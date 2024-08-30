«Брентфорд» продаст Тоуни в «Аль-Ахли» за 40 млн фунтов. Клубы договорились, контракт с форвардом согласован
Айвен Тоуни переходит в чемпионат Саудовской Аравии.
«Брентфорд» согласовал условия продажи 28-летнего нападающего в «Аль-Ахли».
Как пишет Sky Sports, за форварда заплатят 40 миллионов фунтов. У футболиста оставался год контракта с английской командой.
Айвен Тоуни также договорился о личном соглашении с саудовским клубом.
В прошлом сезоне нападающий забил 4 гола в 17 матчах АПЛ. Он выступал за Брентфорд с 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» также договорился с «Наполи» о трансфере Виктора Осимхена.
Там ситуация простая - один идет в Челси, один в Аль-Ахли.
Все зависит от решения Осимхена теперь.