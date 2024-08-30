«Лейпциг» за 20+5 млн евро купил капитана «Фейеноорда» Гертрюйду

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд бундеслига Германия трансферы РБ Лейпциг Лутсхарел Гертрюйда деньги Футбол

Лутсхарел Гертрюйда перешел в «Лейпциг».

24-летний защитник заключил с немецким клубом пятилетний контракт и будет выступать под 3-м номером.

По данным Sky Sport Deutschland, роттердамцы получили за своего капитана почти 20 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

В прошлом сезоне воспитанник «Фейеноорда» провел 34 матча в Эредивизи и забил 8 голов. Подробно со статистикой футболиста сборной Нидерландов можно ознакомиться здесь.

Фото: rbleipzig.com

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14 комментариев
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Нормально так Лейпциг усилился!
Будет интересно смотреть сезон Бундеслиги, как минимум Бавария, Байер, Боруссия и Лейпциг, плюс кто-то стрельнет
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Вспомнилось...Не пей вина Гертруда....пьянство не красит дам....
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Неплохой игрок. Этих денег точно стоит.
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В fm заметный персонаж был
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Вот и замена Симакану подъехала
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Тихо и без шума,можно хламакана в Аравию сбагрить
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Будто бы засиделся в эридивизи,но с другой стороны,он капитан. Удачи в Лейпциге.
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Тем временем прямо сейчас сын Ван Боммеля (20, 191) разрывает Эре!
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Великолепный трансфер ,политика топ, как у Бенфики ,поиграет и продадут в 3 раза дороже 👍
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всегда нравилась его фамилия
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Через сезон окажется в Баварии
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Ответ Гиперактивный осьминог
Нормально так Лейпциг усилился! Будет интересно смотреть сезон Бундеслиги, как минимум Бавария, Байер, Боруссия и Лейпциг, плюс кто-то стрельнет
Штутгарт: да да , пошел я нафиг
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Ответ Гиперактивный осьминог
Нормально так Лейпциг усилился! Будет интересно смотреть сезон Бундеслиги, как минимум Бавария, Байер, Боруссия и Лейпциг, плюс кто-то стрельнет
Вермерен если заиграет за 23 это супертоп трансфер, перепродажа за 50-60 мб
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