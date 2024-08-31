Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Он тренируется, но из Эмиратов его не выпускают»
Гендиректор «Спартака» высказался о ситуации с Квинси Промесом.
«По Промесу никаких существенных изменений не произошло. Он тренируется, поддерживает форму, но из Эмиратов его не выпускают», – сказал Олег Малышев.
Напомним, 1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта. Футболист находится в ОАЭ и ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.