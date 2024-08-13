Зарема о Соболеве и Кордобе в «Зените»: «Что-то атомное, было бы интересно. Достойный Netflix сюжет: как обокрали преследователей, выкосив лучших нападающих. «Спартак» и «Краснодар» сами виноваты»
Зарема Салихова высказалась о возможной связке Александр Соболев – Джон Кордоба.
«История, сюжет которой достоин Netflix: как «Зенит» обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки. При этом таких, которых «Краснодару» и «Спартаку» не купить ни в РПЛ, ни за пределами.
Трансфер Жозе тому подтверждение. Лишь Тюкавину не удалось вскружить голову.
При всей моей нелюбви к «Зениту» в этой истории виноваты сами клубы: «Краснодар» и «Спартак». Почему игроки захотели перейти в стан соперника? Самое примитивное – сказать, что погнались за зарплатой, но так ли все просто?
Если Медина смог перейти из ЦСКА в «Спартак», то почему надо требовать чистоплотности и порядочности от своих игроков? Троянский конь открыл трансферный ящик Пандоры на подобного рода переходы.
Соболев и Кордоба сделают любой клуб, претендующий на трофеи, сильнее. Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. Оба мощные и ментально первые!
Лично мне было бы интересно увидеть их в одной команде. Соболев отлично смотрелся с Шамаром на поле, а связка Соболева и Кордобы – это что-то атомное», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Соболеву 27 лет, лишь три раза забил чуть более 10 мячей. Где и когда он первый был... разве что лишь по понтам первый в басике)
Федун, купи ей команду Медиалиги !
И здесь нет сюжета для Neftlix, здесь нет остросюжетности в духе перехода Торреса в Челси, или интригующих переговоров. Немалую роль у истории Соболева в Зените играют слухи, а конкретики было мало.
"Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. " - Они оба сделают парочку таких рывков в опорную зону, и потом устанут завершать моменты. И что значит они не зависят от командной игры? Это футбол, а не условный дартс чтобы совсем не зависеть от командной игры.
Если команда закрылась в автобусе, и партнёры грузят забросы на столба в духе Кордобы/Соболева, то этот столб многого не сделает без парочки юрких и разгоняющих атаку партнёров. Вне зависимости от топовости столба и его актуальной формы.
«Почему Зарема не стала женой Федуна?»