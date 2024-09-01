Тедеев про 0:0 с «Ахматом»: «Акрону» не хватало помощи от Господа, наша жажда гола и старание должны были привлечь силы сверху, тогда бы забили»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Акрон религия Заур Тедеев Футбол

Заур Тедеев считает, что «Акрону» не хватило божьей помощи в игре с «Ахматом».

Клуб из Тольятти сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ

«Хороший был первый тайм, однозначно должны были забивать.

Доходили до финальной трети, но там нам не хватало чего‑то, может быть, помощи от Господа. Наша жажда забить гол и старание должны были привлечь силы сверху, тогда бы мы забили.

Второй тайм был не совсем в нашу пользу, мы делали не то, что хотели. В итоге считаю, что результат закономерен», – сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

В следующем туре тольяттинский клуб примет подмосковные «Химки» 15 сентября. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вообще очень религиозный матч сыграли. Аллах посмотрел пару минут и решил не вмешиваться, переключил на АПЛ.
+2
0
+2
Один коварный Бог.
+1
0
+1
На Бога надейся, но сам не плошай.
0
0
0
Акрон симпатичная команда.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий