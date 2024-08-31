«Челси» не заплатит «МЮ» за аренду Санчо, но покроет большую часть его зарплаты. Вингер зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю

«Челси» не будет платить за аренду Джейдона Санчо.

По данным журналиста Daily Mail Криса Уилера, лондонский клуб покроет большую часть зарплаты вингера.

В « » зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, «МЮ» может получить до 25 млн фунтов в конце сезона за выкуп игрока – в зависимости от позиции « » в турнирной таблице .