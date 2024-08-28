«МЮ» отказался от подписания Чилуэлла. Трансфер Стерлинга не исключен (The Independent)

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Дэн Эшуорт Рахим Стерлинг Бен Чилуэлл Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бена Чилуэлла.

Сообщалось, что защитник «Челси» был предложен «МЮ», поскольку главный тренер «синих» Энцо Мареска не рассчитывает на него.

По данным Independent, «Манчестер Юнайтед» отказался от кандидатуры Чилуэлла.

При этом клуб по-прежнему ведет переговоры о подписании Рахима Стерлинга, поскольку новый спортивный директор манкунианцев хочет видеть 29-летнего вингера в команде. Его подписание может стать частью сделки по продаже Джейдона Санчо.

9 комментариев
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Не хотелось бы видеть попастого в МЮ
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Стерлинг МЮ тоже не нужен. Он уже не в прайме, максимум еще пару лет как-то отпрыгает, а потом все, абсолютный неликвид.

Пускай дальше в Челси сидит, а под фланги МЮ пусть закупается уже зимой или в следующее летнее окно.
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Получилось прикольно, типо mind games от INEOS
Варик с обменом на Стерлинга возник из ниоткуда, и, похоже, раскачал Юве. Воспользовались проблемой пенсов (ненужный вингер на пухлой личке), чтобы решить свою (ненужный вингер на пухлой личке).
Тут 👏 конечно ))
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Ответ Dred
Получилось прикольно, типо mind games от INEOS Варик с обменом на Стерлинга возник из ниоткуда, и, похоже, раскачал Юве. Воспользовались проблемой пенсов (ненужный вингер на пухлой личке), чтобы решить свою (ненужный вингер на пухлой личке). Тут 👏 конечно ))
Прикинь да как круто, когда спорт дир человек с большим футбольным опытом управления, а не банкир) На самом деле прекрасная работа от новых директоров. Мне кажется, что все отлично проделали свою часть работы (не только Эшворт, но и Беррада, Уилкокс, Вивелл).
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Обмен Санчо на Стерлинга, никто ничего не потеряет, а может кто нибудь из них выстрелит напоследок.
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Да какой Чиллуэл? Свои Шо с Маласией из лазарета не успевают выйти, как обратно туда возвращаются. Не должен Бен Фофану оставлять одного.
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Manchester United and Juventus reach loan agreement with obligation to buy for Jadon Sancho. Manchester United and Juventus have reportedly reached an agreement for the transfer of Jadon Sancho before deadline day on Friday, 30 August

отличная новость. может, удастся избежать трансфера престарелого дельфина.
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Ответ Dred
Получилось прикольно, типо mind games от INEOS Варик с обменом на Стерлинга возник из ниоткуда, и, похоже, раскачал Юве. Воспользовались проблемой пенсов (ненужный вингер на пухлой личке), чтобы решить свою (ненужный вингер на пухлой личке). Тут 👏 конечно ))
Юве нужно было сначала Кьезу спихнуть, что они и сделали.
Теперь и Санчо могут втиснуть в ффп
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Ответ Dred
Получилось прикольно, типо mind games от INEOS Варик с обменом на Стерлинга возник из ниоткуда, и, похоже, раскачал Юве. Воспользовались проблемой пенсов (ненужный вингер на пухлой личке), чтобы решить свою (ненужный вингер на пухлой личке). Тут 👏 конечно ))
Юве слил Кьезу, поэтому смогу позволить взять в аренду Санчо) Юве сложно развести, там деньги считают, потому что их не так много)
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