Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Он тренируется, но из Эмиратов его не выпускают»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Чемпионат.com Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» высказался о ситуации с Квинси Промесом.

«По Промесу никаких существенных изменений не произошло. Он тренируется, поддерживает форму, но из Эмиратов его не выпускают», – сказал Олег Малышев.

Напомним, 1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта. Футболист находится в ОАЭ и ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. 

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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8 комментариев
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эх , что бы они с Барко на поле творили ...
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Сейчас Антоха очень бы помог команде
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Ответ Дядя ТУРА
Порошком?
тебя ждали тут, знаток тайда
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Маркиньос средненький игрок. Медина, Зиньковский тоже не тянут. Очень не хватает топа на замену Антохи.
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Это все длинная рука ГазПрома ). Если Тоха с Баркой играть будут, не видать им чемпионства на 100 летие как своих ушей ).
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Ответ Дядя ТУРА
Порошком?
И если ножом кого пырнуть...
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