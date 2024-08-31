Глейхенгауз о любимых командах: «Реал», «Ливерпуль», «Боруссия», «Ювентус», наверное. Отец за «Спартак» приучил болеть, я футбольный фанат»
Даниил Глейхенгауз заявил, что с детства болеет за «Спартак».
Российский фигурист, тренер и постановщик программ в группе Этери Тутберидзе рассказал, что с детства является болельщиком красно-белых.
«Конечно, я спортивный человек. Слежу за огромным количеством видов спорта. Я футбольный фанат, стараюсь футбольные матчи постоянно смотреть. В каждой стране есть [любимая команда].
Испания – мадридский «Реал», Англия – «Ливерпуль», Германия – дортмундская «Боруссия», Италия – наверное, «Ювентус».
Россия… Мой отец приучил меня с детства болеть за «Спартак», поэтому в любом ключе назову «Спартак», но это сложно. В хоккее слежу за финальными матчами», – сказал Даниил Глейхенгауз.