Семак не хотел видеть Соболева в «Зените». На трансфере форварда настояло руководство (Иван Карпов)
Сергей Семак не хотел перехода Александра Соболева в «Зенит».
Нападающий «Спартака» проходит медицинское обследование перед переходом в петербургский клуб. Сообщалось, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро.
Как пишет журналист Иван Карпов, главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хотел видеть форварда в команде. Утверждается, что тренеру игрока «навязало руководство».
Отмечается, что в частных беседах Семак утверждал, что Александр Соболев ему не нужен.
Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»
Сейчас этот абсолютно мерзкий, абсолютно противный им Соболев забьёт 15 за сезон и большинство станут защищать на спортсе "НАШЕГО САШКУ, ТАЩЕРА, ГЕНИЯ!"
Вообще нет такого примера в истории футбола, чтобы хорошо играющего симулянта/быдло/истеричку систематически травили собственные фаны. Хорошая игра за любимый клуб перечёркивает любой минус.
Он и есть главный инициатор перехода.
Не может этого быть.
А Спортс просто предсказал заранее, что и Гондоу то приедет...
Карп пишет, что Семак против.
Сафонов писал,что Миллер тянул время и не хотел больше 8 платить,но друзья по нефтяномубизнесу в Лукойле надавили,припомнить должок.
Все главные не хотели его покупать,а кто в Зените остался,который решала.
Тётя Даша, уборщица?
-Ты просто не умеешь их готовить.
Семак просто еще не пробовал навешивать на Соболева. Его же игрок.
Значит, Семаку не доверяют на 100%.
Желаю Соболеву присесть в глубокий запас, персонаж наимерзейший, как для спартаковцев, так и для зенитовцев!
Но заставляют.
Если только это не попытка вывести его из-под удара (хейта) болельщиков.