Станкович об 1:0 с «Рубином»: «Тяжелая игра, с обилием борьбы, все решил один эпизод. Спасибо ребятам за дух, который «Спартак» проявил вдесятером»

Теги Спартак Рубин Деян Станкович премьер-лига Россия Хесус Медина Эсекиэль Барко Олег Рябчук Футбол

Деян Станкович высказался о матче с «Рубином».

«Спартак» на своем поле одержал победу над казанцами (1:0) в 7-м туре Мир РПЛ. На 62-й минуте вторую желтую каточку получил полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

«Рубин» много фолил: казанцы нарушили правила 28 раз, а «Спартак» – всего 8.

– Не могу комментировать тактику соперника. Я с уважением отношусь ко всем командам, включая «Рубин». Каждый ищет свой путь к успеху.

Это была очень тяжелая игра, с обилием борьбы. Все решил один эпизод, который мы искали. С трудом его нашли. Горжусь командой, спасибо ребятам за эту победу. За дух, который мы проявили вдесятером.

Почему пенальти бил Барко, а не Медина, который очень уверенно исполнял 11-метровые удары в последнее время?

– На сегодня наш штатный пенальтист – Барко.

Почему на этот раз вы не сделали замен в перерыве?

– Мне нравилось, с каким настроем билась команда до перерыва. В матче с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» я сделал замены перед вторым таймом именно для того, чтобы добавить энергии.

В этом сезоне заметно прибавил Рябчук. Сегодня он тоже выиграл большинство единоборств. Его прогресс – ваша персональная заслуга?

– Я работаю здесь не один, а со своим штабом. Каждый из нас старается делать все, чтобы ребята прибавляли. Олег действительно прогрессирует. И даже травма, которую он получил в Петербурге, не помешала ему провести классную игру.

Тут хочу отметить моего ассистента Ненада Сакича, который играл в серии А как раз на позициях крайнего и центрального защитника.

То, что мы во многих матчах не пропускаем, – результат командной работы, – сказал главный тренер «Спартака».

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10 комментариев
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Судя по комментариям некоторых на спортсе, помимо того, что мы оказывается купили Карасёва, который специально удалил Зобнина, видимо, чтоб не спалиться, Станкович ещё должен был отказаться от пробития пенальти и увести команду с поля🤣 А если судить игру казанцев в целом, то Рубин не наиграл и на очко, а двое игроков их клуба должны были отправляться отдыхать еще раньше Зобнина. А уж если послушать их тренера, то Рахимов и сам бы срубил Барко. Поэтому результат закономерный, одна команда играла в футбол, а другая Рубин
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Барко сейчас и есть спартаковский дух!
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Спасибо адептам национального достояния, наслаждаюсь от того как их колбасит от победы Спартака и это приятный бонус к победе
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Каким был игроком со стержнем такой и тренер. Не стал говорить что Рубин вышел бить не по воротам а по игрокам. С
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И спасибо ребятам за волю к победе и постоянную борьбу на поле, за себя и за того парня!!!
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Всех с победой!!!
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Ответ brno2020
Ну, арбитра Карасёва тоже можно было поблагодарить. )))
Рубину в первую очередь, за то что он им дал в большинстве доиграть)
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Ответ brno2020
Ну, арбитра Карасёва тоже можно было поблагодарить. )))
Кто минусует? Пусть в следующий раз вашу команду судит Карасёв! )))
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