«Челси» не заплатит «МЮ» за аренду Санчо, но покроет большую часть его зарплаты. Вингер зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Футбол

«Челси» не будет платить за аренду Джейдона Санчо.

По данным журналиста Daily Mail Криса Уилера, лондонский клуб покроет большую часть зарплаты вингера.

В «Манчестер Юнайтед» Санчо зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, «МЮ» может получить до 25 млн фунтов в конце сезона за выкуп игрока – в зависимости от позиции «Челси» в турнирной таблице АПЛ.

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19 комментариев
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Ответ chalkidis nikolai
А ведь если бы отказался от зп, мог стать легендой Барселоны
Легендой одного сезона как Гюндоган?
+22
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+22
А ведь если бы отказался от зп, мог стать легендой Барселоны
+18
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+16
столько атакующих игроков и нет нормального номера 9(((((((
+6
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+6
Челси ещё отдал стерлинга бесплатно и при этом платит почти всю ЗП, Боули гений
+9
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+5
Ответ Evgen_Hazard
Челси ещё отдал стерлинга бесплатно и при этом платит почти всю ЗП, Боули гений
Чуть больше половины сниженной зарплаты Челси платит Стерлингу, а в следующем сезоне он уже куда-то уйдёт. При этом взяли более молодую версию за 25-30 млн. Всё в порядке с этим разменом.
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Ответ Dred
В принципе на данный момент самая достоверная инфа у Романо, который сказал что весь Санчо потянет на сумму около 40 млн фунтов. То есть на Челси фиксированные 20 млн фунтов облигации + 5 млн бонус и плюс бОльшая часть его зарплаты. С учетом того что Санчо получает 18 млн в год, допустим что пенсы заплатят 13-15 млн зарплаты ему за время аренды. В итоге как раз около 40 млн и выходит.
Огромное число источников написало, что это с бонусами 25 млн. за трансфер. В том числе Романо.
5.2 млн. фунтов Челси заплатит МЮ за аренду Санчо - это разница между текущей (250к) и будущей (вероятно 150к) годовой зарплатой. Челси ещё доплатит за трансфер 25 млн, т.е. в итоге 30 млн фунтов за Санчо. Там хоть полностью его зп покрывай, сделка для Челси хорошая.
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Ответ Evgen_Hazard
Челси ещё отдал стерлинга бесплатно и при этом платит почти всю ЗП, Боули гений
Но с Лукаку хорошо сработали. Достаточно дорого продали.
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+3
Ответ Сергей Кайзер
Чуть больше половины сниженной зарплаты Челси платит Стерлингу, а в следующем сезоне он уже куда-то уйдёт. При этом взяли более молодую версию за 25-30 млн. Всё в порядке с этим разменом.
Согласен, Лучше молодого Санчо чем уже Рахима на закате...
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странно что еще не объявили официально
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Ответ Dred
Ну как раз Романо подтвердил именно тутошнюю новость, что за аренду Санчо пенсы платить не будут, но возьмут на себя бОльшую часть его теперяшней зарплаты в 250 а не разницу между текущей и его будущей. Так что 30 млн вряд ли выйдет. Я бы сказал что между 35-40 млн Думаю скоро точнее узнаем.
25 млн. за трансфер. Большая часть от 250к это сколько, 150к? Это 7,8 млн. Можешь прибавить эту сумму к стоимости трансфера, только зачем - Санчо уже будет играть на эти деньги, внося вклад. Т.е. Челси просто платит ему по своим меркам адекватную зп, а не платит МЮ за трансфер этими деньгами. Если Челси заплатит все 250к игроку - можешь прибавить к стоимости трансфера 5,2. Только не в пользу МЮ, а в расходы Челси. Вот там 30 и получится.
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Ответ Evgen_Hazard
Челси ещё отдал стерлинга бесплатно и при этом платит почти всю ЗП, Боули гений
Стерлинг согласился на уменьшение своего оклада и платить будут 50 проц.
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Дейли Мейл. СпидИнфо в вопросах футбола доверия вызывает чуть больше
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бедовый чувак, этот санчо. посмотрим....
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За месяц Феррари
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Ответ alex_cup
Дейли Мейл. СпидИнфо в вопросах футбола доверия вызывает чуть больше
В принципе на данный момент самая достоверная инфа у Романо, который сказал что весь Санчо потянет на сумму около 40 млн фунтов.
То есть на Челси фиксированные 20 млн фунтов облигации + 5 млн бонус и плюс бОльшая часть его зарплаты. С учетом того что Санчо получает 18 млн в год, допустим что пенсы заплатят 13-15 млн зарплаты ему за время аренды.
В итоге как раз около 40 млн и выходит.
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