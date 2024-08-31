«Ахмат» – единственный клуб, ни разу не победивший в сезоне РПЛ. Грозненцы занимают 15-е место в таблице
«Ахмат» не одержал ни одной победы на протяжении 7 туров Мир РПЛ.
Команда под руководством Магомеда Адиева дома сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
Таким образом, «Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России – 4 поражения, 3 ничьих.
На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице, на 1 балл опережая «Факел».
В сезоне-2015/16 у грозненского клуба также была серия без побед, тогда выиграли в восьмом туре.
В следующем матче «Ахмат» сыграет с «Динамо» на выезде 15 сентября.
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