Зарема о Соболеве и Кордобе в «Зените»: «Что-то атомное, было бы интересно. Достойный Netflix сюжет: как обокрали преследователей, выкосив лучших нападающих. «Спартак» и «Краснодар» сами виноваты»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Виллиан Жозе Джон Кордоба Хесус Медина Александр Соболев Спорт-Экспресс Шамар Николсон Зарема Салихова Константин Тюкавин Футбол

Зарема Салихова высказалась о возможной связке Александр Соболев – Джон Кордоба.

«История, сюжет которой достоин Netflix: как «Зенит» обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки. При этом таких, которых «Краснодару» и «Спартаку» не купить ни в РПЛ, ни за пределами.

Трансфер Жозе тому подтверждение. Лишь Тюкавину не удалось вскружить голову.

При всей моей нелюбви к «Зениту» в этой истории виноваты сами клубы: «Краснодар» и «Спартак». Почему игроки захотели перейти в стан соперника? Самое примитивное – сказать, что погнались за зарплатой, но так ли все просто?

Если Медина смог перейти из ЦСКА в «Спартак», то почему надо требовать чистоплотности и порядочности от своих игроков? Троянский конь открыл трансферный ящик Пандоры на подобного рода переходы.

Соболев и Кордоба сделают любой клуб, претендующий на трофеи, сильнее. Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. Оба мощные и ментально первые!

Лично мне было бы интересно увидеть их в одной команде. Соболев отлично смотрелся с Шамаром на поле, а связка Соболева и Кордобы – это что-то атомное», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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18 комментариев
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"Оба мощные и ментально первые!".
Соболеву 27 лет, лишь три раза забил чуть более 10 мячей. Где и когда он первый был... разве что лишь по понтам первый в басике)
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"В этой истории виноваты сами клубы, что игроки решили перейти в стан соперника". А кто и куда перешёл? А если не перешли, то тогда в чем клубы виноваты? Мдэ.
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Скучно Зареме без Спартака, скучно....
Федун, купи ей команду Медиалиги !
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Зухра видимо в параллельном мире живёт, если на полном серьёзе считает, что Спартак и Краснодар в его нынешнем виде - конкуренты Зенита.
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Ей текст gpt пишет.
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Зареме просто нужен повод, чтобы начать болеть за Зенит официально ))
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Что несёт этот организм?!
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Соболев ментально дельфин
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Очерендной кликбэйт. Зачем она тут? Кому интересно ее мнение?
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Зарема сама виновата, что позволила Федуну продать Спартак, теперь локти кусает, при ней такого не было бы, чего уж там....
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У Заремы двойные стандарты: Спартак и Краснодар виноваты в выкосе своих игроков, а ЦСКА не виноват что отдал Медину заклятому клубу.

И здесь нет сюжета для Neftlix, здесь нет остросюжетности в духе перехода Торреса в Челси, или интригующих переговоров. Немалую роль у истории Соболева в Зените играют слухи, а конкретики было мало.

"Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. " - Они оба сделают парочку таких рывков в опорную зону, и потом устанут завершать моменты. И что значит они не зависят от командной игры? Это футбол, а не условный дартс чтобы совсем не зависеть от командной игры.

Если команда закрылась в автобусе, и партнёры грузят забросы на столба в духе Кордобы/Соболева, то этот столб многого не сделает без парочки юрких и разгоняющих атаку партнёров. Вне зависимости от топовости столба и его актуальной формы.
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Странно что у неё Троянский Конь открыл Ящик Пандоры не Мечом Короля Артура
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хватит брать у неё интервью , она больше к футболу не имеет никакого отношения ... раньше это да , было интересно почитать ,а сейчас ... нет как и Смородскую ... что то там базарит ,но никому не интересно.
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соболь далеко не лучшиий
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На Нетфликс можно снять фильм-
«Почему Зарема не стала женой Федуна?»
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Ответ Spaten
Странно что у неё Троянский Конь открыл Ящик Пандоры не Мечом Короля Артура
Молотом Тора.
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Ответ Eric_Cartman
Очерендной кликбэйт. Зачем она тут? Кому интересно ее мнение?
чтобы держать имя в инфополе, да и не она это, кто-то пишет едкие посты, она увы слишком глупа для таких словесных пасов )
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Ответ Фут.Боль
"В этой истории виноваты сами клубы, что игроки решили перейти в стан соперника". А кто и куда перешёл? А если не перешли, то тогда в чем клубы виноваты? Мдэ.
Это он из роли Ну вот роль такая
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