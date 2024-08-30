Роналду о вручении ему награды как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ: «Это большая честь. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!»

Криштиану Роналду высказался о получении приза лучшему бомбардиру в истории ЛЧ.

39-летний нападающий « » и сборной Португалии получил специальный приз от президента УЕФА Александера Чеферина.

Вручение состоялось в Монако, где проходила жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

провел в 183 матча (за « », «Реал» и « »), в которых забил 140 голов.

«Для меня большая честь получить награду лучшему бомбардиру Лиги чемпионов всех времен. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!» – написал Криштиану в соцсети.

Фото: соцсеть Криштиану Роналду.