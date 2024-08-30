Амрабат переходит в «Фенербахче» в аренду с обязательным выкупом. «Фиорентина» получит 15+3 млн евро
Софьян Амрабат переходит в «Фенербахче» из «Фиорентины».
Сделка между двумя клубами уже заключена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Суммарно стоимость трансфера составит 18 млн евро: 2 млн в качестве платы за аренду, 13 млн по обязательству выкупа и еще 3 млн «Фиорентина» может получить в виде бонусов.
Контракт 28-летнего Амрабата с «Фенербахче» будет рассчитан на четыре года.
Статистика марокканского полузащитника – здесь.