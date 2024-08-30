Роналду о вручении ему награды как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ: «Это большая честь. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!»

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Криштиану Роналду высказался о получении приза лучшему бомбардиру в истории ЛЧ.

39-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз от президента УЕФА Александера Чеферина.

Вручение состоялось в Монако, где проходила жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча (за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус»), в которых забил 140 голов.

«Для меня большая честь получить награду лучшему бомбардиру Лиги чемпионов всех времен. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!» – написал Криштиану в соцсети.

Фото: соцсеть Криштиану Роналду. 

43 комментария
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Ответ Константин Юрьевич
Комментарий скрыт
А ещё лучший бомбардир в истории лиги чемпионов
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Ждем поздравления от Мбаппе в твиттере
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У него голов в Лч больше чем у многих российских нападающих в совокупности за всю карьеру
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Ответ Giggs
все понятно, но не пойму его Серьги ? объясните мне дураку.
Жена дала поносить )
+25
-5
+20
Ответ Капибарбер
Самый омерзительный УЕФАшник которого я знаю 😆
Да, я тоже Месси знаю
+19
-6
+13
Воистину Великий! Спасибо за все, Рон!!!
+24
-14
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Ответ Раиль Гайнетдинов
Не хватает его, если честно в ЛЧ …. Тут спору нет, он лучший бомбардир и вряд ли кто нибудь побьет его рекорд ))))
Это всегда так кажется. Также и про Рауля думали) Сейчас в новой ЛЧ матчей еще станет больше, так что когда-то кто-то наверняка побьет)
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Играй моя мальчик, у тебя все впереди.
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Воистину Великий! Спасибо за все, Рон!!!
спасибо за детство, да?
+9
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Ответ Капибарбер
Самый омерзительный УЕФАшник которого я знаю 😆
Ты за последний зм мопси ?
+10
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Ответ Асхат Мусин
Придумали награду, ну и теперь скажите кто сын Уефа, Месси или Роналду?
Очевидно же Месси
+11
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Ответ marchellinos
Что за часы у него?
Командирские.
+4
-1
+3
Не хватает его, если честно в ЛЧ ….
Тут спору нет, он лучший бомбардир и вряд ли кто нибудь побьет его рекорд ))))
+5
-2
+3
Ответ marchellinos
Что за часы у него?
Как часовой мастер скажу, на вид это Франк Мюллер, их стилистика и форма корпуса, вообще у него эксклюзивы разных брендов, на сколько замечал.
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Ответ Асхат Мусин
Придумали награду, ну и теперь скажите кто сын Уефа, Месси или Роналду?
Месси
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Ответ Константин Юрьевич
Комментарий скрыт
140 голов у него,понимаешь??? Не о том думает твоя головёшка.
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Ответ marchellinos
Что за часы у него?
Да какая разница, там одни стрелки стоят больше чем мы с тобой вместе взятые, если на органы сдать
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Забавно, что первый свой гол в ЛЧ он забил только Роме, когда было 7-1.
Четыре сезона не забивал, если память не подводит)
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Ответ итц а мен
Спасибо за развал португалии, Ювентуса, маню, аль насра!!! Воистину великий
И Барселоны, не забудьте Барсу)
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Круто, хоть какую то награду дали,а не золотую кнопку ютуба, ну молодцы пусть хоть клубника в своей пустыне перестанет плакать, говоря как ему нравится там жить.
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до сих пор не седой? не один волос не видел
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Ответ Капибарбер
Представители лбгт
Это Месси с Куном представители, а это просто украшение ☝️
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Ответ Владлен Казаков_1116128552
У него голов в Лч больше чем у многих российских нападающих в совокупности за всю карьеру
не только российских
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