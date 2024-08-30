Мостовой о Хайкине: «Представляете, я 20 лет уже не играю, а мой рекорд только побили? Но рад, что Никита это сделал – возил его на тренировки, рос на моих глазах»
Александр Мостовой высказался о рекорде Никиты Хайкина.
Российский вратарь «Буде-Глимт» провел 51 матч в еврокубках.
Он побил рекорд Александра Мостового по количеству матчей в еврокубках среди россиян за зарубежные клубы. Мостовой сыграл 50 матчей, выступая за такие команды, как «Бенфика», «Страсбур» и «Сельта».
«Представляете, я двадцать лет уже как не играю, а мой рекорд только побили и этого достигли? Прошло почти четверть века, и это не есть хорошо.
Другое дело, рад, что этот рекорд побил именно Никита Хайкин! Это тот человек, которого я вместе со своим сыном возил на тренировки в Испании.
Видел, как он тренировался и работал – Хайкин как футболист рос на моих глазах.
Очень рад, что это сделал Никита!» – сказал бывший сборной России Александр Мостовой.
Думаю, он уже давно подыгрывает в этом смысле
так как в новости говорится об матчах в составе иностранных клубов
В августе 2016 перешёл в клуб «Бней-Иегуда», за который дебютировал 25 февраля 2017 года в матче чемпионата Израиля против тель-авивского «Маккаби».
13 марта 2019 года подписал контракт с норвежским клубом «Будё-Глимт»
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когда он там за ним следил? два месяца в марбелье? сказочник. Хайкину уже 20 лет было.