У тен Хага в «МЮ» сейчас 5 игроков, выступавших за «Аякс» при нем. На них потрачено 272,4 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Аякс премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Софьян Амрабат Ваут Вегорст Андре Онана Эрик тен Хаг Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Мэйсон Маунт Лисандро Мартинес Тирелл Маласиа Антони Футбол

В «Манчестер Юнайтед» сейчас пять игроков из «Аякса» времен Эрика тен Хага.

Как информирует ESPN, «Манчестер Юнайтед» потратил 272,4 млн евро на трансферы футболистов, выступавших под руководством тен Хага в «Аяксе».

Трансфер Антони обошелся в 95 млн евро. Защитник Лисандро Мартинес куплен за 57,4 млн. За Андре Онана заплатили 50 млн. Маттейс де Лигт перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии» за 50 млн с учетом бонусов. Защитник Нуссаир Мазрауи куплен у мюнхенского клуба за 20 млн.

Всего при тен Хаге подписали 11 игроков, которые имели опыт игры в чемпионате Нидерландов. В их число – помимо уже перечисленных – входят Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Мэйсон Маунт, Ваут Вегорст и Софьян Амрабат.

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27 комментариев
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Потом ещё много лет уйдёт чтоб разгрести этот мусор
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ну уж Маунта притянули за уши сюда. Он же просто в аренде поиграл в Нидерландах. Англичанин, воспитанник Челси
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Ответ Арсений Хлебосыров
Секретный договор с Аяксом?!
Вот и увидим ответ на вопрос "Если бы Аякс играл в АПЛ, то какое бы он место занял?"
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Самый эпичный шарлатан в истории. После Мю 7хагу в любой приличный клуб вход закрыт.
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Есть шансы на 6 место в АПЛ.
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норм распилил с друзьями
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Голландский Газизов.
Только Газизов вроде одного только Урунова успел привести, а дальше разгадали его задумку
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Зачем тогда вообще уходил? Ограниченный тренер, способный ладить только со "своими"
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а ещё есть игрок, который не играл в чемпионате Нидерландов, зато играл за сборную Голландии - Зиркзее
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Ооо забыли Ван де Беека
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Ответ Арсений Хлебосыров
Секретный договор с Аяксом?!
Тут же писали, что эти покупки прошли через его (10хага) родственников - помог семье "лысый шарлатан"☝️🤣
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Ответ Mercedes
Потом ещё много лет уйдёт чтоб разгрести этот мусор
Разгребут один мусор, нагребут другой.
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Чем-то напоминает Кумана в Барселоне. И вряд ли предвещает что-то хорошее...
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Секретный договор с Аяксом?!
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Ответ HMD
Плюс Донни Ван де бек. Тоже из Аякса Хага. 40 млн заплатили, через 4 года аренд продали за 0,5 млн. На днях Ньюкасл играл с Жироной товарняк, он там был просто нулина. С двух метров пас не смог отдать на гол
Бека покупали при Сульшере .
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Ответ HMD
Плюс Донни Ван де бек. Тоже из Аякса Хага. 40 млн заплатили, через 4 года аренд продали за 0,5 млн. На днях Ньюкасл играл с Жироной товарняк, он там был просто нулина. С двух метров пас не смог отдать на гол
ЭТХ покупал Донни? У тебя с головой всё в порядке?)
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Ответ Caterina
Ну реальный провал - это Антони. Даже интересно, как он играл в Аяксе, и с чего он в МЮ превратился в такую нулину. Остальные возможно стоят своих денег, посмотрим в новом сезоне.
В Голландии один и тот же трюк постоянно работал, в Англии довольно быстро перестал потому что уровень чемпионата выше))
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Ван Дер Сара берите ещё
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Аякс Юнайтед
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АЯКС фарм клуб МЮ)
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Развод века)
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Ответ Mercedes
Потом ещё много лет уйдёт чтоб разгрести этот мусор
Пора было давно начинать и начинать с главного 🗑️ на тренерском мостике
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Ну реальный провал - это Антони. Даже интересно, как он играл в Аяксе, и с чего он в МЮ превратился в такую нулину.
Остальные возможно стоят своих денег, посмотрим в новом сезоне.
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Тен Хаг ходит в бары Манчестера всегда со своим.
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Ответ Gutalin
ну уж Маунта притянули за уши сюда. Он же просто в аренде поиграл в Нидерландах. Англичанин, воспитанник Челси
Ну он два года за Витесс катал в аренде
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Ответ Jepbar Annayev
Ооо забыли Ван де Беека
Он вроде до Тен Хага пришел в мю
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