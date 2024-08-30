«Лейпциг» за 20+5 млн евро купил капитана «Фейеноорда» Гертрюйду
Лутсхарел Гертрюйда перешел в «Лейпциг».
24-летний защитник заключил с немецким клубом пятилетний контракт и будет выступать под 3-м номером.
По данным Sky Sport Deutschland, роттердамцы получили за своего капитана почти 20 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
В прошлом сезоне воспитанник «Фейеноорда» провел 34 матча в Эредивизи и забил 8 голов. Подробно со статистикой футболиста сборной Нидерландов можно ознакомиться здесь.
Фото: rbleipzig.com
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