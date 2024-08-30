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  • Бардаков о Соболеве: «Усилит «Зенит». Хорошо, что в Петербург приезжают отличные футболисты и хоккеисты, Северная столица становится еще лучше»
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Бардаков о Соболеве: «Усилит «Зенит». Хорошо, что в Петербург приезжают отличные футболисты и хоккеисты, Северная столица становится еще лучше»

Захар Бардаков высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит»

Сегодня «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону. 

«Заранее знали, что будет объявление Соболева. Хорошо, что в Петербург приезжают отличные футболисты и хоккеисты. От этого Северная столица становится еще лучше.

Не общался с Соболевым. Он сидел там с другими ребятами, а я не стал встревать. Слежу немного за футболом, поэтому могу сказать, что у «Зенита» и так хороший состав.

Соболев не ослабит «Зенит», а наоборот усилит. Будет больше голов и результативных действий», – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
logoАлександр Соболев
logoЗахар Бардаков
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