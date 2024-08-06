Дзюба появится в сериале «Бедный олигарх», продюсируемом Сариком Андреасяном. По сюжету Артем сыграет с бизнесменом Гнидой в деревенском матче
Артем Дзюба исполнит камео в сериале ТНТ.
Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» появится в третьем сезоне комедийного сериала «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ в роли самого себя.
По сюжету Дзюба сыграет с беглым бизнесменом Виктором Гнидой в исполнении Владимира Сычева в деревенском футбольном матче.
«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема», – сказал продюсер сериала Сарик Андреасян.
«Бедный олигарх‑3» стартует в эфире ТНТ 12 августа.
В мае Дзюба покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта и на данный момент находится в статусе свободного агента.
«Многие выпендриваются: «Я прочитал 100 книг и умный нереально». Но ты можешь быть тупым как пробка, просто прочитал 100 книг. Читать надо, но обязаловкой любовь не привить». Дзюба о литературе
один зритель при обсуждении его творчества написал:
- не надо больше ничего снимать , очень прошу!..
... полностью с ним согласен...
Татьяна Ларина: Я в машине тут милый. Тут и Дзюба со мной.
Тут главное, чтобы до этого не дошло.