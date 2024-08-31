Ямаль побил рекорд Бояна по голевым действиям в Ла Лиге до 18 лет. У Ламина 6+8 в 42 матчах

Теги Барселона Ла Лига Боян Кркич рекорды Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль установил рекорд в Ла Лиге.

Вингер «Барселоны» сегодня ассистировал Роберту Левандовскому в матче 4-го тура Ла Лиги против «Вальядолида».

Ямаль побил рекорд Бояна Кркича по голевым действиям в Ла Лиге до достижения 18 лет

У 17-летнего Ямаля 14 очков по системе «гол+пас» в Ла Лиге (6 голов и 8 ассистов в 42 матчах). У Кркича было 13.

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28 комментариев
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У Ямаля ещё в прошлом сезоне даже с ВАР нагло украли чистый победный гол в классико, Барселона бы выиграла и приблизилась к судейскому реалу, хотя у них без подсуживаний в каждом матче, должно было быть на 15-20 очков меньше, Барселона истинный справедливый чемпион Испании сезона 23/24.
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Еще целый год впереди, рекорд только увеличится)
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Ответ Hella black
Golden Boy бронь 😎
Все Голоден Бои за Ла Мастей и 0 воспитанников риала:))
+25
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Golden Boy бронь 😎
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+16
Ответ Человек1991
У Ямаля ещё в прошлом сезоне даже с ВАР нагло украли чистый победный гол в классико, Барселона бы выиграла и приблизилась к судейскому реалу, хотя у них без подсуживаний в каждом матче, должно было быть на 15-20 очков меньше, Барселона истинный справедливый чемпион Испании сезона 23/24.
У Барселоны и в первом круге украли победу. При счёте 1-0 не был назначен пенальти за фол на Араухо.
+16
-3
+13
Ла-Масия хороша! Конечно, не такая мощная школа, как Кастилья, которая выпустила Винисиуса, Мбаппе, Беллингема, Родриго, Рюдигера, Камавингу, Тчуамени, Милитао, Эндрика, Гюлера, Менди, но тоже неплохо
+13
-3
+10
Ответ rigobersong
Все Голоден Бои за Ла Мастей и 0 воспитанников риала:))
ФК Африканда превратилась уже лет как 10 в команду рекрутов, и покупает все, что блестит и котируется.
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+7
Ямаль уже в 17 лет, 16 голов , 17 голевых передач за 50 матчей в карьере. ))
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Ямаль будущее футбола - был Месси , теперь - Ямаль !
+3
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+1
Так какие еще годы у Ламина - он много еще чужих рекордов обновит - это только в 17 лет:))
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Ответ ljolik888
Ямаль будущее футбола - был Месси , теперь - Ямаль !
Смотри не сглазь! Хотя очень бы хотелось, чтоб у вундеркинда всё было Ок.
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Ответ Геннадий Тимченко
Забавно, что в первые годы карьеры Месси надо было подробно объяснять, что именно ему надо делать на поле... Хорошо, что Ямаль не такой тугодум❗👏👏👏 Дебют Лионеля Месси в официальном матче состоялся 16 октября 2004 года, он вышел за восемь минут до конца матча против «Эспаньола». «Барселона» одержала победу в «каталонском дерби» со счётом 1:0. 7 декабря 2004 года Месси дебютировал в Лиге чемпионов, это произошло в матче против донецкого «Шахтёра», который завершился победой украинской команды со счётом 2:0. Первый мяч за «сине-гранатовых» аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете» ~ выходит, что тепличный Хазбик больше чем полгода пытался понять, что надо делать на поле и только Роналдиньо первым смог до него достучаться🤣🤣🤣
Комментарий удален модератором
А это точно нормально, что 17-летний парень играет 4 матча подряд не меньше 85 минут?
И сегодня при счёте 4:0 его тоже никак нельзя было менять?!?
Может он летом хорошо отдохнул и восстановился или у Барсы просто отличный медперсонал, и вообще не бывает травм у молодых игроков?
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Действительно хорошая школа Барселоны.
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Медицина делает своё. Если раньше Пеле был уникумом в столь юном возрасте ярко сыграв на ЧМ, то сейчас юных игроков на высшем уровне всё больше и больше. Как и наоборот Уникальным было выступление Роже Милла в 38 лет, а сейчас этим уже никого не удивишь. Так что все рекорды падут
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Он уже побил рекорд Кркича, а впереди почти целый сезон. Можно пожелать Ламину только здоровья!
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Ямаль главный претендент на приз "Golden Boy".
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Единственное, что нужно делать с Ямалем - беречь. Да, можно ещё чуть подсказывать с бровки, чтобы не забывал назад возвращать, пока молодой, это поможет быть дисциплинированным. А, так, только смотреть, чтобы он всегда был свежим, не загнать.
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Если не ошибаюсь четвёртый 🤩 ассист за матч у Ламина
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То ли еще будет!
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