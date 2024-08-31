Сэвидж про «МЮ» тен Хага: «Убийственная статистика – пропустить 6 победных голов в компенсированное время. Это больше, чем за предыдущие 30 лет в АПЛ»

Робби Сэвидж раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в обороне.

«Я подумал, что «Юнайтед» не повезло проиграть « » (1:2 – Спортс”) на прошлой неделе. Гол, отмененный из-за офсайда, когда непреднамеренно перенаправил удар коленом, был совершенно странным.

Но команда ужасно защищалась в эпизоде с победным голом . На 95-й минуте никто не опекал двух игроков « » в пяти метрах от ворот.

« » пропустил шесть победных голов в компенсированное время при тен . Это больше, чем за все предыдущие 30 лет в Премьер-лиги до его назначения. Это убийственная статистика», – написал экс-игрок клубов и воспитанник « ».

В воскресенье команде Эрика тен Хага предстоит дома сыграть с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура АПЛ.

Сэвидж про «МЮ» перед «Ливерпулем»: «У тен Хага больше нет оправданий. Для него ставки в битве красных империй выше, чем для Слота»