Рахимов о конфликте с Барко: «Он что‑то мне показал, я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле, тогда бы против него мелких фолов не было»
Рашид Рахимов рассказал о словесной перепалке с Эсекиэлем Барко.
Красно-белые обыграли «Рубин» со счетом 1:0 в 7-м туре Мир РПЛ.
– Команда сражалась. Почему после удаления не смогли организовать прессинг?
– Мы прессинговали по всему полю, когда играли в равных составах. Это психология, когда ты не доигрываешь, если у тебя преимущество. Над этим нужно работать. У нас есть проблемы.
– Что случилось в вашем конфликте с Барко?
– Во мне проснулся игрок. Он что‑то мне показал и сказал. Я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле. Тогда бы против него мелких фолов не было.
– Что случилось в обороне?
– «Спартак» обычно создает много моментов. Сегодня у них почти не было стопроцентных моментов. У нас много получилось в обороне, но в переходной фазе мы много теряли мяч. У Спартака много быстрых игроков. По игре – это ничейный матч, – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
«Мы сегодня видели очень хорошего и качественного футболиста Барко, но мы при каждом касании он падал. В футболе случаются фолы. Наверное, если уж делать фол, то уж пожестче надо», – сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
При этом, для команды, которая в КАЖДОЙ игре(кроме матча с Махачкалой) встает в глухой автобус, не многовато ли Рубин пропускает мячей? Рубин как-то раз проиграл всего 2 раза и пропустил всего 16 мячей за 30 игр. Сейчас Рубин пропустил уже 12 мячей за... 7 игр. При этом тот Рубин не автобусился во внутреннем чемпионате, он просто не мог забивать мячи и игра в нападении была беззубой, в том числе против Панатинаикоса и Копенгагена в ЛЧ. Но нынешний Рубин Рахимова встает в автобус даже против Химок или Пари НН, и тогда вопрос, какого черта так много пропущенных мячей?
А если бы вышел на поле , то срубил бы его как раньше , костолом тупой? Ты вообще в футбол играть умеешь , или только тупая борьба?