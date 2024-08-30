Семак не хотел видеть Соболева в «Зените». На трансфере форварда настояло руководство (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

Сергей Семак не хотел перехода Александра Соболева в «Зенит».

Нападающий «Спартака» проходит медицинское обследование перед переходом в петербургский клуб. Сообщалось, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Как пишет журналист Иван Карпов, главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хотел видеть форварда в команде. Утверждается, что тренеру игрока «навязало руководство».

Отмечается, что в частных беседах Семак утверждал, что Александр Соболев ему не нужен.

Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»

127 комментариев
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До этого писали, что только ему и нужен, похоже на попытку обелить Богданыча перед болелалми в трауре
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Ответ superbro
До этого писали, что только ему и нужен, похоже на попытку обелить Богданыча перед болелалми в трауре
Ой, траур прям)))

Сейчас этот абсолютно мерзкий, абсолютно противный им Соболев забьёт 15 за сезон и большинство станут защищать на спортсе "НАШЕГО САШКУ, ТАЩЕРА, ГЕНИЯ!"

Вообще нет такого примера в истории футбола, чтобы хорошо играющего симулянта/быдло/истеричку систематически травили собственные фаны. Хорошая игра за любимый клуб перечёркивает любой минус.
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у Миллера на даче есть огромный бассейн и нужно его наполнять всякой живностью)
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Вранье. Достаточно почитать вью Семака, когда его спрашивали о Соболеве.
Он и есть главный инициатор перехода.
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Ответ Кузбасс
Вранье. Достаточно почитать вью Семака, когда его спрашивали о Соболеве. Он и есть главный инициатор перехода.
Карпов врёт?
Не может этого быть.
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Вы все жаловались на Спортс, что правильно Гонду, а не Гондоу

А Спортс просто предсказал заранее, что и Гондоу то приедет...
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Ответ Фарид Харисов
Ой, траур прям))) Сейчас этот абсолютно мерзкий, абсолютно противный им Соболев забьёт 15 за сезон и большинство станут защищать на спортсе "НАШЕГО САШКУ, ТАЩЕРА, ГЕНИЯ!" Вообще нет такого примера в истории футбола, чтобы хорошо играющего симулянта/быдло/истеричку систематически травили собственные фаны. Хорошая игра за любимый клуб перечёркивает любой минус.
Вполне верю в такой исход, Соболь хороший игрок со скверным характером. Но сейчас в комментах мощная истерика, уже и болеть за Зенит отказываются некоторые, другим испортили юбилей, такие пироги
+27
-4
+23
Гурцкая пишет,что Медведев был против Дельфина.
Карп пишет, что Семак против.
Сафонов писал,что Миллер тянул время и не хотел больше 8 платить,но друзья по нефтяномубизнесу в Лукойле надавили,припомнить должок.
Все главные не хотели его покупать,а кто в Зените остался,который решала.
Тётя Даша, уборщица?
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+22
Ответ Streetbor
у Миллера на даче есть огромный бассейн и нужно его наполнять всякой живностью)
У него есть огромный бассейн не только на даче. Газпром- Арена называется.
+33
-12
+21
Какой же бред 😂 началась операция по обелению, вчера из шляпы достали Боярского, сегодня подключился Иван Балабол Карпов
+22
-9
+13
Ответ Бонд0077
Гурцкая пишет,что Медведев был против Дельфина. Карп пишет, что Семак против. Сафонов писал,что Миллер тянул время и не хотел больше 8 платить,но друзья по нефтяномубизнесу в Лукойле надавили,припомнить должок. Все главные не хотели его покупать,а кто в Зените остался,который решала. Тётя Даша, уборщица?
Ну получается что Андреев - гений. Никто не хотел футболиста, а он все-таки впарил
+13
0
+13
Ответ Фарид Харисов
Ой, траур прям))) Сейчас этот абсолютно мерзкий, абсолютно противный им Соболев забьёт 15 за сезон и большинство станут защищать на спортсе "НАШЕГО САШКУ, ТАЩЕРА, ГЕНИЯ!" Вообще нет такого примера в истории футбола, чтобы хорошо играющего симулянта/быдло/истеричку систематически травили собственные фаны. Хорошая игра за любимый клуб перечёркивает любой минус.
Быстров после возвращения из Спартака. Забивал и тащил в Зените, но получал по полной от фанатов.
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Вот зачем Карп вбросил настолько очевидную ложь? То, что Семак очень хотел приобрести Соболева, не является какой-то большой тайной.
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Ответ Streetbor
у Миллера на даче есть огромный бассейн и нужно его наполнять всякой живностью)
-Я не ем баклажаны.
-Ты просто не умеешь их готовить.

