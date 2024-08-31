Сэвидж про «МЮ» тен Хага: «Убийственная статистика – пропустить 6 победных голов в компенсированное время. Это больше, чем за предыдущие 30 лет в АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед Робби Сэвидж премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Джошуа Зиркзе Жоао Педро Жезус Алехандро Гарначо Футбол

Робби Сэвидж раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в обороне.

«Я подумал, что «Юнайтед» не повезло проиграть «Брайтону» (1:2 – Спортс”) на прошлой неделе. Гол, отмененный из-за офсайда, когда Джошуа Зиркзе непреднамеренно перенаправил удар Алехандро Гарначо коленом, был совершенно странным.

Но команда ужасно защищалась в эпизоде с победным голом Жоао Педро. На 95-й минуте никто не опекал двух игроков «Брайтона» в пяти метрах от ворот.

«Юнайтед» пропустил шесть победных голов в компенсированное время при тен Хаге. Это больше, чем за все предыдущие 30 лет в Премьер-лиги до его назначения. Это убийственная статистика», – написал экс-игрок клубов АПЛ и воспитанник «МЮ».

В воскресенье команде Эрика тен Хага предстоит дома сыграть с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура АПЛ. 

Сэвидж про «МЮ» перед «Ливерпулем»: «У тен Хага больше нет оправданий. Для него ставки в битве красных империй выше, чем для Слота»

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13 комментариев
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Возможно, потому что во времена Фергюсона не добавляли по 8-10 минут на постоянной основе.
5 из 6 голов были забиты после 95 минуты.
+11
-4
+7
дайте тенхагу поработать
+8
-4
+4
Ответ Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
Сказали болельщики 19 клубов АПЛ))
+9
-5
+4
"Это больше, чем за все предыдущие 30 лет в Премьер-лиги до его назначения"
у МЮ, за 30 лет, хотя бы 6 раз не вырывали победы в доп. время? чет очень сомнительно. хотелось бы посмотреть, откуда он берет такую статистику.
+7
-4
+3
Ответ Любезный Коссутий
"Это больше, чем за все предыдущие 30 лет в Премьер-лиги до его назначения" у МЮ, за 30 лет, хотя бы 6 раз не вырывали победы в доп. время? чет очень сомнительно. хотелось бы посмотреть, откуда он берет такую статистику.
Подозреваю, что речь про количество поражений при одном и том же тренере МЮ.
+2
-1
+1
Ответ Пытливый Исследователь
Не верю что за 30 лет до ТХ МЮ пропустил всего лишь шесть в доп.время. В 10-15 голов ещё можно поверить.
Речь идёт про мячи, которые стали победными.
А так пропускали, конечно.
+1
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Ответ Николай Бойко
Сказали болельщики 19 клубов АПЛ))
Ну когда их клубы трофеи не выигрывают только и остается что говорить)
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Ответ Извилина Заремы
Подозреваю, что речь про количество поражений при одном и том же тренере МЮ.
нет, там написано "за все предыдущие 30 лет". суммарно. про тренеров там речи не идет
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Ответ Mysterio37
Возможно, потому что во времена Фергюсона не добавляли по 8-10 минут на постоянной основе. 5 из 6 голов были забиты после 95 минуты.
В который раз вижу этот тупой аргумент. Ну тогда и победные после 90 минуты должны быть больше. А ты посмотри и потом пиши такие тупые аргументы.
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Ответ Mysterio37
Речь идёт про мячи, которые стали победными. А так пропускали, конечно.
И даже так не верю, думаю что шесть таких голов наберётся после Фергюсона.
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Ответ Пытливый Исследователь
И даже так не верю, думаю что шесть таких голов наберётся после Фергюсона.
Может быть в кубках.
Насколько я знаю, при Ферги, именно в АПЛ, проигрывали только 1 раз - Арсеналу в 2007 году.
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