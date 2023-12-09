Фанаты «Бенфики» освистывали тренера и бросали предметы во время игры с «Фаренсе». Шмидт ответил: «Не нравится – оставайтесь дома. Придете, когда станем чемпионами»

Теги высшая лига Португалия Бенфика болельщики Фаренсе Гонсалу Гедеш Рогер Шмидт Жоау Невеш Футбол

Главный тренер «Бенфики» отреагировал на критику со стороны фанатов.

Во время матча лиссабонцев против «Фаренсе» (1:1) болельщики освистывали Рогера Шмидта и бросали в его сторону различные предметы. Так, в немца швырнули бутылку, когда он заменил Жоау Невеша на Гонсалу Гедеша на 64-й минуте.

После матча Шмидт обратился к фанатам на пресс-конференции.

«Пожалуйста, оставайтесь дома. Если вы недовольны тем, что игроки делали сегодня, то с тем же успехом можете сидеть дома. Не можем играть лучше и биться яростнее, чем сегодня.

Если вы недовольны – пожалуйста, оставайтесь дома и приходите тогда, когда мы станем чемпионами», – сказал тренер.

«Бенфика» сыграла вничью в третьем матче подряд. В Лиге чемпионов она стала последней в группе с «Сосьедадом», «Интером» и «Зальцбургом», а в лиге Португалии идет второй, отставая от «Спортинга» на одно очко, но проведя при этом на матч больше.

В прошлом сезоне «Бенфика» выиграла чемпионат.

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3 комментария
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портки сливают немца, похоже не зашел им гегенпрессинг Шмидти
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