Семак просто еще не пробовал навешивать на Соболева. Его же игрок.
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какая заказуха от сливных бачков.))) Ага, Семак не хотел а Миллер ему всучил.)))) Вся надежда что пипл схавает и на кубке Семака вираж не пошлет в эротическое путешествие.
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Ответ Фарид Харисов
Ой, траур прям))) Сейчас этот абсолютно мерзкий, абсолютно противный им Соболев забьёт 15 за сезон и большинство станут защищать на спортсе "НАШЕГО САШКУ, ТАЩЕРА, ГЕНИЯ!" Вообще нет такого примера в истории футбола, чтобы хорошо играющего симулянта/быдло/истеричку систематически травили собственные фаны. Хорошая игра за любимый клуб перечёркивает любой минус.
Как нет? Быстрова так и не приняли обратно и свистели на каждом матче.
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Давай Соболь💪устрой им столетие 😁
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Если игроков покупают вопреки воле тренера, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Значит, Семаку не доверяют на 100%.
Желаю Соболеву присесть в глубокий запас, персонаж наимерзейший, как для спартаковцев, так и для зенитовцев!
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Никто не хотел, но целый месяц пытались купить)))
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Такую, понимаешь, личную неприязнь испытывал, что даже кушать не мог.
Но заставляют.
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Ответ Кузбасс
Вранье. Достаточно почитать вью Семака, когда его спрашивали о Соболеве. Он и есть главный инициатор перехода.
Семак и Глушенкова не хотел. Карпин его отговаривал. Но Медведев надавил
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Кто хотел габаритного нападающего , умеющего играть головой на втором этаже, мы хорошо знаем и без хейтовых набросов Карпа.
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Купили, чтобы в Питере бегал по кругу, только за 10 лямов
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У болельщиков зенита сменной обуви уже до конца жизни хватит, каждый день переобуваются
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Ответ Фарид Харисов
Ой, траур прям))) Сейчас этот абсолютно мерзкий, абсолютно противный им Соболев забьёт 15 за сезон и большинство станут защищать на спортсе "НАШЕГО САШКУ, ТАЩЕРА, ГЕНИЯ!" Вообще нет такого примера в истории футбола, чтобы хорошо играющего симулянта/быдло/истеричку систематически травили собственные фаны. Хорошая игра за любимый клуб перечёркивает любой минус.
Дзюба, откровенно лучший игрок Зенита несколько лет подряд, забивал и ассистировал, был капитаном чемпионской команды, но систематически слушал в свой адрес всякую дичь с домашней трибуны.
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А вот и ответ на мой вопрос. СБС был против! Уважаю!
Если только это не попытка вывести его из-под удара (хейта) болельщиков.
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Ответ Streetbor
у Миллера на даче есть огромный бассейн и нужно его наполнять всякой живностью)
Всякими гадами морскими …
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в другом источнике наоборот утверждают, что Соболев креатура Семака, Медведев был против, но Миллер поддержал тренера
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обычно клуб ослабляет конкурента, покупая у него ведущего игрока,а здесь Спартак ослабил конкурента, продав ему игрока) классно Спартак придумал, ещё и заработает
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Ответ Андрей Яковлев
какая заказуха от сливных бачков.))) Ага, Семак не хотел а Миллер ему всучил.)))) Вся надежда что пипл схавает и на кубке Семака вираж не пошлет в эротическое путешествие.
Куда же зенит без виража, наверное придётся всю команду перетряхивать и тренера менять.
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