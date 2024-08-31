«Фенербахче» арендовал Амрабата у «Фиорентины» с правом выкупа за 13+3 млн евро

«Фенербахче» арендовал Софьяна Амрабата у «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что суммарно стоимость трансфера составит 18 млн евро: 2 млн в качестве платы за аренду, 13 млн по обязательству выкупа и еще 3 млн «Фиорентина» может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне Амрабат провел 30 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед», играя в АПЛ на правах аренды. В этом сезоне 28-летний марокканский полузащитник принял участие в четырех играх за «Фиорентину».