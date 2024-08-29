«Атлетико» интересуется Амрабатом. Мадридский клуб хочет арендовать полузащитника «Фиорентины»
Софьян Амрабат может продолжить карьеру в Ла Лиге.
По данным As, «Атлетико» заинтересован в аренде марокканского полузащитника «Фиорентины».
Футболист прошлый сезон провел в аренде в «Манчестер Юнайтед», который решил не использовать опцию выкупа.
Помимо «матрасников», интерес к Амрабату проявляет «Фенербахче». «Фиорентина» рассматривает продажу игрока, и турецкий клуб ближе к выполнению требований «фиалок», так как они предлагают аренду с обязательной опцией выкупа.
Со статистикой 28-летнего Амрабата можно ознакомиться здесь.