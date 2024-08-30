«Брентфорд» продаст Тоуни в «Аль-Ахли» за 40 млн фунтов. Клубы договорились, контракт с форвардом согласован

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Брентфорд Аль-Ахли Джидда Айвен Тоуни Футбол

Айвен Тоуни переходит в чемпионат Саудовской Аравии.

«Брентфорд» согласовал условия продажи 28-летнего нападающего в «Аль-Ахли».

Как пишет Sky Sports, за форварда заплатят 40 миллионов фунтов. У футболиста оставался год контракта с английской командой.

Айвен Тоуни также договорился о личном соглашении с саудовским клубом.

В прошлом сезоне нападающий забил 4 гола в 17 матчах АПЛ. Он выступал за Брентфорд с 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» также договорился с «Наполи» о трансфере Виктора Осимхена.

26 комментариев
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Ответ Balt
А варианта контракт с Брентфородом новый заключить не было? Не понимаю я этих отъездов бодрых игроков из АПЛ в Аравию.
деньги, что тут непонятного
+11
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+11
Залутает нормально для бумекеров
+9
-1
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Хотели за 80-100 а продают за 40 миллионов в итоге. Это и есть его, настоящая цена рыночная.
ну хоть в англии денег дофига, но даже английские клубы не стали давать 80-100 за год контракта поэтому и спихнули хотя бы за 40
+6
0
+6
Он перейдет, если Осимхен откажет Аль-Ахли.
Там ситуация простая - один идет в Челси, один в Аль-Ахли.
Все зависит от решения Осимхена теперь.
+6
-1
+5
очуметь. окно закрывается красиво и интригующе
+4
-2
+2
Ответ samatzakirzyanov
Это пока там горы бабла, скоро там будет 4—5 команд с топ составом, которые вынесут условный Брентфорд без проблем.
Смотрел как-то азиатскую ЛЧ. И команды из Катара, где меньше легионеров. Гоняли саудовские клубы только так и ни Аль-Наср с Роналдо и ни Аль-Хиляль с Малкомом и Митровичем пройти кактарские клубы не смогли.😏😏😏
+3
-1
+2
А варианта контракт с Брентфородом новый заключить не было? Не понимаю я этих отъездов бодрых игроков из АПЛ в Аравию.
+1
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Человек постарался чтобы достичь финансового развития, а тут люди дают ему советы, может вам идти играть и тренироваться, может в Европе будет шанс попасть а то все звёзды ездят в Ближний Восток
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Ответ samatzakirzyanov
Это пока там горы бабла, скоро там будет 4—5 команд с топ составом, которые вынесут условный Брентфорд без проблем.
Не вынесут)
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+1
Ответ samatzakirzyanov
Это пока там горы бабла, скоро там будет 4—5 команд с топ составом, которые вынесут условный Брентфорд без проблем.
Кого они вынесут? Посмотри интенсивность футбола. Там даже среди лидеров такой тошнотворный и медленный футбол. Их Брентфорд в одни ворота вынесет
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Ответ Жирный Лукаку
Ему сказали, что там буков нет?
он потому и переходит, как часть реабилитации!)
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Хотели за 80-100 а продают за 40 миллионов в итоге. Это и есть его, настоящая цена рыночная.
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Ответ samatzakirzyanov
Это пока там горы бабла, скоро там будет 4—5 команд с топ составом, которые вынесут условный Брентфорд без проблем.
Ах-ха-ха, не уверен, что все эти Аль-Каиды даже Ростов отыграют, что уж про Брентфорд говорить
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Ответ Максим Черкашин
Смотрел как-то азиатскую ЛЧ. И команды из Катара, где меньше легионеров. Гоняли саудовские клубы только так и ни Аль-Наср с Роналдо и ни Аль-Хиляль с Малкомом и Митровичем пройти кактарские клубы не смогли.😏😏😏
Это был Эмиратский клуб и вообще Ал-насру не повезло, а так они раскатали их
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Ответ AlexKhokhlov
Чем красиво? Что очередные топ-игроки в самом праймовом возрасте меняют спортивные амбиции на горы бабла?
28 лет, 2-3 года и ты никому не нужен в Англии, вполне себе нормальное желание обеспечить себе и своей семье на дооолгие годы богатое существование!
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Ответ AlexKhokhlov
Чем красиво? Что очередные топ-игроки в самом праймовом возрасте меняют спортивные амбиции на горы бабла?
Это пока там горы бабла, скоро там будет 4—5 команд с топ составом, которые вынесут условный Брентфорд без проблем.
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Ответ rigobersong
Ну какие 40 миллионов за хорошую 9ку в нынешнее время, если за Соланке отдали почти 70:))
Прошлый сезон (точнее второй круг) он, по большому счету, провалил
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Ответ Cristiano Ronaldo
Хотели за 80-100 а продают за 40 миллионов в итоге. Это и есть его, настоящая цена рыночная.
У него год контракта.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Хотели за 80-100 а продают за 40 миллионов в итоге. Это и есть его, настоящая цена рыночная.
Ну какие 40 миллионов за хорошую 9ку в нынешнее время, если за Соланке отдали почти 70:))
+4
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0
Жаль что не увидим Тони в топ клубах АПЛ , играет мужик не плохо .
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Ему сказали, что там буков нет?
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