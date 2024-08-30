Бардаков о Соболеве: «Усилит «Зенит». Хорошо, что в Петербург приезжают отличные футболисты и хоккеисты, Северная столица становится еще лучше»

Захар Бардаков высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит»

Сегодня «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону.

«Заранее знали, что будет объявление Соболева. Хорошо, что в Петербург приезжают отличные футболисты и хоккеисты. От этого Северная столица становится еще лучше.

Не общался с Соболевым. Он сидел там с другими ребятами, а я не стал встревать. Слежу немного за футболом, поэтому могу сказать, что у «Зенита» и так хороший состав.

Соболев не ослабит «Зенит », а наоборот усилит. Будет больше голов и результативных действий», – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

Грицюк о Соболеве: «Увидел фотки, спросил у пацанов – они объяснили, кто это такой. Фамилия его о многом говорит в российском футболе, но не для меня»