Вингер «Барсы» Рафинья сделал хет-трик в матче с «Вальядолидом»

Рафинья забил три гола в матче чемпионата Испании.

Вингер «Барселоны» открыл счет в матче с « » на 10-минуте, отличившись с передачи .

На 64-й минуте сделал дубль, протолкнув мяч в сетку после суматохи в штрафной. Бригада Диаса де Меры засчитала гол, проконсультировавшись перед этим с ВАР.

Спустя 8 минут после неудачно разыгранного углового соперника точным пасом вывел бразильца один на один с вратарем Карлом Хейном, и тот отправил мяч ему между ног.