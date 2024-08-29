Хайкин побил рекорд Мостового по числу матчей в еврокубках за зарубежные клубы. На счету вратаря «Буде-Глимта» 51 игра
Никита Хайкин побил рекорд Александра Мостового.
Российский вратарь Буде-Глимт вчера сыграл в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (0:2, 2:1 – первый матч).
Эта игра стала для Хайкина 51-й в еврокубках за норвежский клуб.
Никита побил рекорд Александра Мостового по количеству матчей в еврокубках среди россиян за зарубежные клубы. Мостовой сыграл 50 матчей, выступая за такие команды, как «Бенфика», «Страсбур» и «Сельта».
На третьем месте Валерий Карпин – 49 матчей («Валенсия», «Сельта», «Реал Сосьедад»).
сравнили,я видел что вы звонили,даже не хотел трубку брать.
все знают кто лучший
царь (с)