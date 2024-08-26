«Атлетико» отдал Вермерена «Лейпцигу» в аренду за 3 млн евро с выкупом за 20 млн

Артюр Вермерен перешел в «Лейпциг».

Немецкий клуб объявил о переходе полузащитника на год на правах аренды. 19-летний хавбек будет выступать под 18-м номером.

« » будет обязан выкупить Вермерена у « » в том случае, если игрок проведет определенное количество матчей. В таком случае с ним будет заключен контракт сроком до 2029 года.

Сообщалось, что мадридцы получат 3 млн евро за аренду и 20 млн при выкупе.

Статистику Вермерена, принявшего участие в 5 матчах , можно изучить здесь.

Фото: rbleipzig.com