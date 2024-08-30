Сэвидж про «МЮ» перед «Ливерпулем»: «У тен Хага больше нет оправданий. Для него ставки в битве красных империй выше, чем для Слота»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Робби Сэвидж Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Арне Слот Эрик тен Хаг Футбол

Робби Сэвидж высказался об игре «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье команде Эрика тен Хага предстоит дома сыграть с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура АПЛ. На прошлой неделе манкунианцы уступили «Брайтону» со счетом 1:2, пропустив гол на 95-й минуте матча.

«Прошли три игры нового сезона (матч за Суперкубок Англии и две встречи АПЛ – Спортс), ставки уже выше для Эрика тен Хага, чем для Арне Слота в битве красных империй на «Олд Траффорд» в эти выходные.

Теперь это команда Тен Хага – нет оправданий, что ему достались в наследство игроки от прошлых тренеров.

А два поражения в трех играх, с неубедительной победой над «Фулхэмом» в конце матча, снова заставят людей болтать. А если будет три очка в трех играх АПЛ, то это не поможет угнаться за «Арсеналом», «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», – написал экс-игрок клубов АПЛ и воспитанник «МЮ».

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17 комментариев
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Ответ DolJun
7хаг тайм
Признавайся теперь будешь смотреть каждый матч Наполи?))
+4
-1
+3
Ответ Любезный Коссутий
да лан, не ной. норм играли, не повезло с чайками
Чайки были лучше почти по всем атакующим показателям, МЮ неплохо провел только первый тайм…
+8
-6
+2
да лан, не ной. норм играли, не повезло с чайками
+7
-6
+1
Ответ rigobersong
7хаг генерирует титулы, Челси генерирует мемы:))
так почему тогда барса известна как фк мем на весь мир?
+3
-2
+1
Так говорит, как будто первый такой рекорд. Талантливый человек талантлив во всем.
+2
-2
0
Ответ DolJun
7хаг тайм
Как при сэре Алексе мячи залетают в концовках матчей,
но есть нюанс...
+4
-4
0
Ответ DolJun
так почему тогда барса известна как фк мем на весь мир?
В твоих фантазиях только, мемас играет в ЛК с составом за 2 миллиарда с Мишей и 10ю чучаменями:))
+3
-3
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Ответ Mykytka
Чайки были лучше почти по всем атакующим показателям, МЮ неплохо провел только первый тайм…
а чайки неплохо провели 2-й тайм.
но им повезло больше.
+2
-2
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