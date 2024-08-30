Орлов о «Зените»: «На кону 100-летие – отсюда потрясающие закупки. Еще до перехода Гонду оставалось 30 млн от продажи Малкома. Видевшие аргентинца сказали: «Он и бежит, и головой хорошо играет»
Геннадий Орлов дал оценку трансферам «Зенита».
– Семак захотел видеть Соболева в «Зените». Это и его зона ответственности. Я понимаю и руководство клуба. На кону 100-летие. Очень хочется выиграть титул. Отсюда такие закупки. Потрясающие! Глушенков, Латышонок. А аргентинец?
– А что аргентинец?
– Игрок олимпийской сборной Аргентины. Ему 23 года. Я уже спросил тех людей, которые видели его первые тренировки в «Зените». Мне ответили: «Все в порядке, он и бежит, и головой хорошо играет». Посмотрим.
– Но стоит ли столетие клуба таких денег? На тех же Соболева и Лусиано «Зенит» потратил больше 20 миллионов. А еврокубков у нас нет.
– Слушайте, когда еще не купили аргентинца, люди из клуба мне сказали: от продажи Малкома осталось еще 30 миллионов. Понимаете, да? Так что тут все логично, – отметил комментатор.
Да вы не прячьтесь, мы понимаем что вы в шоке от того как руководство клуба вам по губам водит цилиндрическим предметом.
30 миллионов у него от продажи Малкома оставалось еще)))
испанский стыд
Плюс Педро 9. Эракович 8 Нино 5. Артур 15 ну и всякий шлак ду кейросы, Адамовы пару лямов.
Итого 80 лямов...
Глубокой трепетной любовью
Орлов о Соболеве: «Выродок какой-то, я такого еще не видел. Его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют»
Всё для фронта, все для победы...
"От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие брат дела...
Когда-нибудь мы вспомним это
И не поверится самим,
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!..."
Кому война, а кому мать родна, к сожалению 😒...
Значит болеешь за кого то..
И кто твой НЕ СТЫД??
Если уж зенит,становится чемпионом столько лет подряд,и это СТЫД- смотри итальянцев,негров- чего ты выливаешь свою злобу так мрачно?;)
Зависть- это плохо,поверь)
2) он очень здорово всё понимает
3) он техничный
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Приписки к году рождения сейчас модны?
Как у лыжников оллс, типа красная армия до революции была основанв)
Орлов: Гонду Соболев конечно )))