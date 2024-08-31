Гендиректор «Спартака»: «С Соболевым обсуждали разные варианты, нашли тот, который устроил обе стороны. По Дуарте предложений нет»
Олег Малышев высказался об уходе Александра Соболева в «Зенит».
«Соболев – игрок «Зенита». Давайте говорить о футболистах «Спартака». Мы с Александром в начале ТО (трансферного окна – Спортс) обсуждали разные варианты, также были переговоры с «Зенитом». Нашли вариант, который устроил обе стороны», – сказал генеральный директор «Спартака».
Малышев также заявил, что московский клуб не получал официальных предложений по Алексису Дуарте. Ранее сообщалось, что Деян Станкович выступил за продажу защитника.
«Дуарте действительно получил болезненную травму в Казахстане. Пока восстанавливался, потерял место в составе.
Решение по тому, кто нужен, а кто нет, принимают тренер и спортивный директор. Официальных предложений по Дуарте не было», – добавил Малышев.
Во-вторых, трансферное окно не закрыто и Соболева можно легко заменить на вырученные от его продажи средства.
В-третьих, есть Шамар Николссон, который набирает форму. Но думаю, что Жозе долго запрягает, во время паузы наберёт форму
Играл неплохо - получил болезненную травму - потерял место в составе - пожалуйте на выход за ненадобностью.
И всё это за довольно короткий период, нет чтобы подождать восстановления здоровья и работоспособности.