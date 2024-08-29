Соболев проходит медосмотр для «Зенита» в Петербурге. Медведев подтвердил

Александр Соболев близок к переходу в «Зенит».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 27-летний нападающий « » уже подписал контракт с петербургским клубом.

«Апдейт. Коллеги поторопились. Контракт с пока не подписан. Но. Сейчас он находится в Петербурге и проходит медицинское обследование», – написал комментатор «Матч ТВ» .

Эту информацию подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

– В среду вы сказали, что в четверг будет объявлено о решении по Соболеву. Какое оно?

– Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования, – сказал Медведев для «Матч ТВ».

Напомним, в июле Соболев был отстранен от работы со «Спартаком». Его статистику можно найти здесь.

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