«Атлетико» отдал Вермерена «Лейпцигу» в аренду за 3 млн евро с выкупом за 20 млн
Артюр Вермерен перешел в «Лейпциг».
Немецкий клуб объявил о переходе полузащитника на год на правах аренды. 19-летний хавбек будет выступать под 18-м номером.
«Лейпциг» будет обязан выкупить Вермерена у «Атлетико» в том случае, если игрок проведет определенное количество матчей. В таком случае с ним будет заключен контракт сроком до 2029 года.
Сообщалось, что мадридцы получат 3 млн евро за аренду и 20 млн при выкупе.
Статистику Вермерена, принявшего участие в 5 матчах Ла Лиги, можно изучить здесь.
Фото: rbleipzig.com
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