«Брентфорд» продаст Тоуни в «Аль-Ахли» за 40 млн фунтов. Клубы договорились, контракт с форвардом согласован

Айвен Тоуни переходит в чемпионат Саудовской Аравии.

« » согласовал условия продажи 28-летнего нападающего в «Аль-Ахли».

Как пишет Sky Sports, за форварда заплатят 40 миллионов фунтов. У футболиста оставался год контракта с английской командой.

также договорился о личном соглашении с саудовским клубом.

В прошлом сезоне нападающий забил 4 гола в 17 матчах . Он выступал за Брентфорд с 2020 года.

Ранее сообщалось, что « » также договорился с «Наполи» о трансфере Виктора Осимхена.