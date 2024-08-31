Ямаль побил рекорд Бояна по голевым действиям в Ла Лиге до 18 лет. У Ламина 6+8 в 42 матчах
Ламин Ямаль установил рекорд в Ла Лиге.
Вингер «Барселоны» сегодня ассистировал Роберту Левандовскому в матче 4-го тура Ла Лиги против «Вальядолида».
Ямаль побил рекорд Бояна Кркича по голевым действиям в Ла Лиге до достижения 18 лет
У 17-летнего Ямаля 14 очков по системе «гол+пас» в Ла Лиге (6 голов и 8 ассистов в 42 матчах). У Кркича было 13.
И сегодня при счёте 4:0 его тоже никак нельзя было менять?!?
Может он летом хорошо отдохнул и восстановился или у Барсы просто отличный медперсонал, и вообще не бывает травм у молодых игроков?