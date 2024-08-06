Дзюба появится в сериале «Бедный олигарх», продюсируемом Сариком Андреасяном. По сюжету Артем сыграет с бизнесменом Гнидой в деревенском матче

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ кино Футбол

Артем Дзюба исполнит камео в сериале ТНТ.

Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» появится в третьем сезоне комедийного сериала «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ в роли самого себя.

По сюжету Дзюба сыграет с беглым бизнесменом Виктором Гнидой в исполнении Владимира Сычева в деревенском футбольном матче.

«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема», – сказал продюсер сериала Сарик Андреасян.

«Бедный олигарх‑3» стартует в эфире ТНТ 12 августа.

В мае Дзюба покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта и на данный момент находится в статусе свободного агента.

«Многие выпендриваются: «Я прочитал 100 книг и умный нереально». Но ты можешь быть тупым как пробка, просто прочитал 100 книг. Читать надо, но обязаловкой любовь не привить». Дзюба о литературе

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34 комментария
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Хорошее сочетание Дзюба и гнида, звучит!
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Сарик Андреасян, Артем Дзюба, бизнесмен Гнида и все это на ТНТ...Как же это органично:)
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Эх, что там камео. Надо было гниду и играть..
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Ответ Алексей Воскресенский
Эх, что там камео. Надо было гниду и играть..
В жизни играет)
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Ответ superbro
В жизни играет)
ну кого мы обманываем, не играет )
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Пасуй! Пасуй Гниде! Да не этому!
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Ответ Кбшарф
Хорошее сочетание Дзюба и гнида, звучит!
Все как он любит)
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Ему надо сыграть бизнесмена - фамилия подходящая .
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ну да, сняться у такого гения кино, как Андреасян, еще та привилегия...
один зритель при обсуждении его творчества написал:
- не надо больше ничего снимать , очень прошу!..
... полностью с ним согласен...
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Ну хоть где-то сыграет
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И гниды опять назначат его капитаном
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Ответ Плеймейкер87
Сарик Андреасян, Артем Дзюба, бизнесмен Гнида и все это на ТНТ...Как же это органично:)
А говорили, что в Химках будет играть... А на деле договориться смог только с гнилой🤦🏻🤡
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Ждём обзора Бэд Комедиана
+3
-2
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Камео в хоум видео ему уже мало?
+2
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Ответ Кбшарф
Хорошее сочетание Дзюба и гнида, звучит!
И Сарик Андреасян, который держит марку
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Ответ RomaldoRomaldinho
Ждём обзора Бэд Комедиана
Этого совкофила и деграданта еще кто-то смотрит?
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Кино которое мы заслужили.
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Армянин: Где ты? Я бегу за тобою!
Татьяна Ларина: Я в машине тут милый. Тут и Дзюба со мной.

Тут главное, чтобы до этого не дошло.
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В этой новости прекрасно всё
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Похоже кто то закончил карьеру
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Ответ superbro
Камео в хоум видео ему уже мало?
хоум видео, реклама, сериал. Растёт. Впереди главная роль в блокбастере))))
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И кто теперь скажет, что Сандрик не умеет в метамодерн? Схватка двух гнид, спродюссированная третьей! Что вы скажете на это, лево-либеральные американские сценаристы с размытой гендерной идентичностью? Браво, Сандрик!
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Гнида из кадетства ?
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Ну а что, книги читает, в кино снимается, всё хорошо у него)
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Соболева похоже на роль бизнесмена не взяли
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Ну наконец то нашёл себя
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Наконец хоть какая-то определённость с дальнейшей карьерой Артёма. Вообще характерно конечно, что его з/п потянул в итоге только ТНТ, но ни один из клубов РПЛ))
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Хахахахахаха рукастый
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Будет прикольно, если он и там не сможет забить)))
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А вот интересно , если бы он не "задзюбил" тютьку в телефоне на потеху публике - пригласили бы его в кино ? Вряд ли ... Вывод . Позорься поярче в инете , дурь всякую делай - глядишь , современной " кинозвездой" станешь ...
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