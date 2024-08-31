Вратарь сборной США Тернер перешел в «Кристал Пэлас» из «Ноттингем Форест» на правах аренды

Вратарь сборной США Мэтт Тернер перешел в «Кристал Пэлас».

« » отдал 30-летнего голкипера в аренду до конца текущего сезона. Соглашение было оформлено в последний день работы трансферного окна.

В прошлом сезоне дебютировал в , сыграв в общей сложности 17 матчей, в которых пропустил 28 голов. Также он выступил за американскую сборную на Кубке Америки.

Фото: сайт «Кристал Пэлас».

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