«МЮ» отказался от подписания Чилуэлла. Трансфер Стерлинга не исключен (The Independent)

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бена Чилуэлла.

Сообщалось, что защитник « » был предложен «МЮ», поскольку главный тренер «синих» Энцо Мареска не рассчитывает на него.

По данным Independent, « » отказался от кандидатуры .

При этом клуб по-прежнему ведет переговоры о подписании , поскольку новый спортивный директор манкунианцев хочет видеть 29-летнего вингера в команде. Его подписание может стать частью сделки по продаже .