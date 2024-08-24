«МЮ» проиграл «Брайтону» 5 раз в 6 последних матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» вновь проиграл «Брайтону».

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила во 2-м туре АПЛ со счетом 1:2.

«Манчестер Юнайтед» проиграл пять раз в шести последних матчах Премьер-лиги против «Брайтона».

Единственная победа за этот отрезок была в мае этого года, когда «МЮ» на выезде победил 2:0.