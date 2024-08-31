Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Он тренируется, но из Эмиратов его не выпускают»

Гендиректор «Спартака» высказался о ситуации с Квинси Промесом.

«По Промесу никаких существенных изменений не произошло. Он тренируется, поддерживает форму, но из Эмиратов его не выпускают», – сказал .

Напомним, 1 июля « » объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта. Футболист находится в ОАЭ и ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.