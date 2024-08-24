«МЮ» проиграл «Брайтону» 5 раз в 6 последних матчах АПЛ
«Манчестер Юнайтед» вновь проиграл «Брайтону».
Сегодня команда Эрика тен Хага уступила во 2-м туре АПЛ со счетом 1:2.
«Манчестер Юнайтед» проиграл пять раз в шести последних матчах Премьер-лиги против «Брайтона».
Единственная победа за этот отрезок была в мае этого года, когда «МЮ» на выезде победил 2:0.
У МЮ же набор футболистов, без лидеров. Бруну не тот кто будет лидером.
(Извините, я просто работаю фанатом Готики)
Матч не видел, но судя по xg всё по делу