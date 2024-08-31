«Челси» не заплатит «МЮ» за аренду Санчо, но покроет большую часть его зарплаты. Вингер зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю
«Челси» не будет платить за аренду Джейдона Санчо.
По данным журналиста Daily Mail Криса Уилера, лондонский клуб покроет большую часть зарплаты вингера.
В «Манчестер Юнайтед» Санчо зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю.
Отмечается, «МЮ» может получить до 25 млн фунтов в конце сезона за выкуп игрока – в зависимости от позиции «Челси» в турнирной таблице АПЛ.
5.2 млн. фунтов Челси заплатит МЮ за аренду Санчо - это разница между текущей (250к) и будущей (вероятно 150к) годовой зарплатой. Челси ещё доплатит за трансфер 25 млн, т.е. в итоге 30 млн фунтов за Санчо. Там хоть полностью его зп покрывай, сделка для Челси хорошая.
То есть на Челси фиксированные 20 млн фунтов облигации + 5 млн бонус и плюс бОльшая часть его зарплаты. С учетом того что Санчо получает 18 млн в год, допустим что пенсы заплатят 13-15 млн зарплаты ему за время аренды.
В итоге как раз около 40 млн и выходит.