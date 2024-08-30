«Кристал Пэлас» за 18+3 млн евро купил Лакруа у «Вольфсбурга». Защитник интересовал «Ювентус»

Теги Вольфсбург Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия трансферы Кристал Пэлас Максанс Лакруа деньги Футбол

Максанс Лакруа продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

24-летний защитник заключил с клубом АПЛ контракт, рассчитанный на пять лет. Француз будет выступать под 5-м номером.

По данным The Athletic, «Вольфсбург» получит 18 млн евро, а еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что на Лакруа претендовал «Ювентус».

В прошлом сезоне Максанс провел 28 игр в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: cpfc.co.uk

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2 комментария
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Ответ Okaka
белый ушел, мулат пришел
Это - смысл твоей жизни. самому себя не жалко, а Окака?
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