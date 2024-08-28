«МЮ» отказался от подписания Чилуэлла. Трансфер Стерлинга не исключен (The Independent)
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бена Чилуэлла.
Сообщалось, что защитник «Челси» был предложен «МЮ», поскольку главный тренер «синих» Энцо Мареска не рассчитывает на него.
По данным Independent, «Манчестер Юнайтед» отказался от кандидатуры Чилуэлла.
При этом клуб по-прежнему ведет переговоры о подписании Рахима Стерлинга, поскольку новый спортивный директор манкунианцев хочет видеть 29-летнего вингера в команде. Его подписание может стать частью сделки по продаже Джейдона Санчо.
Пускай дальше в Челси сидит, а под фланги МЮ пусть закупается уже зимой или в следующее летнее окно.
Варик с обменом на Стерлинга возник из ниоткуда, и, похоже, раскачал Юве. Воспользовались проблемой пенсов (ненужный вингер на пухлой личке), чтобы решить свою (ненужный вингер на пухлой личке).
Тут 👏 конечно ))
отличная новость. может, удастся избежать трансфера престарелого дельфина.
Теперь и Санчо могут втиснуть в ффп