Семак не хотел видеть Соболева в «Зените». На трансфере форварда настояло руководство (Иван Карпов)

Сергей Семак не хотел перехода Александра Соболева в «Зенит».

Нападающий « » проходит медицинское обследование перед переходом в петербургский клуб. Сообщалось, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Как пишет журналист Иван Карпов, главный тренер « » не хотел видеть форварда в команде. Утверждается, что тренеру игрока «навязало руководство».

Отмечается, что в частных беседах Семак утверждал, что ему не нужен.

Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»