 сентября в Роттердаме, однако она может не состояться.

Профсоюзы полицейских Нидерландов на протяжении нескольких недель проводят протесты из-за изменения схемы досрочного выхода на пенсию.

Отмечается, что игра между «Аяксом» и «Фейеноордом» имеет повышенный уровень опасности и требует соответствующего обеспечения безопасности.

«Мы не будем присутствовать в течение всего дня матча. Если это не вызовет реакции со стороны кабинета министров, акции будут продолжаться и в следующие выходные.

Полицейский профсоюз призывает мэров городов, представителей Королевского футбольного союза Нидерландов и клубов внести свой вклад, поддержав и распространив призыв принять меры для досрочного выхода на пенсию сотрудников полиции», – заявил представитель четырех объединенных профсоюзов полиции Мартен Бринк.

Схема досрочного выхода на пенсию позволяет сотрудникам прекратить работу за три года до выхода на пенсию. С 2025 года действие этой льготы прекратится, поскольку срок действия старой схемы истечет. Решение о ее продлении не принято.