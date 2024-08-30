КДК оштрафовал Эраковича на 50 тысяч рублей за удар по арке после удаления со «Спартаком»
КДК оштрафовал Страхиню Эраковича на 50 тыс. рублей за неспортивное поведение.
24 августа «Зенит» дома сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в 6-м туре Мир РПЛ. Эракович получил две желтые карточки и был удален с поля, после этого он ударил арку выхода команд.
«Эракович – неспортивное поведение. Он ударил рукой арку выхода команд. Штраф 50 тыс. для Эраковича», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 6 матчах.
А нам по лишнему бутерброду с чёрной икрой: -сказал Артур Григорьянц и вытер слюну.