«Ахмат» не одержал ни одной победы на протяжении 7 туров Мир РПЛ.

Команда под руководством дома сыграла вничью с « » (0:0) в матче 7-го тура Мир .

Таким образом, « » – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России – 4 поражения, 3 ничьих.

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице, на 1 балл опережая «Факел».

В сезоне-2015/16 у грозненского клуба также была серия без побед, тогда выиграли в восьмом туре.

В следующем матче «Ахмат» сыграет с «Динамо» на выезде 15 сентября.