Вингер «Барсы» Рафинья сделал хет-трик в матче с «Вальядолидом»

Теги Барселона Ла Лига Вальядолид Рафинья Диас Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Рафинья забил три гола в матче чемпионата Испании.

Вингер «Барселоны» открыл счет в матче Ла Лиги с «Вальядолидом» на 10-минуте, отличившись с передачи Пау Кубарси.

На 64-й минуте Рафинья сделал дубль, протолкнув мяч в сетку после суматохи в штрафной. Бригада Диаса де Меры засчитала гол, проконсультировавшись перед этим с ВАР.

Спустя 8 минут Ламин Ямаль после неудачно разыгранного углового соперника точным пасом вывел бразильца один на один с вратарем Карлом Хейном, и тот отправил мяч ему между ног.

37 комментариев
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лучший игрок Барселоны на старте сезона
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Надеюсь, к Рафе появится больше снисходительности не только со стороны фанатов, но и со стороны руководства. Человек за эмблему рвёт всё, что возможно, даже при Хави был одним из самых пахающих игроков атаки, а Флик раскрыл его, видимо, полностью. Нельзя таких продавать, нельзя. Он уже почти как воспитанник.
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Заслужил! Браво! Поняли друг друга с Фликом!
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Завтра ждём новостей о Негрейре...
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Рафа заслужил 💪🏼 топарь прямо сейчас 3+2
Зубастик прости
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Ответ <Inter>
лучший игрок Барселоны на старте сезона
Справедливости ради стоит отметить, что он в ЛЧ с Парижем показывал очень хороший футбол, и судя по всему эту форму смог удержать и теперь зажигает
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+23
Как попа мадридисты?)
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Ответ Nike of FW
Завтра ждём новостей о Негрейре...
Клубное ТВ Реала готовит ответный удар, тк на поле дела не складываются)
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+15
Атакующее основное трио сборной Бразилии должно состоять из действительно лучших : Рафинья , Мальком , Рональдо из Ростова )) с Вини Пухом и Риго провалы на Чемпе Мира, потом на Кубке Америки, и сейчас Бразилия в отборе не выходит на ЧМ 2026 ))
+18
-6
+12
Просто неутомимый зверь 🔥🔥🔥🔥
Боже убереги от травм его

Голы пошли потому что заслужил тем что отдается своему делу всем сердцем и бьется за эмблему ❤️💙
+13
-1
+12
Ответ MoZ.
Надеюсь, к Рафе появится больше снисходительности не только со стороны фанатов, но и со стороны руководства. Человек за эмблему рвёт всё, что возможно, даже при Хави был одним из самых пахающих игроков атаки, а Флик раскрыл его, видимо, полностью. Нельзя таких продавать, нельзя. Он уже почти как воспитанник.
Фанаты к нему всегда хорошо относились) надеюсь после таких перформансов и руководство успокоится наконец то
+11
0
+11
а мне понравилось что форту флик объяснял видимо что не выпустил его в матче.

очень скептично относился к немцу, но пока удивительное преображение.

ждем гави, френки, араухо. хоть какую-то глубину состава.

ну и без травм.
+9
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+9
Что вообще творят))
+8
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+8
При всем уважение к Хави, если тренер рулит грамотно, то даже Рафинья может сделать хеттрик.
Ну конечно без Ямала не могу закончить свои слова, браво 👏 👏 👏 парень!
Всех болельщиков с победой и хороших выходных.
+7
-1
+6
Сильнейший бразилец лиги
+7
-1
+6
Флик раскрыл рафинью как игрока занимающего большую часть игрового поля в активном движении ну и конечно подтянули его реализацию
+6
0
+6
Рафа топарь, заиграл как зверь при Флике, собственно теперь нет разочарований по поводу того,что не смогли купить Нико , Рафа оправдывает себя в старте на 150%
+5
0
+5
хорошо, что этого гения в бесполезную сборную не вызвали, пусть там 3 гения из Мадрида «зажигают»
+9
-5
+4
Доверие тренера!
+3
0
+3
Рафинья и при Хави был на всех позициях молодец - ну а при Флике прямо совсем расцвел:))
+3
0
+3
Заслуженно
+3
0
+3
Фати пендаля
Рафинья 10ку
+3
0
+3
Доверие тренера!
+1
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+1
Ответ Сэмвел Тарли
10 либо Ямалю либо Ольмо
Ямал скорее 11 или 7)
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Тотальное доминирование Барсы
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3+2 так то 🤙
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Рафа > Нико
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Ответ прощай Роналду
Фати пендаля Рафинья 10ку
10 либо Ямалю либо Ольмо
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Рафинья прибавляет каждый сезон очень рад его прогрессу
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он пахарь он хорош
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