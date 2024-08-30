«Лейпциг» за 20+5 млн евро купил капитана «Фейеноорда» Гертрюйду

Лутсхарел Гертрюйда перешел в «Лейпциг».

24-летний защитник заключил с немецким клубом пятилетний контракт и будет выступать под 3-м номером.

По данным Sky Sport Deutschland, роттердамцы получили за своего капитана почти 20 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

В прошлом сезоне воспитанник « » провел 34 матча в и забил 8 голов. Подробно со статистикой футболиста сборной Нидерландов можно ознакомиться здесь.

Фото: rbleipzig.com