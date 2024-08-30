«Спартак» хотел продать Соболева еще в прошлом сезоне. У форварда возник конфликт со Слишковичем перед матчем с «Балтикой» в Кубке (Игорь Рабинер)

«Спартак» хотел продать Александра Соболева еще в прошлом сезоне.

По информации журналиста , у нападающего возник конфликт с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых . Боснийский специалист не выпустил игрока на матч с «Краснодаром» (1:0), желая поберечь его перед игрой с «Балтикой» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. После этого Соболев «тренировался без рвения, что раздражало тренера».

Затем произошел неприятный эпизод на тренировке: в квадрате оказался второй мяч, и демонстративно его выбил. Слишкович это увидел, отстранил игрока от тренировки и сказал, что в Калининград тот с командой не поедет.

Соболев был готов извиниться и звонил тренеру, но до вылета команды с ним разговаривать не стали. Перед встречей с «Балтикой» Слишкович сказал футболисту: «Посмотришь матч на диване».

«Спартак» уступил калининградской команде со счетом 0:1. После игры форвард сказал тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим». Это стало известно руководству клуба, и там решили, что будущего в команде у нападающего нет и впервые сказали, что готовы его продать. Такое отношение оскорбило игрока.

Напомним, сегодня Соболев перешел в « », подписав контракт по схеме «3+1».

Соболев об уходе из «Спартака»: «Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Спасибо болельщикам за поддержку даже в сложные времена»