Орлов о «Зените»: «На кону 100-летие – отсюда потрясающие закупки. Еще до перехода Гонду оставалось 30 млн от продажи Малкома. Видевшие аргентинца сказали: «Он и бежит, и головой хорошо играет»

Геннадий Орлов дал оценку трансферам «Зенита».

– захотел видеть Соболева в « ». Это и его зона ответственности. Я понимаю и руководство клуба. На кону 100-летие. Очень хочется выиграть титул. Отсюда такие закупки. Потрясающие! Глушенков, . А аргентинец?

– А что аргентинец?

– Игрок олимпийской сборной Аргентины. Ему 23 года. Я уже спросил тех людей, которые видели его первые тренировки в «Зените». Мне ответили: «Все в порядке, он и бежит, и головой хорошо играет». Посмотрим.

– Но стоит ли столетие клуба таких денег? На тех же и Лусиано «Зенит» потратил больше 20 миллионов. А еврокубков у нас нет.

– Слушайте, когда еще не купили аргентинца, люди из клуба мне сказали: от продажи осталось еще 30 миллионов. Понимаете, да? Так что тут все логично, – отметил комментатор.