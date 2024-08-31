«Фенербахче» арендовал Амрабата у «Фиорентины» с правом выкупа за 13+3 млн евро

Теги Фиорентина серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция трансферы Софьян Амрабат Футбол

«Фенербахче» арендовал Софьяна Амрабата у «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что суммарно стоимость трансфера составит 18 млн евро: 2 млн в качестве платы за аренду, 13 млн по обязательству выкупа и еще 3 млн «Фиорентина» может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне Амрабат провел 30 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед», играя в АПЛ на правах аренды. В этом сезоне 28-летний марокканский полузащитник принял участие в четырех играх за «Фиорентину».

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4 комментария
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Ответ ten Hag
Уровня Фиорентины и Фенербахче как раз футболист Что в МЮ был проездом, удивительно) Хотя в нынешнем МЮ много лишних игроков
Так его и Барселона в своё время желала, после того как он припустил с небес на землю хваленых Педри и Гави на ЧМ.
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Игрок одного турнира, зажег на чм-2022, но при этом достаточно средний на дистанции.
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Уровня Фиорентины и Фенербахче как раз футболист
Что в МЮ был проездом, удивительно)

Хотя в нынешнем МЮ много лишних игроков
+1
-1
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Ответ ASH11
Так его и Барселона в своё время желала, после того как он припустил с небес на землю хваленых Педри и Гави на ЧМ.
Жаль, не подписали
Как раз подходящий уровень)
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