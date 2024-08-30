Амрабат переходит в «Фенербахче» в аренду с обязательным выкупом. «Фиорентина» получит 15+3 млн евро

Софьян Амрабат переходит в «Фенербахче» из «Фиорентины».

Сделка между двумя клубами уже заключена, сообщает инсайдер .

Суммарно стоимость трансфера составит 18 млн евро: 2 млн в качестве платы за аренду, 13 млн по обязательству выкупа и еще 3 млн « » может получить в виде бонусов.

Контракт 28-летнего Амрабата с « » будет рассчитан на четыре года.

Статистика марокканского полузащитника – здесь.