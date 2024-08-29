Хайкин побил рекорд Мостового по числу матчей в еврокубках за зарубежные клубы. На счету вратаря «Буде-Глимта» 51 игра

Никита Хайкин побил рекорд Александра Мостового.

Российский вратарь вчера сыграл в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (0:2, 2:1 – первый матч).

Эта игра стала для 51-й в еврокубках за норвежский клуб.

Никита побил рекорд Александра Мостового по количеству матчей в еврокубках среди россиян за зарубежные клубы. Мостовой сыграл 50 матчей, выступая за такие команды, как «Бенфика», «Страсбур» и «Сельта».

На третьем месте – 49 матчей («Валенсия», «Сельта», «Реал Сосьедад»).