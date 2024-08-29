Хайкин побил рекорд Мостового по числу матчей в еврокубках за зарубежные клубы. На счету вратаря «Буде-Глимта» 51 игра

Теги Ростов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу высшая лига Норвегия Александр Мостовой Валерий Карпин рекорды Буде-Глимт Никита Хайкин Футбол

Никита Хайкин побил рекорд Александра Мостового.

Российский вратарь Буде-Глимт вчера сыграл в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (0:2, 2:1 – первый матч).

Эта игра стала для Хайкина 51-й в еврокубках за норвежский клуб.

Никита побил рекорд Александра Мостового по количеству матчей в еврокубках среди россиян за зарубежные клубы. Мостовой сыграл 50 матчей, выступая за такие команды, как «Бенфика», «Страсбур» и «Сельта».

На третьем месте Валерий Карпин – 49 матчей («Валенсия», «Сельта», «Реал Сосьедад»).   

37 комментариев
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Как он посмел Царя свергнуть?!
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Не показывайте ему эту новость и не звоните. А то начнется про команду рыболовов или ещё что похлеще.
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Царь скажет что играл за топ клубы, а не за какой то будэ😂
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Ответ msv6dys6mk
Царь скажет что играл за топ клубы, а не за какой то будэ😂
И будет прав
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не показывайте ему эту новость и не звоните. А то начнется про команду рыболовов или ещё что похлеще.
Зачем же так открыто подсказывать... Про команду рыболовов он бы сам не догадался
+26
-1
+25
Скажет, что он вратарь и не играет, а стоит и вообще, ногами не так хорошо играет и значит мало чеканит
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Ответ msv6dys6mk
Царь скажет что играл за топ клубы, а не за какой то будэ😂
Ну так и есть.
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Мостовой: Сколько чеканишь, Никита?
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Ответ AMORR 987
Ну так и есть.
Примерно тот же разлив. Сельта чудом залетела в ЛЧ, и в тот же сезон вылетела из Ла Лиги.
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Ответ fabr-25
Зачем же так открыто подсказывать... Про команду рыболовов он бы сам не догадался
ну про сборную отелей же догадался как-то, чем чёрт не шутит)
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+4
Ответ msv6dys6mk
Царь скажет что играл за топ клубы, а не за какой то будэ😂
И таки эти клуб брали еврокубки или хотя доходили до финала?
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+4
Ответ msv6dys6mk
Царь скажет что играл за топ клубы, а не за какой то будэ😂
Хайкин раз 5 золотые медали брал и кубок, а сколько чемпионств у Мостового?
+3
0
+3
У царя намечается стресс или нервный срыв
+4
-1
+3
не ну,хаха где он,а где я играл?!он вратарь,а я лучший легионер всех времён и народов.хаха
сравнили,я видел что вы звонили,даже не хотел трубку брать.
все знают кто лучший
царь (с)
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И это ему только 29, а Буде - гегемон в Норвегии
+1
0
+1
"А царь - то, говорят, не настоящий!" . (с)
+1
0
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Ответ Владислав88
И таки эти клуб брали еврокубки или хотя доходили до финала?
Сельта и Страсбур брали кубок Интертото
+2
-1
+1
Ответ msv6dys6mk
Царь скажет что играл за топ клубы, а не за какой то будэ😂
Тут не в его сторону будет,за Буде больше чести добиться еврокубков,чем за топ клубы.
+2
-1
+1
Наш слоняра!
+3
-2
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не показывайте ему эту новость и не звоните. А то начнется про команду рыболовов или ещё что похлеще.
Поздно уже... Звонили..
+1
0
+1
У Царя надо вычесть матчи в кубке Интертото просто и всё
+2
-1
+1
Ответ counsel
И будет прав
Никто не спорит, просто опять запустят шарманку царя на две недели
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Ответ Вова Пупкин
Не топ клубы, но они поизвестнее будут некого Глимта. Может стоит на этот момент посмотреть объективно, а не ради того, чтобы только Мостового подколоть?
в свое время и Русенборг никто не знал, а они регулярно потом играли какой-то период в ЛЧ
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Ответ Marcus-light
Примерно тот же разлив. Сельта чудом залетела в ЛЧ, и в тот же сезон вылетела из Ла Лиги.
Сельта с Мостовым играла в тот период, когда в еврокубки попасть было тяжелее, плюс они играли в более поздних стадиях. С Буде даже сравнивать не стоит
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Ответ hammers
а ничего, что он вратарь? у нас как-то к ним не очень... Черчесов вон бьется над этим предрассудком, но победить не может))))
это по Мостовому, раз играл, то может тренировать
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Мостовой больше не Царь? И кто он теперь - Недоцарь?
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Прочитал первые 4 слова из заголовка, и подумал, что речь о чеканке, аж плохо стало…😀
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Спасибо Лиге Конференций. Без неё даже близко не подошёл бы к этой отметке
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Шут гороховый скажет, я такого не знаю. Не считается.
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тренировать теперь может
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