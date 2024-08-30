КДК оштрафовал Эраковича на 50 тысяч рублей за удар по арке после удаления со «Спартаком»

КДК оштрафовал Страхиню Эраковича на 50 тыс. рублей за неспортивное поведение.

24 августа « » дома сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в 6-м туре Мир . Эракович получил две желтые карточки и был удален с поля, после этого он ударил арку выхода команд.

«Эракович – неспортивное поведение. Он ударил рукой арку выхода команд. Штраф 50 тыс. для », – сказал глава комитета .

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 6 матчах.