«Вердер» арендовал защитника «Галатасарая» Кена с выкупом за 6 млн евро. «Спартак» интересовался игроком

Теги Спартак Вердер премьер-лига Россия бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция трансферы Деррик Кен Футбол

Деррик Кен перешел из «Галатасарая» в «Вердер».

Немецкий клуб объявил о подписании 25-летнего левого защитника на правах аренды с опцией выкупа. 

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, полноценный трансфер обойдется команде из Бремена в 6 миллионов евро. 

Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к игроку. Его статистику можно изучить здесь

Фото: https://www.werder.de/

6 комментариев
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Неплохо играл все это время и почти всегда в основном составе ,странное решение
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Хороший защитник. За Ханофа (Ганновер96) отлично играл и подключался в атаку. Напоминает бразильца Налдо в лучшие его времена. Насколько я понял, аренда на год без выкупа.
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странное решение. Клуб никаких серьезных задач не решает, в еврокубках не играет, зп невысокая
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В последний день трансферного окна "Вердер" подписывает контракт с еще одним игроком Дерриком Коном, который приглашен на сезон в аренду из турецкого клуба "Галатасарай". Клуба также принципиально договорились о возможности покупки игрока "Вердером" после истечения срока аренды.
„Теперь мы закрыли нашу вакансию крайнего защитника подписав Деррика, и мы рады этому. Играя в Нидерландах и Турции, Деррик накопил международный опыт, который он может привнести в нашу компанию. Кроме того, он привлек к себе внимание сильными выступлениями во 2-й лиге в "Ганновере-96". Мы очень рады, что смогли убедить Деррика на этот переход“, - объясняет Петер Нимейер, директор "Вердера". Главный тренер Оле Вернер также доволен переходом уроженцем Гамбурга: "Деррик может играть на нескольких позициях в защите, в основном на левом фланге. У него хороший темп и хорошее понимание игры. В "Ганновере" у него хороший показатель голевых передач и передач в качестве защитника. Мы уверены, что он обогатит наш состав своими лучшими качествами“.
Бывший игрок молодежной сборной Германии также уверен в своем будущем в Бремене: "Вердер" для меня - правильный шаг для дальнейшего развития на очень хорошем уровне в Бундеслиге. Беседы с Оле Вернером, Йоханнесом Янсом и Петером Нимейером убедили меня, и я очень рад своему переходу в “Вердер".
25-летний игрок родом из Гамбурга, за молодежную команду "Гамбурга" он начинал, затем играл в молодежной команде "Баварии", а затем в голландской " Эредивизи" в Виллем II. В Германии он играл за "Ганновер 96" во 2-м дивизионе (56 матчей, 8 голов) и перешел в турецкую Суперлигу в феврале 2024 года, в которой провел 14 матчей (забил 1 гол) за "Галатасарай".
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