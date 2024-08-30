Орлов о «Зените»: «На кону 100-летие – отсюда потрясающие закупки. Еще до перехода Гонду оставалось 30 млн от продажи Малкома. Видевшие аргентинца сказали: «Он и бежит, и головой хорошо играет»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Малком Евгений Латышонок Александр Соболев Спорт-Экспресс Максим Глушенков Лусиано Гонду Футбол

Геннадий Орлов дал оценку трансферам «Зенита».

Семак захотел видеть Соболева в «Зените». Это и его зона ответственности. Я понимаю и руководство клуба. На кону 100-летие. Очень хочется выиграть титул. Отсюда такие закупки. Потрясающие! Глушенков, Латышонок. А аргентинец?

– А что аргентинец?

– Игрок олимпийской сборной Аргентины. Ему 23 года. Я уже спросил тех людей, которые видели его первые тренировки в «Зените». Мне ответили: «Все в порядке, он и бежит, и головой хорошо играет». Посмотрим.

– Но стоит ли столетие клуба таких денег? На тех же Соболева и Лусиано «Зенит» потратил больше 20 миллионов. А еврокубков у нас нет.

– Слушайте, когда еще не купили аргентинца, люди из клуба мне сказали: от продажи Малкома осталось еще 30 миллионов. Понимаете, да? Так что тут все логично, – отметил комментатор.

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
О, подтянулись на ветку питерцы. Минусы стали лепить за правду.

Да вы не прячьтесь, мы понимаем что вы в шоке от того как руководство клуба вам по губам водит цилиндрическим предметом.
+38
-14
+24
Ну Гена истинный глор)
30 миллионов у него от продажи Малкома оставалось еще)))
+26
-5
+21
Дельфин в Зените ###
испанский стыд
+15
-4
+11
сколько они еще будут деньги за Малькольма тратить , прям как мантру всё повторяют . До покупки Гонду и Соболева уже было потрачено около 67 млн. евро , после ухода бразильца , к чему эти левые отмазки
+16
-6
+10
Ответ Эдуард Романов
Слишком много Гонду в одном клубе
Они зенит - им это нравится
+15
-6
+9
Слишком много Гонду в одном клубе
+17
-9
+8
Балабол. Только в это то потрачено 40 млн.
Плюс Педро 9. Эракович 8 Нино 5. Артур 15 ну и всякий шлак ду кейросы, Адамовы пару лямов.
Итого 80 лямов...
+17
-9
+8
Семак дельфина полюбил
Глубокой трепетной любовью
+12
-6
+6
Конечно с таким составом тяжело будет ,главное до зимнего ТО продержаться,а там уж и укомплектуются 💪
+8
-2
+6
Ответ дурной сходненский гребист
а там еще Грицюк попросил снизить зарплату, значит еще кого то смогут купить. Может нападающего из Кууссюси ыыы
Из работничков или санкт-галена, а может из виборга или кошице с лиллестрёмом, а может из вардара с зюльте-варенгема, там как повезет
+7
-4
+3
Гена.
Орлов о Соболеве: «Выродок какой-то, я такого еще не видел. Его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют»
+4
-1
+3
Ответ Любитель шоколада
Майку Соболева купишь ?
Слишком дорого для половой тряпкии
+3
-1
+2
Покупки, потрясающие закрома Родины, в то время, когда страна воюет с мировым злом....
Всё для фронта, все для победы...
"От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие брат дела...
Когда-нибудь мы вспомним это
И не поверится самим,
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!..."
Кому война, а кому мать родна, к сожалению 😒...
+2
-1
+1
Поржу если с этим составом Зенит не возьмет титул и Сельдереича уволят
+4
-3
+1
Ответ Алексей Ненахов
мы зенит, и нам это нравится
Майку Соболева купишь ?
+6
-5
+1
Ответ Любитель шоколада
О, подтянулись на ветку питерцы. Минусы стали лепить за правду. Да вы не прячьтесь, мы понимаем что вы в шоке от того как руководство клуба вам по губам водит цилиндрическим предметом.
Ты- здесь.
Значит болеешь за кого то..
И кто твой НЕ СТЫД??
Если уж зенит,становится чемпионом столько лет подряд,и это СТЫД- смотри итальянцев,негров- чего ты выливаешь свою злобу так мрачно?;)
Зависть- это плохо,поверь)
+4
-3
+1
1) он очень здорово бежит
2) он очень здорово всё понимает
3) он техничный
©
+2
-1
+1
щас московские бухгалтера выведут Гендоса на чистую воду 🤣
+1
-1
0
С какого перепугу у зенита столетие то?
Приписки к году рождения сейчас модны?
Как у лыжников оллс, типа красная армия до революции была основанв)
+2
-2
0
Генич: Геннадий Сергеевич,а кто в атаке Зенита?
Орлов: Гонду Соболев конечно )))
0
0
0
Ответ Stanislav Orlov
Балабол. Только в это то потрачено 40 млн. Плюс Педро 9. Эракович 8 Нино 5. Артур 15 ну и всякий шлак ду кейросы, Адамовы пару лямов. Итого 80 лямов...
Петрушки питерские, по фактам написал, за что минусы?))
+6
-6
0
Ответ Сергей Вераксо
Открой трансфермаркт и посчитай. Таким алигофренам как ты отвечать - пальцы сотрёшь .
Так я оттуда инфу и брал, 🤡 Питерский
+2
-2
0
Ответ ten Hag
А кто в 1925 зенит создал?
Воры в законе .
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий