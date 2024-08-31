Рахимов о конфликте с Барко: «Он что‑то мне показал, я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле, тогда бы против него мелких фолов не было»

Рашид Рахимов рассказал о словесной перепалке с Эсекиэлем Барко.

Красно-белые обыграли «Рубин» со счетом 1:0 в 7-м туре Мир .

– Команда сражалась. Почему после удаления не смогли организовать прессинг?

– Мы прессинговали по всему полю, когда играли в равных составах. Это психология, когда ты не доигрываешь, если у тебя преимущество. Над этим нужно работать. У нас есть проблемы.

– Что случилось в вашем конфликте с ?

– Во мне проснулся игрок. Он что‑то мне показал и сказал. Я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле. Тогда бы против него мелких фолов не было.

– Что случилось в обороне?

– «Спартак» обычно создает много моментов. Сегодня у них почти не было стопроцентных моментов. У нас много получилось в обороне, но в переходной фазе мы много теряли мяч. У много быстрых игроков. По игре – это ничейный матч, – сказал главный тренер « » .

«Мы сегодня видели очень хорошего и качественного футболиста Барко, но мы при каждом касании он падал. В футболе случаются фолы. Наверное, если уж делать фол, то уж пожестче надо», – сказал Рахимов в эфире « ».