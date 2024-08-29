«Атлетико» интересуется Амрабатом. Мадридский клуб хочет арендовать полузащитника «Фиорентины»

Теги Фиорентина Атлетико серия А Италия Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Софьян Амрабат Футбол

Софьян Амрабат может продолжить карьеру в Ла Лиге.

По данным As, «Атлетико» заинтересован в аренде марокканского полузащитника «Фиорентины».

Футболист прошлый сезон провел в аренде в «Манчестер Юнайтед», который решил не использовать опцию выкупа.

Помимо «матрасников», интерес к Амрабату проявляет «Фенербахче». «Фиорентина» рассматривает продажу игрока, и турецкий клуб ближе к выполнению требований «фиалок», так как они предлагают аренду с обязательной опцией выкупа.

Со статистикой 28-летнего Амрабата можно ознакомиться здесь.

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