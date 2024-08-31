Сэвидж про «МЮ» тен Хага: «Убийственная статистика – пропустить 6 победных голов в компенсированное время. Это больше, чем за предыдущие 30 лет в АПЛ»
Робби Сэвидж раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в обороне.
«Я подумал, что «Юнайтед» не повезло проиграть «Брайтону» (1:2 – Спортс”) на прошлой неделе. Гол, отмененный из-за офсайда, когда Джошуа Зиркзе непреднамеренно перенаправил удар Алехандро Гарначо коленом, был совершенно странным.
Но команда ужасно защищалась в эпизоде с победным голом Жоао Педро. На 95-й минуте никто не опекал двух игроков «Брайтона» в пяти метрах от ворот.
«Юнайтед» пропустил шесть победных голов в компенсированное время при тен Хаге. Это больше, чем за все предыдущие 30 лет в Премьер-лиги до его назначения. Это убийственная статистика», – написал экс-игрок клубов АПЛ и воспитанник «МЮ».
В воскресенье команде Эрика тен Хага предстоит дома сыграть с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура АПЛ.
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5 из 6 голов были забиты после 95 минуты.
у МЮ, за 30 лет, хотя бы 6 раз не вырывали победы в доп. время? чет очень сомнительно. хотелось бы посмотреть, откуда он берет такую статистику.
А так пропускали, конечно.
Насколько я знаю, при Ферги, именно в АПЛ, проигрывали только 1 раз - Арсеналу в 2007 году.