Тедеев про 0:0 с «Ахматом»: «Акрону» не хватало помощи от Господа, наша жажда гола и старание должны были привлечь силы сверху, тогда бы забили»
Заур Тедеев считает, что «Акрону» не хватило божьей помощи в игре с «Ахматом».
Клуб из Тольятти сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
«Хороший был первый тайм, однозначно должны были забивать.
Доходили до финальной трети, но там нам не хватало чего‑то, может быть, помощи от Господа. Наша жажда забить гол и старание должны были привлечь силы сверху, тогда бы мы забили.
Второй тайм был не совсем в нашу пользу, мы делали не то, что хотели. В итоге считаю, что результат закономерен», – сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
В следующем туре тольяттинский клуб примет подмосковные «Химки» 15 сентября.