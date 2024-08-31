Гендиректор «Спартака»: «С Соболевым обсуждали разные варианты, нашли тот, который устроил обе стороны. По Дуарте предложений нет»

Олег Малышев высказался об уходе Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев – игрок « ». Давайте говорить о футболистах «Спартака». Мы с в начале ТО (трансферного окна – Спортс) обсуждали разные варианты, также были переговоры с «Зенитом». Нашли вариант, который устроил обе стороны», – сказал генеральный директор « ».

также заявил, что московский клуб не получал официальных предложений по . Ранее сообщалось, что Деян Станкович выступил за продажу защитника.

«Дуарте действительно получил болезненную травму в Казахстане. Пока восстанавливался, потерял место в составе.

Решение по тому, кто нужен, а кто нет, принимают тренер и спортивный директор. Официальных предложений по Дуарте не было», – добавил Малышев.