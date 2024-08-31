Рахимов о конфликте с Барко: «Он что‑то мне показал, я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле, тогда бы против него мелких фолов не было»

Теги Спартак Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Матч ТВ Эсекиэль Барко Футбол

Рашид Рахимов рассказал о словесной перепалке с Эсекиэлем Барко.

Красно-белые обыграли «Рубин» со счетом 1:0 в 7-м туре Мир РПЛ

– Команда сражалась. Почему после удаления не смогли организовать прессинг?

– Мы прессинговали по всему полю, когда играли в равных составах. Это психология, когда ты не доигрываешь, если у тебя преимущество. Над этим нужно работать. У нас есть проблемы.

– Что случилось в вашем конфликте с Барко?

– Во мне проснулся игрок. Он что‑то мне показал и сказал. Я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле. Тогда бы против него мелких фолов не было.

– Что случилось в обороне?

– «Спартак» обычно создает много моментов. Сегодня у них почти не было стопроцентных моментов. У нас много получилось в обороне, но в переходной фазе мы много теряли мяч. У Спартака много быстрых игроков. По игре – это ничейный матч, – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

«Мы сегодня видели очень хорошего и качественного футболиста Барко, но мы при каждом касании он падал. В футболе случаются фолы. Наверное, если уж делать фол, то уж пожестче надо», – сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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58 комментариев
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А дуболомы из Рубина которые лупили Барко по всем частям тела его не смущают
+65
-2
+63
Как же мне надоел Рубин Рахимова. Очередная игра, где Рубин играет не "грамотным 2-ым номером на опасных контр-атаках", а просто паркует самый обыкновенный автобус "андердога-слабака", рассчитывая как-то сыграть вничью 0-0 и если сильно повезет, забить шальной гол... Вот и вся игра. За шальной гол обычно отвечает не грамотно-выстроенная игра в атаке, а только лишь Даку + везение, если эти 2 фактора совпадают, то гол забивается.

