Соболев проходит медосмотр для «Зенита» в Петербурге. Медведев подтвердил
Александр Соболев близок к переходу в «Зенит».
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 27-летний нападающий «Спартака» уже подписал контракт с петербургским клубом.
«Апдейт. Коллеги поторопились. Контракт с Соболевым пока не подписан. Но. Сейчас он находится в Петербурге и проходит медицинское обследование», – написал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Эту информацию подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
– В среду вы сказали, что в четверг будет объявлено о решении по Соболеву. Какое оно?
– Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования, – сказал Медведев для «Матч ТВ».
Напомним, в июле Соболев был отстранен от работы со «Спартаком». Его статистику можно найти здесь.
Черданцев ждал Соболева в «Зените» уже вечером – вопреки своему инсайду («Соболева в «Зените» не будет»)
Ну и надеюсь на Кучо и Алипа- может в приветственном коридоре проломят дельфину хребет.
Теперь в стране два цирка: в Питере и в Тушино)))) И +1 клоун, я.
- уважение лично у меня, хоть им и пофиг.