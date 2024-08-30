КДК оштрафовал Эраковича на 50 тысяч рублей за удар по арке после удаления со «Спартаком»

Теги Зенит премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц ТАСС Страхиня Эракович Футбол

КДК оштрафовал Страхиню Эраковича на 50 тыс. рублей за неспортивное поведение.

24 августа «Зенит» дома сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в 6-м туре Мир РПЛ. Эракович получил две желтые карточки и был удален с поля, после этого он ударил арку выхода команд.

«Эракович – неспортивное поведение. Он ударил рукой арку выхода команд. Штраф 50 тыс. для Эраковича», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 6 матчах.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нет слов кроме матерных. Идиотизм в кубе. Никого не оскорбил ни словом, ни действием, арка вне пределов футбольного поля, в протокол матча это действие не занесено. Сидит куча старпëров и думают что они вершители судеб мира.
+19
-1
+18
Админресурс в деле
+19
-4
+15
Арка выхода команд пожаловалась в КДК на Эраковича. Надо теперь её заменить, а то на своих стучит. А вообще, КДК не чем заняться, чтобы рассматривать такие эпизоды ?
+5
0
+5
Ответ Caniball
Комментарий удален модератором
Почему опять в слезах?
+6
-2
+4
А Станковича будет кто-то штрафовать за страстный поцелуй?
+3
-1
+2
Бедная арка.
+1
0
+1
Деньги из воздуха в буквальном смысле слова.
+1
0
+1
"«Эракович – неспортивное поведение. Он ударил рукой арку выхода команд. Штраф 50 тыс. для Эраковича», – сказал глава комитета Артур Григорьянц."
А нам по лишнему бутерброду с чёрной икрой: -сказал Артур Григорьянц и вытер слюну.
+1
0
+1
Нормально так пнул на 50 кусков )))
0
0
0
Редкостные д.......
0
0
0
А Станковича отпустили, за "поцелуй Эрмосо"?
0
0
0
унизил арку?
0
0
0
Ответ Павел Казаков_1116348041
Админресурс в деле
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий