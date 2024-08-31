Станкович об 1:0 с «Рубином»: «Тяжелая игра, с обилием борьбы, все решил один эпизод. Спасибо ребятам за дух, который «Спартак» проявил вдесятером»

Деян Станкович высказался о матче с «Рубином».

«Спартак» на своем поле одержал победу над казанцами (1:0) в 7-м туре Мир . На 62-й минуте вторую желтую каточку получил полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

– « » много фолил: казанцы нарушили правила 28 раз, а «Спартак» – всего 8.

– Не могу комментировать тактику соперника. Я с уважением отношусь ко всем командам, включая «Рубин». Каждый ищет свой путь к успеху.

Это была очень тяжелая игра, с обилием борьбы. Все решил один эпизод, который мы искали. С трудом его нашли. Горжусь командой, спасибо ребятам за эту победу. За дух, который мы проявили вдесятером.

– Почему пенальти бил Барко, а не , который очень уверенно исполнял 11-метровые удары в последнее время?

– На сегодня наш штатный пенальтист – Барко.

– Почему на этот раз вы не сделали замен в перерыве?

– Мне нравилось, с каким настроем билась команда до перерыва. В матче с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» я сделал замены перед вторым таймом именно для того, чтобы добавить энергии.

– В этом сезоне заметно прибавил . Сегодня он тоже выиграл большинство единоборств. Его прогресс – ваша персональная заслуга?

– Я работаю здесь не один, а со своим штабом. Каждый из нас старается делать все, чтобы ребята прибавляли. Олег действительно прогрессирует. И даже травма, которую он получил в Петербурге, не помешала ему провести классную игру.

Тут хочу отметить моего ассистента Ненада Сакича, который играл в серии А как раз на позициях крайнего и центрального защитника.

То, что мы во многих матчах не пропускаем, – результат командной работы, – сказал главный тренер « ».