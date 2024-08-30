Мостовой о Хайкине: «Представляете, я 20 лет уже не играю, а мой рекорд только побили? Но рад, что Никита это сделал – возил его на тренировки, рос на моих глазах»

Александр Мостовой высказался о рекорде Никиты Хайкина.

Российский вратарь « » провел 51 матч в еврокубках.

Он побил рекорд Александра Мостового по количеству матчей в еврокубках среди россиян за зарубежные клубы. Мостовой сыграл 50 матчей, выступая за такие команды, как «Бенфика», «Страсбур» и «Сельта».

«Представляете, я двадцать лет уже как не играю, а мой рекорд только побили и этого достигли? Прошло почти четверть века, и это не есть хорошо.

Другое дело, рад, что этот рекорд побил именно ! Это тот человек, которого я вместе со своим сыном возил на тренировки в Испании.

Видел, как он тренировался и работал – Хайкин как футболист рос на моих глазах.

Очень рад, что это сделал Никита!» – сказал бывший сборной России Александр Мостовой.