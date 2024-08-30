«Спартак» хотел продать Соболева еще в прошлом сезоне. У форварда возник конфликт со Слишковичем перед матчем с «Балтикой» в Кубке (Игорь Рабинер)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Игорь Рабинер Александр Соболев Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» хотел продать Александра Соболева еще в прошлом сезоне.

По информации журналиста Игоря Рабинера, у нападающего возник конфликт с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем. Боснийский специалист не выпустил игрока на матч с «Краснодаром» (1:0), желая поберечь его перед игрой с «Балтикой» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. После этого Соболев «тренировался без рвения, что раздражало тренера».

Затем произошел неприятный эпизод на тренировке: в квадрате оказался второй мяч, и Александр демонстративно его выбил. Слишкович это увидел, отстранил игрока от тренировки и сказал, что в Калининград тот с командой не поедет. 

Соболев был готов извиниться и звонил тренеру, но до вылета команды с ним разговаривать не стали. Перед встречей с «Балтикой» Слишкович сказал футболисту: «Посмотришь матч на диване».

«Спартак» уступил калининградской команде со счетом 0:1. После игры форвард сказал тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим». Это стало известно руководству клуба, и там решили, что будущего в команде у нападающего нет и впервые сказали, что готовы его продать. Такое отношение оскорбило игрока. 

Напомним, сегодня Соболев перешел в «Зенит», подписав контракт по схеме «3+1». 

Соболев об уходе из «Спартака»: «Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Спасибо болельщикам за поддержку даже в сложные времена»

43 комментария
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Как бы то не было, но все ещё довольно мерзотно переходить в команду которую ты упрекал в «домашнем судействе», намекал что она «логово зла», ломал со спины её игроков в матчах (пытался), а сына научил называть эту команду «бомжи». Интересно как примут в новом коллективе этого столба ))
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+78
Ответ Крыло советов
Как бы то не было, но все ещё довольно мерзотно переходить в команду которую ты упрекал в «домашнем судействе», намекал что она «логово зла», ломал со спины её игроков в матчах (пытался), а сына научил называть эту команду «бомжи». Интересно как примут в новом коллективе этого столба ))
как..Миллер и Медведев приказали любить и жаловать.
Орлов, Боярский уже работают 👅
+61
-10
+51
Как же грамотно развели зенит на 10 лямов, за него никто и никогда не дал бы и половины от этой суммы.
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Про диван отличный панч
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Вон оно че Михалыч. Это всё из-за красных труселей.
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Ответ Pavelaznaurov
Видимо будет откат,не могли просто так отдать за него такие деньги—— ну не стоит он так много….
А Волков стоит 5 млн? Это в перспективе железный лавочник, но какие на нём откаты?
+10
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+9
Ответ Mihail0910
Я бы Джикию вернул в Спартак, да, карьера на спад, но перед клубом всегда был честен и предан, послушав агента допустил ошибку, но у кого их не бывает? Не продался зениту в отличии с С.б.лева. Уж если Реброву не понятно за что платят который год, Джикия бы явно не помешал.
Кому может Джикия помешать в собственной штрафной? Случайно животом соперника задеть? Вы когда его в спортивной форме видели последний раз, я сейчас не про шорты.
+6
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+6
Самое смешное что Слишкович действительно оказался на диване.
+9
-3
+6
Ответ Burel
как..Миллер и Медведев приказали любить и жаловать. Орлов, Боярский уже работают 👅
Сынишка тоже подключился
+8
-2
+6
Пошли отмазки 😄
+11
-7
+4
Токсичные с джикией на пару
+6
-2
+4
Понеслась вода по трубам, сейчас чего только не узнаем и все конечно же будет правдой))
+4
-1
+3
Да всем известно,что это за субстанция.
+3
-1
+2
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+3
-1
+2
Как убивали Спартак - 9
+4
-2
+2
Ответ Mihail0910
Как же грамотно развели зенит на 10 лямов, за него никто и никогда не дал бы и половины от этой суммы.
Ау, Нострадамус, хотя бы сезон потерпи и тогда будешь объективно говорить развели клуб или нет)))
А то обожаю эти детские ни чем не подкрепленные утверждения или уже в будущее заглянул?!?!
Про Дзюбу, наверное, тоже самое говорил ?!😝
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Ответ Mihail0910
Как же грамотно развели зенит на 10 лямов, за него никто и никогда не дал бы и половины от этой суммы.
Кьеза стоит 13))) Чемпион Европы)))
+3
-1
+2
Ответ Кондитер
Токсичные с джикией на пару
Я бы Джикию вернул в Спартак, да, карьера на спад, но перед клубом всегда был честен и предан, послушав агента допустил ошибку, но у кого их не бывает? Не продался зениту в отличии с С.б.лева. Уж если Реброву не понятно за что платят который год, Джикия бы явно не помешал.
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Перепутал Слишковича и Станковича, судя по всему...
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Хочешь перейти в Зенит? - просто выбей мяч на тренировке 😅
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Помнится, Черчесов обиделся на Торбинского за опоздание и не выпустил на важнейший матч с Сатурном. Итог - без золота в том чемпионате.
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Он психолога прошёл с огромным трудом на медосмотре в Зените. Может подложить команде свинью в любой момент.
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О, свежие инсайды подоспели.)
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Ответ Остап Бендер
Перепутал Слишковича и Станковича, судя по всему...
А что, Станкович был в прошлом сезоне?
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Соболев сжег все мосты ради Зенита, Медведев не мог кинуть после такого
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Как только они в медиалигу заглянули подумал, что скоро закончат в клубе. Надеюсь еще поиграют оба, нормальные футболисты, но уже не для Спартака.
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Ответ Крыло советов
Как бы то не было, но все ещё довольно мерзотно переходить в команду которую ты упрекал в «домашнем судействе», намекал что она «логово зла», ломал со спины её игроков в матчах (пытался), а сына научил называть эту команду «бомжи». Интересно как примут в новом коллективе этого столба ))
мерзкий тип,
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Ответ Крыло советов
Как бы то не было, но все ещё довольно мерзотно переходить в команду которую ты упрекал в «домашнем судействе», намекал что она «логово зла», ломал со спины её игроков в матчах (пытался), а сына научил называть эту команду «бомжи». Интересно как примут в новом коллективе этого столба ))
Семью кормить надо видимо
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Ответ Крыло советов
Как бы то не было, но все ещё довольно мерзотно переходить в команду которую ты упрекал в «домашнем судействе», намекал что она «логово зла», ломал со спины её игроков в матчах (пытался), а сына научил называть эту команду «бомжи». Интересно как примут в новом коллективе этого столба ))
Так и примут, как 🤡 и 🐳
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Ответ Крыло советов
Как бы то не было, но все ещё довольно мерзотно переходить в команду которую ты упрекал в «домашнем судействе», намекал что она «логово зла», ломал со спины её игроков в матчах (пытался), а сына научил называть эту команду «бомжи». Интересно как примут в новом коллективе этого столба ))
Насчет сына - вопросов нет, врага надо знать с детства
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