У тен Хага в «МЮ» сейчас 5 игроков, выступавших за «Аякс» при нем. На них потрачено 272,4 млн евро

В «Манчестер Юнайтед» сейчас пять игроков из «Аякса» времен Эрика тен Хага.

Как информирует ESPN, «Манчестер Юнайтед» потратил 272,4 млн евро на трансферы футболистов, выступавших под руководством тен в « ».

Трансфер Антони обошелся в 95 млн евро. Защитник Лисандро куплен за 57,4 млн. За Андре Онана заплатили 50 млн. Маттейс де перешел в « » из «Баварии» за 50 млн с учетом бонусов. Защитник Нуссаир Мазрауи куплен у мюнхенского клуба за 20 млн.

Всего при тен Хаге подписали 11 игроков, которые имели опыт игры в чемпионате Нидерландов. В их число – помимо уже перечисленных – входят Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Мэйсон Маунт, Ваут Вегорст и Софьян Амрабат.