Тедеев про 0:0 с «Ахматом»: «Акрону» не хватало помощи от Господа, наша жажда гола и старание должны были привлечь силы сверху, тогда бы забили»

Заур Тедеев считает, что «Акрону» не хватило божьей помощи в игре с «Ахматом».

Клуб из Тольятти сыграл вничью с « » (0:0) в матче 7-го тура Мир .

«Хороший был первый тайм, однозначно должны были забивать.

Доходили до финальной трети, но там нам не хватало чего‑то, может быть, помощи от Господа. Наша жажда забить гол и старание должны были привлечь силы сверху, тогда бы мы забили.

Второй тайм был не совсем в нашу пользу, мы делали не то, что хотели. В итоге считаю, что результат закономерен», – сказал главный тренер « » .

В следующем туре тольяттинский клуб примет подмосковные «Химки» 15 сентября.