Дзюба появится в сериале «Бедный олигарх», продюсируемом Сариком Андреасяном. По сюжету Артем сыграет с бизнесменом Гнидой в деревенском матче

Артем Дзюба исполнит камео в сериале ТНТ.

Бывший нападающий «Зенита» и « » появится в третьем сезоне комедийного сериала «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ в роли самого себя.

По сюжету Дзюба сыграет с беглым бизнесменом Виктором Гнидой в исполнении Владимира Сычева в деревенском футбольном матче.

«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для », – сказал продюсер сериала Сарик Андреасян.

«Бедный олигарх‑3» стартует в эфире ТНТ 12 августа.

В мае Дзюба покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта и на данный момент находится в статусе свободного агента.

«Многие выпендриваются: «Я прочитал 100 книг и умный нереально». Но ты можешь быть тупым как пробка, просто прочитал 100 книг. Читать надо, но обязаловкой любовь не привить». Дзюба о литературе