«Ахмат» – единственный клуб, ни разу не победивший в сезоне РПЛ. Грозненцы занимают 15-е место в таблице

Теги премьер-лига Россия Ахмат Магомед Адиев Акрон Футбол

«Ахмат» не одержал ни одной победы на протяжении 7 туров Мир РПЛ.

Команда под руководством Магомеда Адиева дома сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

Таким образом, «Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России – 4 поражения, 3 ничьих. 

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице, на 1 балл опережая «Факел». 

В сезоне-2015/16 у грозненского клуба также была серия без побед, тогда выиграли в восьмом туре.

В следующем матче «Ахмат» сыграет с «Динамо» на выезде 15 сентября. 

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19 комментариев
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Пора в пердив, как чеченец заявляю это.
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-3
+13
скоро факел вернет долг за прошлый сезон, вот и победа нарисуется
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У Ахмата как всегда все победы на вторую половину чемпионата припасены
+7
-2
+5
Надеюсь дальше так и будет продолжаться. Нужен рекорд. Ахмат сила! Россия мощь !
+5
-2
+3
Чаю желаю вылететь в пердив,дон
+3
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+2
так держать!!!
+2
-1
+1
Написано 4 поражения и 3 ничьих , очков при этом 5🧐

Исправляйте ))
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Ответ Алексей Скамейчук
Надеюсь, вылетят вместе с Динамо
В первую очередь вылетать должны никому не нужные Химки. Команда без болельщиков вообще.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Чего им нехватает? Прекрасные погодные условия, влиятельный покровитель с деньгами, даже зрители иногда приходят.
Да как-то состав ослаб совсем у них. Потихоньку распродают игроков, а новых качественных не завозят.
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Ответ Трент Резнор
Это что получается, Ахмат не сила?
нет, просто чай.
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Продолжайте работу. Быть добру!
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Надеюсь, вылетят вместе с Динамо
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Чего им нехватает? Прекрасные погодные условия, влиятельный покровитель с деньгами, даже зрители иногда приходят.
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5 ничьих и 2 поражения у Терека вообще-то
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Это что получается, Ахмат не сила?
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Терек в пердив
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Туда им и дорога, чего греха таить, бгг😁
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Справедливости ради, и поражений всего 2)
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