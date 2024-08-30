Роналду о вручении ему награды как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ: «Это большая честь. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!»
Криштиану Роналду высказался о получении приза лучшему бомбардиру в истории ЛЧ.
39-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз от президента УЕФА Александера Чеферина.
Вручение состоялось в Монако, где проходила жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.
Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча (за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус»), в которых забил 140 голов.
«Для меня большая честь получить награду лучшему бомбардиру Лиги чемпионов всех времен. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!» – написал Криштиану в соцсети.
Фото: соцсеть Криштиану Роналду.
Тут спору нет, он лучший бомбардир и вряд ли кто нибудь побьет его рекорд ))))
Четыре сезона не забивал, если память не подводит)