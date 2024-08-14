У тен Хага в «МЮ» сейчас 5 игроков, выступавших за «Аякс» при нем. На них потрачено 272,4 млн евро
В «Манчестер Юнайтед» сейчас пять игроков из «Аякса» времен Эрика тен Хага.
Как информирует ESPN, «Манчестер Юнайтед» потратил 272,4 млн евро на трансферы футболистов, выступавших под руководством тен Хага в «Аяксе».
Трансфер Антони обошелся в 95 млн евро. Защитник Лисандро Мартинес куплен за 57,4 млн. За Андре Онана заплатили 50 млн. Маттейс де Лигт перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии» за 50 млн с учетом бонусов. Защитник Нуссаир Мазрауи куплен у мюнхенского клуба за 20 млн.
Всего при тен Хаге подписали 11 игроков, которые имели опыт игры в чемпионате Нидерландов. В их число – помимо уже перечисленных – входят Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Мэйсон Маунт, Ваут Вегорст и Софьян Амрабат.
Только Газизов вроде одного только Урунова успел привести, а дальше разгадали его задумку
Остальные возможно стоят своих денег, посмотрим в новом сезоне.