При этом, для команды, которая в КАЖДОЙ игре(кроме матча с Махачкалой) встает в глухой автобус, не многовато ли Рубин пропускает мячей? Рубин как-то раз проиграл всего 2 раза и пропустил всего 16 мячей за 30 игр. Сейчас Рубин пропустил уже 12 мячей за... 7 игр. При этом тот Рубин не автобусился во внутреннем чемпионате, он просто не мог забивать мячи и игра в нападении была беззубой, в том числе против Панатинаикоса и Копенгагена в ЛЧ. Но нынешний Рубин Рахимова встает в автобус даже против Химок или Пари НН, и тогда вопрос, какого черта так много пропущенных мячей?
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-4
+54
А он ответил по таджикски « сам закрой «
+42
-3
+39
А не сам ли Рахимов дал установку на мелкий фол. Сколько там нарушений у Рубина? 27!!! Лупить по ногам, вот ваша тактика! Такая же тактика была у Ахмата и Махачкалы. Это #### не футбол!
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-1
+23
Рубин не забил, потому что некогда было. Установка всем лупить Барко🤷‍♂️
+18
0
+18
Рахимов не понял что ему сказали и нахамил .. ну-ну .. культура прям прет. Под стать команде. При каждом касании падал? Рахимов наглый и подлый врун!! Барко стоял до последнего и на 95 минуте отрабатывал в обороне.. Противный дядя..
+19
-2
+17
В итоге ты закрыл свой ротик, 25 фолов против 8, позорники
+16
-1
+15
Ответ bevooch
Что же тогда было неделю назад?
Отскок зенита .. )
+15
-2
+13
Ответ Проблемы Аршавина
Комментарий скрыт
За 12 лет Спартак только 1 раз ставил с Зенитом автобус, но там не было 27 фолов и трехкратной разницы во владении.
+14
-1
+13
Ответ Pasta
Как же мне надоел Рубин Рахимова. Очередная игра, где Рубин играет не "грамотным 2-ым номером на опасных контр-атаках", а просто паркует самый обыкновенный автобус "андердога-слабака", рассчитывая как-то сыграть вничью 0-0 и если сильно повезет, забить шальной гол... Вот и вся игра. За шальной гол обычно отвечает не грамотно-выстроенная игра в атаке, а только лишь Даку + везение, если эти 2 фактора совпадают, то гол забивается. При этом, для команды, которая в КАЖДОЙ игре(кроме матча с Махачкалой) встает в глухой автобус, не многовато ли Рубин пропускает мячей? Рубин как-то раз проиграл всего 2 раза и пропустил всего 16 мячей за 30 игр. Сейчас Рубин пропустил уже 12 мячей за... 7 игр. При этом тот Рубин не автобусился во внутреннем чемпионате, он просто не мог забивать мячи и игра в нападении была беззубой, в том числе против Панатинаикоса и Копенгагена в ЛЧ. Но нынешний Рубин Рахимова встает в автобус даже против Химок или Пари НН, и тогда вопрос, какого черта так много пропущенных мячей?
Это казанское метро, а не автобус
+13
-2
+11
То есть ты специально настраивал мелко фолить против Барко?
А если бы вышел на поле , то срубил бы его как раньше , костолом тупой? Ты вообще в футбол играть умеешь , или только тупая борьба?
+11
0
+11
Пора этому 🤡 обратно в студию ржач тв
+12
-1
+11
Ответ Доктор Щульц
А дуболомы из Рубина которые лупили Барко по всем частям тела его не смущают
Так он и не скрывает этого раз лупить , то надо жестче лупить
+10
0
+10
Похоже, Маматкулыч скоро будет ротик открывать в студии Матч-ТВ
+11
-1
+10
Ответ Проблемы Аршавина
Комментарий скрыт
Что же тогда было неделю назад?
+9
0
+9
Так Барко и играл в футбол, в отличие от рубина
+9
0
+9
Какой тренер- такая и команда. Вполне показывает, почему Рубин играл так грязненько😁
+8
0
+8
Рахимов лучше бы своим игрокам хоть на русском, хоть на испанском, хоть на татарском объяснил, что игра в футбол заключается не в наборе безнаказанных фолов, не в избиении игроков соперника, не в двухэтажном автобусе с 28 % владения мячом. Стыдно смотреть на такие команды борцов-вольников, которые на поле выходят фолить и показывать антифутбол.
+8
0
+8
Ответ Проблемы Аршавина
Комментарий скрыт
Смешно. Хороший анекдот
+7
-1
+6
Ну ногами махать ума много не надо
+6
0
+6
На Барко не водили , ага ))
+5
0
+5
То есть, виноват Барко, что падал, а не футболисты Рубина, которые на нем безостановочно фолили?:)) ясненько:))
+6
-1
+5
А что, ещё грязнее можно было играть?
+5
0
+5
Ответ Проблемы Аршавина
Комментарий скрыт
Особенно последний матч🤣🤣🤣
+5
-1
+4
Рахимов спиной что-ли смотрел матч? Барко падал, когда третий игрок за 10 секунд ему по ногам давал. И Барко Рахимову сказал, чтобы он повернулся к полю, так лучше видно.
+4
0
+4
Сам не буду играть и вам не дам.
+3
0
+3
Ответ Доктор Щульц
А дуболомы из Рубина которые лупили Барко по всем частям тела его не смущают
А это тактика! Этому тренера учили в академии!
+3
0
+3
Так он и сыграл. А Рахимов вылетит в низшую лигу.
+3
0
+3
Ответ Pasta
Как же мне надоел Рубин Рахимова. Очередная игра, где Рубин играет не "грамотным 2-ым номером на опасных контр-атаках", а просто паркует самый обыкновенный автобус "андердога-слабака", рассчитывая как-то сыграть вничью 0-0 и если сильно повезет, забить шальной гол... Вот и вся игра. За шальной гол обычно отвечает не грамотно-выстроенная игра в атаке, а только лишь Даку + везение, если эти 2 фактора совпадают, то гол забивается. При этом, для команды, которая в КАЖДОЙ игре(кроме матча с Махачкалой) встает в глухой автобус, не многовато ли Рубин пропускает мячей? Рубин как-то раз проиграл всего 2 раза и пропустил всего 16 мячей за 30 игр. Сейчас Рубин пропустил уже 12 мячей за... 7 игр. При этом тот Рубин не автобусился во внутреннем чемпионате, он просто не мог забивать мячи и игра в нападении была беззубой, в том числе против Панатинаикоса и Копенгагена в ЛЧ. Но нынешний Рубин Рахимова встает в автобус даже против Химок или Пари НН, и тогда вопрос, какого черта так много пропущенных мячей?
А на что способен нынешний состав Рубина? При другом тренере могут опять вылететь в ФНЛ, при Рахимове хотя б это не грозит
+4
-1
+3
Он что-то мне сказал, а я сказал своим бейте по ногам сильнее
+2
0
+2
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