Зарема о Соболеве и Кордобе в «Зените»: «Что-то атомное, было бы интересно. Достойный Netflix сюжет: как обокрали преследователей, выкосив лучших нападающих. «Спартак» и «Краснодар» сами виноваты»

Зарема Салихова высказалась о возможной связке Александр Соболев – Джон Кордоба.

«История, сюжет которой достоин Netflix: как « » обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки. При этом таких, которых « » и « » не купить ни в , ни за пределами.

Трансфер Жозе тому подтверждение. Лишь Тюкавину не удалось вскружить голову.

При всей моей нелюбви к «Зениту» в этой истории виноваты сами клубы: «Краснодар» и «Спартак». Почему игроки захотели перейти в стан соперника? Самое примитивное – сказать, что погнались за зарплатой, но так ли все просто?

Если Медина смог перейти из в «Спартак», то почему надо требовать чистоплотности и порядочности от своих игроков? Троянский конь открыл трансферный ящик Пандоры на подобного рода переходы.

Соболев и Кордоба сделают любой клуб, претендующий на трофеи, сильнее. Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. Оба мощные и ментально первые!

Лично мне было бы интересно увидеть их в одной команде. Соболев отлично смотрелся с Шамаром на поле, а связка Соболева и Кордобы – это что-то атомное», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.