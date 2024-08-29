Соболев проходит медосмотр для «Зенита» в Петербурге. Медведев подтвердил

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Георгий Черданцев Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев близок к переходу в «Зенит».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 27-летний нападающий «Спартака» уже подписал контракт с петербургским клубом. 

«Апдейт. Коллеги поторопились. Контракт с Соболевым пока не подписан. Но. Сейчас он находится в Петербурге и проходит медицинское обследование», – написал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев

Эту информацию подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

– В среду вы сказали, что в четверг будет объявлено о решении по Соболеву. Какое оно?

– Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования, – сказал Медведев для «Матч ТВ». 

Напомним, в июле Соболев был отстранен от работы со «Спартаком». Его статистику можно найти здесь.

Черданцев ждал Соболева в «Зените» уже вечером – вопреки своему инсайду («Соболева в «Зените» не будет»)

119 комментариев
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не было печали - купила баба порося
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"Коллеги поторопились" - да это ты пыжишься второй день, чтобы первым успеть объявить и всё пук в лужу из раза в раз
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Семаку счастье опять любимые навесы вместо тактики
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завтра Медведев "а кто это?"
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Ответ Человек1991
Жора Романо ))
хер ви гов
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Ответ hh88_88
Я немного упустил, а почему его из Спартака выгнали? Натворил что-то? Вроде играл, забивал...
Захотел в Зенит , чтобы деньжат побольше урвать, за длинным рублём погнался😎
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Своим в Зените кривозубый не станет😎
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Жора Романо ))
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Ответ Owen_the_Simple
Что ж... Значит, всё-таки Дельфин. Буду надеяться, что скандальность перехода как-то окажет на него давление, побудит играть в турбо-режиме и перестать постыдно кривляться от каждого касания. Ну и голы Спартаку регулярные обязательны. Куда без них?
началось переобувание
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Чердак превращается в Карпова. А может это одно лицо?
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Вот это уже настоящий гондоу
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Зенит принял в штаб ветеринара-ихтиопатолога)
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соболев оказался гнилью, такой же, как и дрочДзюба... тот ещё и стяжатель копеечный ...
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Говорят, раньше гонца, принесшего плохую весть, казнили.
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Не забудьте срез сделать, кольца посчитать годовые
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Вот будет прикол если Соболь будет в Зените разносить)
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что-то ромбик вообще не котируется..кидают его, как резиновую игрушку все кому не лень..
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Будет прикол если какой-нибудь геморрой найдут, и заблокируют трансфер )
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Психиатра не пройдёт
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Вообще такое чувство, что Медведев стебётся над чердаком
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Так сказать, приплыли...
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Пусть тогда тренируется в аквапарке ПитерЛенд, на ГазпромАрену его пока не пускайте
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Спасибо дорогой клуб. И до нескорой встречи. Любить и узнавать результаты не перестану. Желаю чемпионства. Но смотреть твои матчи, извини, не смогу. Как то пережили пришествие Вовки, но ЭТО терпеть невозможно.
Ну и надеюсь на Кучо и Алипа- может в приветственном коридоре проломят дельфину хребет.
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Твою мать… Пусть это г…. сорвётся с крючка
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Если уж Марио год назад прошёл медосмотр, то и сейчас без шансов...
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Чёт грустно стало((
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Красиво руководство Зенита олдовым фанатам цилиндрическим предметом по губам водит.
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Ответ Андрей <С>
Зенит принял в штаб ветеринара-ихтиопатолога)
Наверно поэтому и так медлили, всё нужного специалиста такой компетенции найти не могли))
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Ответ Evergreen
"Коллеги поторопились" - да это ты пыжишься второй день, чтобы первым успеть объявить и всё пук в лужу из раза в раз
А ведь я до последней минуты везде орал, что быдлодельфин не переедет в Питер и это бред Карпа, везде писал, что у питерских боссов хватит ума не подписывать его. Я ошибался.
Теперь в стране два цирка: в Питере и в Тушино)))) И +1 клоун, я.
- уважение лично у меня, хоть им и пофиг.
+3
-2
+1
Если бы был нормальный медосмотр, то Зенит бы его завернул за проблемы с головой 😁
+2
-1
+1
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