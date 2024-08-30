«Кристал Пэлас» за 18+3 млн евро купил Лакруа у «Вольфсбурга». Защитник интересовал «Ювентус»
Максанс Лакруа продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».
24-летний защитник заключил с клубом АПЛ контракт, рассчитанный на пять лет. Француз будет выступать под 5-м номером.
По данным The Athletic, «Вольфсбург» получит 18 млн евро, а еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что на Лакруа претендовал «Ювентус».
В прошлом сезоне Максанс провел 28 игр в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: cpfc.co.uk