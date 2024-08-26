«Атлетико» отдал Вермерена «Лейпцигу» в аренду за 3 млн евро с выкупом за 20 млн

Теги бундеслига Германия Атлетико Ла Лига трансферы РБ Лейпциг Артюр Вермерен Футбол

Артюр Вермерен перешел в «Лейпциг».

Немецкий клуб объявил о переходе полузащитника на год на правах аренды. 19-летний хавбек будет выступать под 18-м номером.

«Лейпциг» будет обязан выкупить Вермерена у «Атлетико» в том случае, если игрок проведет определенное количество матчей. В таком случае с ним будет заключен контракт сроком до 2029 года.

Сообщалось, что мадридцы получат 3 млн евро за аренду и 20 млн при выкупе.

Статистику Вермерена, принявшего участие в 5 матчах Ла Лиги, можно изучить здесь.

Фото: rbleipzig.com

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3 комментария
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очень странное решение
Лейпциг можно поздравить: или топ за хорошие деньги или сплавят обратно по окончании аренды
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Очень жаль, не дали времени раскрыться парню
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