«Кристал Пэлас» за 18+3 млн евро купил Лакруа у «Вольфсбурга». Защитник интересовал «Ювентус»

Максанс Лакруа продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

24-летний защитник заключил с клубом контракт, рассчитанный на пять лет. Француз будет выступать под 5-м номером.

По данным The Athletic, « » получит 18 млн евро, а еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что на претендовал « ».

В прошлом сезоне Максанс провел 28 игр в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: cpfc.co.uk