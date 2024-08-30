«Вердер» арендовал защитника «Галатасарая» Кена с выкупом за 6 млн евро. «Спартак» интересовался игроком

Деррик Кен перешел из «Галатасарая» в «Вердер».

Немецкий клуб объявил о подписании 25-летнего левого защитника на правах аренды с опцией выкупа.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, полноценный трансфер обойдется команде из Бремена в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе « » к игроку. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: https://www.werder.de/