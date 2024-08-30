Бардаков о Соболеве: «Усилит «Зенит». Хорошо, что в Петербург приезжают отличные футболисты и хоккеисты, Северная столица становится еще лучше»
Захар Бардаков высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит»
Сегодня «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону.
«Заранее знали, что будет объявление Соболева. Хорошо, что в Петербург приезжают отличные футболисты и хоккеисты. От этого Северная столица становится еще лучше.
Не общался с Соболевым. Он сидел там с другими ребятами, а я не стал встревать. Слежу немного за футболом, поэтому могу сказать, что у «Зенита» и так хороший состав.
Соболев не ослабит «Зенит», а наоборот усилит. Будет больше голов и результативных действий», – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
Грицюк о Соболеве: «Увидел фотки, спросил у пацанов – они объяснили, кто это такой. Фамилия его о многом говорит в российском футболе, но не для меня»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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