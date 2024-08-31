Вингер «Барсы» Рафинья сделал хет-трик в матче с «Вальядолидом»
Рафинья забил три гола в матче чемпионата Испании.
Вингер «Барселоны» открыл счет в матче Ла Лиги с «Вальядолидом» на 10-минуте, отличившись с передачи Пау Кубарси.
На 64-й минуте Рафинья сделал дубль, протолкнув мяч в сетку после суматохи в штрафной. Бригада Диаса де Меры засчитала гол, проконсультировавшись перед этим с ВАР.
Спустя 8 минут Ламин Ямаль после неудачно разыгранного углового соперника точным пасом вывел бразильца один на один с вратарем Карлом Хейном, и тот отправил мяч ему между ног.
Зубастик прости
Боже убереги от травм его
Голы пошли потому что заслужил тем что отдается своему делу всем сердцем и бьется за эмблему ❤️💙
очень скептично относился к немцу, но пока удивительное преображение.
ждем гави, френки, араухо. хоть какую-то глубину состава.
ну и без травм.
Ну конечно без Ямала не могу закончить свои слова, браво 👏 👏 👏 парень!
Всех болельщиков с победой и хороших выходных.
Рафинья 10ку