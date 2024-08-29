«Атлетико» интересуется Амрабатом. Мадридский клуб хочет арендовать полузащитника «Фиорентины»

Софьян Амрабат может продолжить карьеру в Ла Лиге.

По данным As, « » заинтересован в аренде марокканского полузащитника «Фиорентины».

Футболист прошлый сезон провел в аренде в «Манчестер Юнайтед», который решил не использовать опцию выкупа.

Помимо «матрасников», интерес к Амрабату проявляет « ». « » рассматривает продажу игрока, и турецкий клуб ближе к выполнению требований «фиалок», так как они предлагают аренду с обязательной опцией выкупа.

Со статистикой 28-летнего можно ознакомиться здесь.