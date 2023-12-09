Фанаты «Бенфики» освистывали тренера и бросали предметы во время игры с «Фаренсе». Шмидт ответил: «Не нравится – оставайтесь дома. Придете, когда станем чемпионами»
Главный тренер «Бенфики» отреагировал на критику со стороны фанатов.
Во время матча лиссабонцев против «Фаренсе» (1:1) болельщики освистывали Рогера Шмидта и бросали в его сторону различные предметы. Так, в немца швырнули бутылку, когда он заменил Жоау Невеша на Гонсалу Гедеша на 64-й минуте.
После матча Шмидт обратился к фанатам на пресс-конференции.
«Пожалуйста, оставайтесь дома. Если вы недовольны тем, что игроки делали сегодня, то с тем же успехом можете сидеть дома. Не можем играть лучше и биться яростнее, чем сегодня.
Если вы недовольны – пожалуйста, оставайтесь дома и приходите тогда, когда мы станем чемпионами», – сказал тренер.
«Бенфика» сыграла вничью в третьем матче подряд. В Лиге чемпионов она стала последней в группе с «Сосьедадом», «Интером» и «Зальцбургом», а в лиге Португалии идет второй, отставая от «Спортинга» на одно очко, но проведя при этом на матч больше.
В прошлом сезоне «Бенфика» выиграла чемпионат.
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