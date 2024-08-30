Мостовой о Хайкине: «Представляете, я 20 лет уже не играю, а мой рекорд только побили? Но рад, что Никита это сделал – возил его на тренировки, рос на моих глазах»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Александр Мостовой Буде-Глимт Никита Хайкин Футбол

Александр Мостовой высказался о рекорде Никиты Хайкина.

Российский вратарь «Буде-Глимт» провел 51 матч в еврокубках.

Он побил рекорд Александра Мостового по количеству матчей в еврокубках среди россиян за зарубежные клубы. Мостовой сыграл 50 матчей, выступая за такие команды, как «Бенфика», «Страсбур» и «Сельта».

«Представляете, я двадцать лет уже как не играю, а мой рекорд только побили и этого достигли? Прошло почти четверть века, и это не есть хорошо.

Другое дело, рад, что этот рекорд побил именно Никита Хайкин! Это тот человек, которого я вместе со своим сыном возил на тренировки в Испании.

Видел, как он тренировался и работал – Хайкин как футболист рос на моих глазах.

Очень рад, что это сделал Никита!» – сказал бывший сборной России Александр Мостовой.

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30 комментариев
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Вот казалось бы порадовался за человека, но больше за себя, уникальный человек. Такой Роналду на минималках.
+47
-3
+44
Ответ Metalloid
Вот казалось бы порадовался за человека, но больше за себя, уникальный человек. Такой Роналду на минималках.
Это Роналду на минималках Мостового
+31
-2
+29
Комменатоопы из новости про рекорд оплашали с реакции Царя, для меня она тоже неожиданная)
+13
0
+13
Мостовой всё-таки молодец: нашел свою нишу, хоть и сомнительную: теперь его мнения постят по 10 раз в день
Думаю, он уже давно подыгрывает в этом смысле
+14
-1
+13
Ответ Metalloid
Вот казалось бы порадовался за человека, но больше за себя, уникальный человек. Такой Роналду на минималках.
по чсв царь фору даст, Роналду свое эго хоть кормит достижениями и популярностью, Мост уже 20 лет как ворчливый дед
+10
-1
+9
Ответ Артём Амирджанян
Расскажите Мостовому сколько матчей у того же Акинфеева)))
правильный ответ ни одного
так как в новости говорится об матчах в составе иностранных клубов
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Ответ Dzhansug Bukiya
Даже тут умудрился сделать новость о себе, а потом поздравить человека xD
Новость к нему непосредственно относится.
+9
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Мостовой: а я четверть века назад ещё говорил, что мой рекорд только Никита побьёт!
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Ответ Артём Амирджанян
Расскажите Мостовому сколько матчей у того же Акинфеева)))
Новость конечно читать мы не будем.
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Хайкин молодец, свою карьеру сам построил, и никто не вспоминает про папу олигарха. Хотя мог быть в солнечной Испании где папа совладелец
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Даже тут умудрился сделать новость о себе, а потом поздравить человека xD
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Начинал карьеру в клубе «ФШМ Торпедо». В дальнейшем занимался в академиях московского «Динамо», английских клубов «Челси», «Портсмут», «Рединг». В 2013 году из-за проблем с оформлением рабочих документов в Англии перешёл в португальский «Насьонал», но был только третьим вратарём. Был на просмотре в испанской «Марбелье», но не перешёл из-за отсутствия рабочей визы. Чтобы не остаться без игровой практики в марте 2015 перешёл в клуб РФПЛ «Мордовия»[6], где в 11 матчах молодёжного первенства пропустил 7 голов. В июле перешёл в «Кубань»; за молодёжную команду в 10 играх пропустил 10 голов.

В августе 2016 перешёл в клуб «Бней-Иегуда», за который дебютировал 25 февраля 2017 года в матче чемпионата Израиля против тель-авивского «Маккаби».

13 марта 2019 года подписал контракт с норвежским клубом «Будё-Глимт»
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когда он там за ним следил? два месяца в марбелье? сказочник. Хайкину уже 20 лет было.
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Ответ Алексей Скамейчук
У Царя уровень повыше был, чем у Хайкина. Тот в ЛЧ основном играл с клубами уровня Лудогорца
Но тем не менее достижение хорошее.
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Если ни слова об Аскабале то это не Мостовой.
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Ответ Burel
Мостовой всё-таки молодец: нашел свою нишу, хоть и сомнительную: теперь его мнения постят по 10 раз в день Думаю, он уже давно подыгрывает в этом смысле
Ни разу он не подыгрывает, посмотрите любую передачу с ним, там нет самоиронии и критического мышления
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Ответ JohnnyMulka
комменты обращают внимание на Царя типо Мост себя превозносит а то, что у нас за 30 лет с Распада СССР только-только смогли побить ЕГО ЖЕ рекорд в 50+ матчей за иностранные клубы в ЕК показывает уровень наших футболеров лучше некуда по сути уровень футболистов в стране - где-то между Молдавией и Болгарией
Это показывает, что благосостояние чемпионата и страны растет, как бы хейтерочки тут не ныли об обратном, раньше уезжали в Европу потому что там середняки платили больше наших топов, в 00-10х наш чемпионат был топ 7-8 в мире по уровню, и сюда ехали хорошие игроки, а о смысле уезжать говорил Акинфеев, он играл в ЛЧ и боролся за титулы, а что бы делал в Европе как Мостовой за 6-7 места играл?:)
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Ждём заявления от Хайкина, что он ни разу в жизни не видел Мостового, а на тренировки добирался самостоятельно.
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Ответ Евгений Метелкин
Комменатоопы из новости про рекорд оплашали с реакции Царя, для меня она тоже неожиданная)
Мне лично стыдно) уверен он читал те комменты и думал: вы думаете я вас не переиграю? Я вас уничтожу! Ну что и сделал в итоге)
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Вроде и похвалил человека, и в то же время себя порекламировал, ну действительно Царь)
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Александр Мостовой: "Очень рад, что контракт с "Мадридом" подписал 12-летний белорус. Ведь я однажды был в Минске."
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Да что там возил ... Он даже свечку придержал при зачатие
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Как 20 лет не играет? он же в футболе 40 лет варится
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У Царя уровень повыше был, чем у Хайкина. Тот в ЛЧ основном играл с клубами уровня Лудогорца
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Ответ Metalloid
Вот казалось бы порадовался за человека, но больше за себя, уникальный человек. Такой Роналду на минималках.
Это на максималках 😄
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Ответ Metalloid
Вот казалось бы порадовался за человека, но больше за себя, уникальный человек. Такой Роналду на минималках.
Какой-то бредовый вывод вы сделали. Либо просто новость даже не читали. Вообще Мост в открытую говорит, что жалеет, что его рекорд так долго не могли побить.
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Возил его на тренировках:)
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Представляем, рукоплещем, гордимся!
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