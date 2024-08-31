Глейхенгауз о любимых командах: «Реал», «Ливерпуль», «Боруссия», «Ювентус», наверное. Отец за «Спартак» приучил болеть, я футбольный фанат»

Теги Спартак премьер-лига Россия Даниил Глейхенгауз Матч ТВ Футбол

Даниил Глейхенгауз заявил, что с детства болеет за «Спартак».

Российский фигурист, тренер и постановщик программ в группе Этери Тутберидзе рассказал, что с детства является болельщиком красно-белых.

«Конечно, я спортивный человек. Слежу за огромным количеством видов спорта. Я футбольный фанат, стараюсь футбольные матчи постоянно смотреть. В каждой стране есть [любимая команда].

Испания – мадридский «Реал», Англия – «Ливерпуль», Германия – дортмундская «Боруссия», Италия – наверное, «Ювентус».

Россия… Мой отец приучил меня с детства болеть за «Спартак», поэтому в любом ключе назову «Спартак», но это сложно. В хоккее слежу за финальными матчами», – сказал Даниил Глейхенгауз.

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4 комментария
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Бавария. Реал. Ливерпуль. Милан. Топ 4 кончилось. Франция мимо
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Ответ Михо
Бавария. Реал. Ливерпуль. Милан. Топ 4 кончилось. Франция мимо
и я ,именно за эти команды в топ-5 болею,но Спартак номер 1
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