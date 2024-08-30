Сэвидж про «МЮ» перед «Ливерпулем»: «У тен Хага больше нет оправданий. Для него ставки в битве красных империй выше, чем для Слота»

Робби Сэвидж высказался об игре «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье команде предстоит дома сыграть с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура АПЛ. На прошлой неделе манкунианцы уступили « » со счетом 1:2, пропустив гол на 95-й минуте матча.

«Прошли три игры нового сезона (матч за Суперкубок Англии и две встречи АПЛ – Спортс), ставки уже выше для Эрика тен Хага, чем для Арне Слота в битве красных империй на «Олд Траффорд» в эти выходные.

Теперь это команда Тен Хага – нет оправданий, что ему достались в наследство игроки от прошлых тренеров.

А два поражения в трех играх, с неубедительной победой над «Фулхэмом» в конце матча, снова заставят людей болтать. А если будет три очка в трех играх АПЛ, то это не поможет угнаться за «Арсеналом», «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», – написал экс-игрок клубов и воспитанник «МЮ».