«МЮ» проиграл «Брайтону» 5 раз в 6 последних матчах АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» вновь проиграл «Брайтону».

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила во 2-м туре АПЛ со счетом 1:2.

«Манчестер Юнайтед» проиграл пять раз в шести последних матчах Премьер-лиги против «Брайтона».

Единственная победа за этот отрезок была в мае этого года, когда «МЮ» на выезде победил 2:0.

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88 комментариев
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В Брайтоне просто тренер опытнее и дольше работает, надо дать хагу больше времени!
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Ну не знаю, по-моему Манчестер смотрелся сегодня достойно на фоне топа.Чем черт не шутит, так ведь на кураже и в десятку по итогам сезона залетят...
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Ответ Today I feel Qatari
В Брайтоне просто тренер опытнее и дольше работает, надо дать хагу больше времени!
И денег он потратил больше. А ещё у него Уэлбек и Милнер.
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у тенхагена слишком много хозяев)
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Ответ djamel
И денег он потратил больше. А ещё у него Уэлбек и Милнер.
Уэлбэка вообще переманили из МЮ, вот и считай насколько легендарный клуб Брайтон раз может переманивать футболистов МЮ. Тут уж никаких претензий к 7тагу.
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Что-то модно сейчас (ложные фулбеки), что-то вышло из моды (ложные девятки), но только МЮ верен традициям и уже больше 10 лет играет с ложными тренерами.
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Чайки хозяины мю 😊
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- Ну проиграл и проиграл, с кем не бывает? Уверен Ман Сити тоже когда-то проигрывал Брайтону!!! - Тен Хаг
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Ответ Streetbor
у тенхагена слишком много хозяев)
Какой же тенхаг покорный.
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К о г д а. Э т о. В с е. З а к о н ч и т с я.
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Какой стыд. Так и привыкнуть можно.
по идее уже давно должны были привыкнуть, особенно после новости о продлении контракта с ценным специалистом
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Какой стыд. Так и привыкнуть можно.
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Ответ евГений
по идее уже давно должны были привыкнуть, особенно после новости о продлении контракта с ценным специалистом
Не знаю. Никак не могу привыкнуть вот уже 11 лет. С каждым сезоном надеюсь, что МЮ возродится. И в конце каждого сезона понимаю, что всё ещё в полной *опе.
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Брайтон крепкая команда, с опытными Милнером и Уэлбеком которые рулят на поле.
У МЮ же набор футболистов, без лидеров. Бруну не тот кто будет лидером.
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Ответ Streetbor
у тенхагена слишком много хозяев)
Лорд ТенХаген.

(Извините, я просто работаю фанатом Готики)
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Манчестер это фарм клуб Брайтона)
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Ответ JohnnyMadsen
Что-то модно сейчас (ложные фулбеки), что-то вышло из моды (ложные девятки), но только МЮ верен традициям и уже больше 10 лет играет с ложными тренерами.
На фоне этого шарлатана, Сульшер и Моуринью были, очень даже хороши.
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ЭТХ надо уволить срочно! Надо вместо его Кэррикэ!
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Проиграли своим хозяевам - ничего необычного.
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Клиенты Брайтона)
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Ждем очередную потрясающую речь от лысого инфоцыгана про успешный успех и светлое будущее МЮ.
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верните Сульшера. единственный топ тренер в МЮ после Фергюсона и Моуринью
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Ничего страшного. Уверен во втором круге МЮ ничью заберёт, а на 4 сезон ТенХага можно и на минимальную победу замахнуться
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ТенХаг тайм, когда проиграл на 95+
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По любому надо дать время 7Хагу, и 2млрд на трансферы
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Да хватит уже гнать на Тен Хага. Я уверен, в следующем сезоне всё получится!
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Ответ Константин Мееров
Ничейная игра. Брайтону повезло чуть больше, в том числе с не засчитанным голом МЮ.
По xg 2,8 - 1,3.
Матч не видел, но судя по xg всё по делу
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Брайтон так держать 🤘🤘🤘
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Ответ Gornostaev
Ну не знаю, по-моему Манчестер смотрелся сегодня достойно на фоне топа.Чем черт не шутит, так ведь на кураже и в десятку по итогам сезона залетят...
И обязательно по итогу сезона продлить контракт с Ден хагом
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Роналду во всем виноват, он мешает великому тренеру строить игру
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